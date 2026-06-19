Soru: Babamın doğum tarihi 08/10/1970, askerlik hizmetini yaptığı süre, 2/3/1990-2/9/1991, 4/a sigortalılık başlangıcı 15/9/1998, 4/b tescil başlangıcı 8/1/2010, prim ödeme gün sayısı 1727, babamın 3600 günden emekli olma şansı var mıdır? Eksik kalan prim gün sayısını nasıl tamamlayabiliriz? Ödeme yolu ile giderilebilir mi? Askerlik borçlanması için günlük prim tutarını kaç TL seçmeliyiz? Bu prim tutarı maaş tutarını mı etkiliyor? Aykut T.

Babanız ilk sigortalılık başlangıç tarihinin 15/9/1998 olması nedeniyle EYT kapsamındadır. Önce 4/a sonrasında 4/b kapsamında hizmetinin bulunması nedeniyle tarafına aylık bağlanacak statünün tespitinde, 2829 sayılı kanunun 8. maddesi gereğince son 7 yıllık fiili hizmet süresi (2520 gün) içerisinde en fazla hizmetin (en az 1260 gün) geçtiği sigortalılık hali esas alınacaktır. Sigortalılık başlangıç tarihine göre babanızın 4/a ve 4/b kapsamında emeklilik koşulları şöyle olacaktır.

- Son 3.5 yıl 4/a kapsamında prim ödemek şartıyla 15/9/1998 sigortalılık başlangıç tarihine göre 4/a kapsamında emeklilik koşulları:

1-Yaş koşulu aranmaksızın, 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 5900 gün,

2- 60 yaş, en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3600 gün.

Babanız ilk sigortalılık başlangıç tarihinden önce ifa ettiği 1 yıl 6 ay yani 540 günlük askerlik hizmetini borçlanması halinde sigortalılık başlangıç tarihi borçlandığı süre kadar geriye gidilmek suretiyle 15/3/1997 olarak yeniden belirlenecektir. Bu durumda, emeklilik koşullarında 1. maddede belirtilen gün sayısı 5825 gün olarak uygulanacaktır.

- Son 3.5 yıl 4/b kapsamında prim ödemek şartıyla 15/9/1998 sigortalılık başlangıç tarihine göre 4/b kapsamında emeklilik koşulları:

1- Yaş koşulu aranmaksızın 9000 gün,

2- 58 yaş, en az 5400 gün. Askerlik borçlanması, 4/b kapsamında aylığa hak kazanma koşullarında herhangi bir değişiklik yapmayacaktır.

Babanızın prim ödeme gün sayısının az olması nedeniyle, en erken 4/a kapsamında 3600 günle emekli olabilir. Son 1260 gün 4/a kapsamında olmak şartıyla, 3600 günden eksik sürelerin bir kısmını 4/b kapsamında isteğe bağlı ödeyerek, askerlik borçlanması ve 4/a kapsamında çalışarak tamamlayabilir. Eksik günlerin primini ödeyerek hizmet kazanma şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır.

Askerlik borçlanmasının emeklilik işlemlerine etkisi şöyle:

-Askerlik yapılan süre, ilk sigortalılık başlangıç tarihinden önce olduğundan, sigortalılık başlangıcı borçlanma yaptığı süre kadar geriye çekilmek suretiyle yeni bir sigortalılık başlangıç tarihi ve bu tarihe göre emeklilik koşulları değişebilecektir. Bu kuraldan hareketle babanızın borçlanma yapması halinde sigortalılık başlangıç tarihi 15/3/1997 olacaktır. Borçlanma süreleri babanızın 15/3/1997 ila 14/9/1998 süresine gün ve kazanç olarak mal edilerek gösterge ile aylık bağlama oranını etkileyecektir.

Babanız borçlanma başvuru tarihinde, asgari ile azami kazanç arasında olmak kaydıyla istediği miktar üzerinden borçlanma yapabilir. Borçlanma miktarı belirlenirken borçlanmanın kazanç olarak mal edileceği yıllardaki asgari/azami kazanç oranının dikkate alınması gerekmektedir. Kazanç oluşturulacak yıldaki (1997-1998) oran, borçlanma talep tarihindeki (2026) orandan düşük ise kazanç oluşturulacak yılda geçerli orana göre borçlanma yapılması daha avantajlıdır. Çünkü daha az prim ödeyerek daha yüksek aylık alınabilecektir. Babanızın yaptığı askerlik borçlanması 1997 ve 1998 yıllarına mal edilecektir. Bu yıllarda asgariazami kazançlar arasındaki oran, 1997 yılında 1.717, 1998 yılında ise 1.643’tür. Babanız 2026 yılında borçlanma talebinde bu lunursa 2026 yılında asgari-azami kazanç oranı 9’dur. Babanız bugün askerlik borçlanmasını tavan kazanç üzerinden yapsa bile, aylık hesaplama işlemlerinde, borçlanılan süreler 1997 yılına mal edilirken en fazla o yıldaki asgari günlük kazancın 1.717 katı, 1998 yılında ise 1.643 katı kadar kazanç hesabı yapılarak dikkate alınacaktır. Dolayısıyla yüksek borçlanma bedeli ödeyerek daha düşük aylık bağlanmasına neden olacaktır. Onun için babanızın askerlik borçlanmasını asgari günlük kazancın 1.6 katı üzerinden yapması daha az prim ödeyerek daha yüksek aylık bağlanmasına imkân verecektir.

2026 yılında yapılacak askerlik borçlanması için;

-Asgari günlük kazanç üzerinden 1 günlük borçlanma bedeli 495.45 TL olup 540 günlük askerlik borçlanması bedeli 495.45 x 540= 267.543 TL olacaktır.

-Asgari günlük kazancın 1.6 katı üzerinden yapılması halinde; 495.45 x 1.6 =792.72 bir günlük askerlik borçlanma bedeli olacaktır. 540 gün borçlanma yapılması halinde 792.72 x 540=428.068,8 TL borçlanma bedeli olacaktır.

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