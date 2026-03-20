Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ölen eş ve babadan ölüm aylığı bağlanır mı?
Nergis Şimşek
Son Köşe Yazıları

Ölen eş ve babadan ölüm aylığı bağlanır mı?

20.03.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Soru: Annem babamdan SSK dul maaşı alıyor. BağKur emeklisi babası da 2008 Temmuz’da vefat etti. Babasından da yetim aylığı alabilir mi? Kendisinin emeklisi yok ve evlenmedi. Derya B.

2008 Ekim sonrası vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı almakta iken ölüm tarihi 2008 Ekim ayından önce veya sonra olan babasından/annesinden dolayı farklı ya da aynı statü kapsamında 5.12.2017 tarihinden sonra ölüm aylığı bağlanması talebinde bulunanlara, ana/baba dosyasında 2008 Ekim öncesi hak sahipliği bulunup bulunmadığına (5510 sayılı kanunun geçici 1. maddesi kapsamına girip girmemesine göre) göre değerlendirme yapılarak hak sahipliği yoksa kanunun 54. maddesi gereğince tercih ettiği aylık, hak sahipliği var ise ana/babanın ölüm tarihinde geçerli mevzuata göre aylık bağlanmaktadır.

Yani, anneniz SSK’li eşinden ölüm aylığı almaya devam edecektir. Ancak 2008 Temmuz ayında vefat eden Bağ-Kur’lu babasından dolayı da tarafına aylık bağlanması, annenizin baba dosyasından daha önce ölüm aylığı alıp almadığına göre değişecektir. Anneniz evlenmeden önce baba dosyasından ölüm aylığı;

- Aldı ise tarafına hem eşinden hem de babasından ölüm aylığı bağlanacaktır.

- Almadı ise diğer bir ifadeyle babasının ölüm tarihinde evli ise o zaman tercih ettiği aylığı yani tek dosyadan ölüm aylığı alacaktır.

İSTEĞE BAĞLI PRİM ÖDERKEN SSK’DEN EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?

Soru: 1978 doğumluyum. SSK giriş tarihim 23 Haziran 1998 ve bu kapsamda 3934 gün prim ödemem var. 1122 gün isteğe bağlı prim ödüyorum. SSK’den emekli olmak için daha ne kadar isteğe bağlı ödeyebilirim? Aslı H.

Sigortalılık başlangıç tarihinizin 23.6.1998, yani 8 Eylül 1999 tarihinden önce olması nedeniyle EYT kapsamındasınız. SSK kapsamında emeklilik koşullarınız;

- Yaş şartı yok, en az 5975 gün+20 yıllık sigortalılık süresi veya

- 58 yaş+15 yıllık sigortalılık süresi+en az 3600 gün.

2008 Ekim ayında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında ödenen isteğe bağlı sigorta primleri Bağ-Kur kapsamında değerlendirilmektedir.

Önce 3934 gün SSK kapsamında, sonrasında isteğe bağlı sigortalı olarak 1122 gün Bağ-Kur kapsamında prim ödemeye devam ettiğiniz ve toplam 5056 prim gün sayınızın bulunduğu anlaşılmış olup tarafınıza aylık bağlanacak statünün tespitinde, 2829 sayılı kanunun 8. maddesi gereğince son 7 yıllık fiili hizmet süresi (2520 gün) içerisinde en fazla hizmetin (en az 1260 gün) geçtiği sigortalılık hali esas alınacaktır.

Emeklilik koşullarınızdan, 5975 gün koşulunu doldurarak emekli olmak istemeniz halinde isteğe bağlı sigortalılığınızı hemen sonlandırarak SSK kapsamında 1260 gün prim ödemeniz gerekmektedir. Ancak isteğe bağlı sigortaya prim ödemeye devam ederseniz, bu defa Bağ-Kur kapsamında emeklilik koşullarınız;

- Yaş şartı yok, en az 7200 gün veya

- 56 yaş + en az 5400 gün olacaktır.

AYLIK MİKTARIM DÜŞER Mİ?

Soru: SGK emekliliği için 262 gün prim yatırmam lazım ama şu an çalışmıyorum, tüm primlerim SSK kapsamında ve ortalama kazanç üzerinden ödendi. İsteğe bağlı sigorta BağKur kapsamında sayıldığından bunun bir zararı olur mu? 262 gün için aylık prim tutarlarımı ortalama kazanç üzerinden mi ödeyeyim? Yahut en alt basamaktan ödemek yerine asgari ücretli bir işe girsem daha mı etkili olur? Bu kadar yaklaşmışken hatalı karar verip zararlı çıkmak istemiyorum. Fikret B.

2008 Ekim ayında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında ödenen isteğe bağlı sigorta primleri Bağ-Kur kapsamında hizmet olarak sayılmaktadır.

Diğer taraftan, hem SSK hem de Bağ-Kur kapsamında hizmetleri bulunan sigortalıları mülga 2829 sayılı kanunun 8. maddesi gereğince son 7 yıllık fiili hizmet süresi yani 2520 gün içerisinde en fazla hizmetin geçtiği statü kapsamında aylık bağlanmaktadır. Bu durumda, emekliliğiniz için gereken 262 günü SSK kapsamında çalışarak veya isteğe bağlı prim ödeyerek tamamlamanız, SSK kapsamında emekli olmanıza engel teşkil etmemektedir. Emekli aylıklarının hesaplanmasında; sigortalıların 2000 yılından önce primi ödenmiş son 10 yıl, sonrasında ise tüm hizmet sürelerine ilişkin prime esas kazanç tutarları dikkate alınmaktadır. Primlerin yüksek ödenmesi elbette aylık miktarını etkilemektedir Ancak son 262 gün primin ortalama veya ortalamanın biraz üstünde ödenmesi, aylığın miktarını önemli ölçüde etkilemeyecektir.

İlgili Konular: #SSK #Bağkur

