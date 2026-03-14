Şar Dağları’nın eteklerinde konuşlanan Prizren, Kosova’nın kültür başkenti olarak anılıyor. Prizren'e Priştine’den yaklaşık 2 saat süren bir otobüs yolculuğuyla ulaşılıyor. Otobüs terminali ve şehir merkezi arası yakşalık 10 dakikalık bir yürüme mesafesinde.

Şehre girdiğiniz an sizi mimari yapı, tabelalardaki Türkçe yazılar ile tanıdık bir his karşılıyor. Türkler, Arnavutlar, Boşnaklar ve diğer etnik grupların bir arada yaşadığı Prizren'de çok kültürlü bir kimlik hakim.

Şehrin kalbi kuşkusuz Şadırvan Meydanı. Burası Priştine’nin modern karmaşasının aksine, her taşında bir hikaye barındıran tam bir "eski dünya" köşesi. Şadırvan’ın hemen yanı başında yükselen Sinan Paşa Camii, 1615’ten günümüze ulaşan zarafetiyle şehrin silüetini belirliyor.

Şadırvan Meydanı’nın hemen birkaç adım ötesinde tüm heybetiyle Aziz George Sırp Ortodoks Katedrali yükselir. 19. yüzyılın ortalarında inşa edilen bu devasa yapı, Prizren’deki Sırp Ortodoks toplumunun ana merkezi.

ŞEHRİN SİMGESİ: TAŞKÖPRÜ

Şehri ikiye bölen Akdere üzerinde inci gibi dizilen köprülerin en meşhuru Taş Köprü. 15. yüzyıldan kalma bu köprü, savaşların ve yıkımların ortasında defalarca restore edilse de Prizren’in direnişini ve zarafetini temsil etmeye devam ediyor. Köprü üzerinde durduğunuzda solunuzda tarihi Türk hamamını, sağınızda ise kaleye tırmanan yolu görürsünüz

PRİZREN KALESİ

Şehri tam anlamıyla hissetmek istiyorsanız, biraz terlemeyi göze alıp Prizren Kalesi’ne tırmanmalısınız. Bu tırmanış yaklaşık 20 dakika sürüyor. Kaleye giriş ücretsiz. Prizren'e tepeden bakarken neden buraya "Balkanlar'ın açık hava müzesi" dendiğini anlıyorsunuz.

Prizren’in sokaklarında yürürken dikkatinizi çeken o meşhur "çok kültürlülük" ibaresi, burada sadece bir turizm sloganı değil; bir mahallede ezan sesi yankılanırken diğerinde çan seslerinin ona eşlik ettiği somut bir yaşam biçimi

Şehrin ara sokaklarında gizlenen, Ljevis Meryem Ana Kilisesi 14. yüzyılda Sırp Kralı Milutin tarafından eski bir Bizans bazilikasının temelleri üzerine inşa edilmiş. 2006 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

Halveti Tekkesi, Arkeoloji Müzesi, Gazi Mehmet Paşa Hamamı Prizren'de görülmesi gereken yerlerden. Tüm bu noktaları yürüyerek gezebilirsiniz.

GASTRONOMİ

Prizren’de vakit geçirmek sadece gözlere hitap eden bir görsel şölen değil, aynı zamanda damaklarda iz bırakan derin bir gastronomi yolculuğu. Şehre hakim olan ızgara kokusu Prizren mutfağı hakkında yeterli kanıya sahip olmanızı sağlıyor. Burnunuza gelen o iştah açıcı koku, muhtemelen bir köfteciden geliyordur. Bizim İnegöl ya da Tekirdağ köftesine benzese de, buradaki etin lezzeti Şar Dağları’nın meralarından geliyor .Lepinja (Balkan ekmeği) ise köftenin en iyi eşlikçisi. Trileçe Türkiye'den aşina olduğumuz bir tatlı olsa da burada da denemenizi tavsiye ederim.

Akdere etrafına sıralanmış kafelerde bir Türk kahvesi molası vermeyi unutmayın.

Prizren'e gelmek için Priştine Otobüs Terminali'nden kalkan otobüslere binebilirsiniz. Otobüs biletinin kişi başı fiyatı ise 5 Euro.