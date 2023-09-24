Bozcaada manzaralı, 'Pembe Göl'e komşu: Geyikli

24 Eylül 2023 Pazar

Geyikli, Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı şirin bir belde. Birçoğumuz Geyikli'nin ismini Ata Demirer'in Eyvah Eyvah filmi ile duyduk. Geyikli'ye ulaştığınızda Eyvah Eyvah esintisini pek çok yerde hissediyorsunuz. Geyikli, Bozcaada feribotlarının kalkış noktası. Bozcaada'ya giden ziyaretçiler feribota binmek için bu şirin beldeden geçiyor. Ancak pek çoğu Geyikli'de vakit geçirmiyor.

Geyikli'nin merkezi oldukça küçük bir yer. Kısa bir sürede merkezi gezebilirsiniz. Merkezde bulunan fırın ve pastanelerden kurabiye ve zeytinli ekmek aldıktan sonra rotanızı sahile çevirebilirsiniz.

BOZCAADA'YA KARŞI YÜZMEK

Geyikli sahilinde yüzmek için bolca alan mevcut. Bozcada feribotlarının kalktığı iskelenin hemen yanında Geyikli Halk Plajı yer alıyor. Geyikli denizi genel olarak temiz ve berrak gözüküyor. Geniş bir kumsala sahip olan Geyikli Halk Plajı'nda şezlong kiralama hizmeti veren işletmeler bulunuyor. Geyikli denizi sığ ve kumluk ancak serin bir suya sahip. Genel olarak rüzgârlı olan bölgede rüzgârın sertliğini artırdığı zamanlar oluyor. Bu zamanlarda rüzgâr rahatsız edici boyutlara dahi varabiliyor. Geyikli'de denize girmek için Odunluk İskelesi'ni de tercih edebilirsiniz. Eskiden Bozcaada İskelesi olan Odunluk şimdilerde balıkçı teknelerine ev sahipliği yapıyor. Odunluk İskelesi'nde dalgaların sesleri eşliğinde gün batımını izlemek oldukça huzur veriyor.

KALPLİ PEMBE GÖL

Odunluk İskelesi'nden Dalyan yönüne doğru ağaçların arasında bir yolculuk yapıyorsunuz. Yaklaşık 10 dakika süren bu yolculukta Dalyan Köyü'nün daracık sokaklarında ilerlemek kimi zaman zorlayıcı olabiliyor. Kalpli Göl tabelalarını takip ederek pembe bir doğa harikasına ulaşıyorsunuz. Kalpli Göl'e ulaşmadan önce aklınızda oluşan "gerçekten pembe mi sorusu" gölü gördükten sonra kayboluyor. Kalbi andıran şekli ve pembe rengi ile bu göl adeta büyüleyici bir güzellikte. Çevresi kum olan gölün şekli ve rengi mevsime göre değişiklik gösteriyor. Gölün pembe rengini yakalamak için en doğru zaman eylül ayı. Kasım ayından sonra göl hardal rengine dönüyor. Göl pembe rengini sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı "dunaliella salina" adlı mikroskobik canlının fazla üremesiyle alıyor. Su seviyesinin yükselip alçalmasına bağlı olarak da göl yaz aylarında zaman zaman kalp şeklini alıyor.

Kalpli Göl mutlaka görülmesi gereken ender bir güzeliğe sahip. Kalpli Göl'e giderken tek arabalık bir yoldan ilerliyorsunuz. Gölün etrafı kumluk olduğu için araç ile fazla ilerlememekte fayda var. Kamp sandalyeniz ile oturup gölün benzersiz manzarasına karşı bir kahve içmeyi unutmayın. Kalpli göl bol bol fotoğraf çekeceğiniz bir alan. Kalpli Göl, Alexandria Troas Antik Kenti sınırları içerisinde kalıyor. Kalpli Göl aslında Alexandria Troas Antik Kenti'nin 2 bin yıllık iç limanı. Zamanla denizle bağlantısı kesilince göl halini alıyor. İşte bu büyüleyici gölü ziyaret ettikten sonra rotamız Aleksandria Troas Antik Kenti oluyor.

ALEKSANDRIA TROAS ANTİK KENTİ

Kalpli Göl'ün çok yakınında bulunan Aleksandria Troas Antik Kenti Anadolu’da bugüne kadar bilinen en büyük hamam yapısı olan Herodes Attikus Hamamı'nı içinde bulunduruyor. Halen kazı çalışmalarının sürdüğü Aleksandria Troas Antik Kenti içerisinde stadyum ve tiyatro da bulunuyor. M.Ö. 310 yılında Büyük İskender’in komutanlarından Antigonos Monophtalmos tarafından “Antigoia” kenti olarak kurulan Aleksandria Troas Antik Kenti 390 hektarlık bir alanı kaplıyor. Oldukçe geniş bir alana yayılan antik kenti gezmek için spor ayakakabı giymek doğru bir tercih olacaktır.

Geyikli- Dalyan destinasyonu keyifli bir gün geçirmek için oldukça uygun bir rota. Bu keyifli rotayı Dalyan'da denize karşı bir yemek ile sonlandırabilirsiniz.