SSK’lıların emekli aylıklarının hesaplanmasında, yıllık enflasyon (TÜFE) ve gelişme hızının (GH) kullanılmasına 2000 yılında aylık hesaplama sisteminin değiştirilmesiyle (4447 sayılı Kanun) başlanmış ve sigortalıların prime esas kazançlarının ve kısmi aylıklarının güncellenmesinde kullanılan, güncelleme katsayılarının hesaplanmasında; TÜFE ve GH’nin yüzde 100’ü alınırken, 2008/Ekimde 5510 sayılı Kanunla getirilen aynı sistemde bu defa güncelleme katsayılarının hesaplanmasında TÜFE’nin yüzde 100’ü, GH’nin ise yüzde 30’u dikkate alınmıştır.

Diğer taraftan, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları, yılda Ocak ve Temmuz ödeme dönemlerinde olmak üzere 2 defa, bir önceki 6 ayda gerçekleşen TÜFE oranında artırılırken, memurlarda toplu sözleşmelerde belirlenen orana, altı aylık sürede gerçekleşen enflasyon farkı ilave edilmek suretiyle artışlar yapılmaktadır.

“Emekli aylığı yönünden 2025’mi yoksa 2026 yılında aylık talebinde bulunmak mı avantajlı?” sorusuna cevap vermek için 2025 yılı enflasyon ile gelişme hızı verisine ihtiyaç bulunmaktadır. TÜFE ve GH oranları ülkemizde emekli aylıklarının hesaplanması ile artırılmasında önemli bir parametredir.

TÜİK verilerine göre, 2025 yılı ilk 6 aylık döneme ilişkin TÜFE oranı (Ocak-5,03, Şubat-2,27, Mart-2,46, Nisan-3, Mayıs-1,53 ve Haziran-1,37) kümülatif olarak yüzde 16,67 olarak gerçekleşti.

Diğer taraftan, 2025 yılı için yıllık enflasyon tahminlerine bakıldığında;

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 24'te, tahmin aralığını da yüzde 19-29 seviyesinde koruduklarını belirtmiştir. 2026 yılı için tahmini TÜFE oranı ise yüzde 12 olarak açıklanmıştır.

Yine ülkemiz ekonomisinin, 2025 ila 2027 dönemine ilişkin temel makro ekonomik hedeflerinin yer aldığı Orta Vadeli Programda (OVP);

-2025 yılı yıllık TÜFE yüzde 17,5, GH, yüzde 4,

-2026 yılı yıllık TÜFE yüzde 9,7, GH, yüzde 4,5

olarak tahmin edilmiştir. OVP’de her ne kadar 2025 yılı TÜFE’si yüzde 17,5 olarak tahmin edilmiş ise de 2025 yılı ilk 6 aylık dönemde gerçekleşen TÜFE oranı yüzde 16,67 olduğundan, bu oranın tutturulması mümkün görünmemektedir. Bu durumda Merkez Bankasının tahmini daha gerçekçi bulunmaktadır.

SSK ve Bağ-kur’luların 2025 yılına ilişkin emekli aylık artışları Ocak ayında yüzde 15,75 Temmuz ayında yüzde 16,67 olarak gerçekleşmiştir.

Yıl avantajıyla ilgili hesaplamalarda kullanılmak üzere şu varsayımlar yapılmıştır.

-2025 yılı yıllık enflasyon oranı yüzde 29, GH yüzde 4, güncelleme katsayısı yüzde 30,2,

-2026 yılı Ocak ayı aylık artış oranı (1,29/1,1667= 1,1057) yüzde 10,57,

olacaktır.

Aylık hesaplamaları 1/1/1997 ila 31/12/2025 tarihleri arasında özel sektörde aralıksız olarak çalışan bir sigortalının primlerinin asgari, ortalama ve azami prime esas kazanç tutarları üzerinden bildirildiği ve toplam prim ödeme gün sayısının 10440 gün olduğu varsayımıyla yapılmış ve sigortalının işten ayrılışı 31/12/2025, 2025 yılı için aylık talep tarihi 31/12/2025, 2026 yılı için ise 1/1/2026 olarak kabul edilmiştir.

2024 yılı için güncelleme katsayısı yüzde 45.34 olarak uygulanmış, 2025/Ocak ayı itibariyle hesaplanan emekli aylığı, mukayese işleminin yapılacağı 2026/Ocak ödeme dönemine önce 2025/Ocak ayı artış oranı olan yüzde 15,75, 2025/Temmuz dönemi artışı yüzde 16,67 ve en son 2026/Ocak ayı için tahmin edilen yüzde 10,57 oranı uygulanmak suretiyle taşınmıştır.

2026 yılında aylık talebinde bulunanların ise; gerek 2008/Ekim sonrası prime esas kazançlarının güncellenmesinde gerekse yine 2008 yılı itibariyle karma sisteme göre hesaplanan kısmi aylıklarının talep yılına güncellenmesinde, en son 2025 yılı güncelleme katsayısı olarak tahmin edilen yüzde 30.20, uygulanmıştır. 2026/Ocak ayı itibariyle hesaplanan emekli aylığı, 2026/Ocak ayı için tahmin edilen yüzde 10,57 oranında artırılmıştır.

Bu tahmini verilerle yapılan aylık hesaplamalarında, 2025 yılında aylık talebinde bulunmanın 2026 yılına göre aylık miktarı yönünden yüzde 5 oranında daha avantajlı olduğu görülmüştür.