Darya Dugina’nın cenazesi...

28 Ağustos 2022 Pazar

Yalnızca bir cenaze değildi. İçinde, savrulduğumuz dünyayı anlatan pek çok öğe vardı.

Ortaya, genç kurbanın yüzünü açık bırakan bir tabut koymuşlar.

Göğsünün üzerine bir Meryem/İsa ikonası iliştirmişler. Devasa siyah-beyaz fotoğrafın asılı bulunduğu arka planı da çiçeklerle donatmışlar.

Bir bomba düzeneği ile Moskova’da yaşamını yitiren 29 yaşındaki aktivist-yorumcu Darya Dugina’nın babası Aleksandr Dugin tabutun başında konuşuyor:

“Darya’nın öğrendiği ilk sözler ‘Rusya’, ‘devletimiz’, ‘halkımız’ ve ‘bizim imparatorluğumuz’ oldu!”

Aga-gugu bir bebeye “imparatorluk” lafı nasıl öğretilir ve anlatılır?

Putin rejiminin beyni sayılan Dugin bunu başarmış. Devam ediyor:

“Katıldığımız son ‘Gelenek’ festivalindeki sözleri de gene; ‘Baba, kendimi bir kahraman gibi hissediyorum ve savaşı içimde duyumsuyorum’ oldu.”

Avrasyacıların idollerinden Darya Dugina’nın cenazesini izlemedinizse eğer YouTube’dan bir göz atmanızı salık veririm.

Tören zira Rusya içinde dahi ’90’lar sonuna dek nevi şahsına münhasır, eksantrik bir uç düşünür olarak görülen Aleksandr Dugin’in sistemle artık ne kerte iç içe geçtiğini gösteriyor.

Cenazede söz alan konuşmacıların başında Dugin’in sponsoru ve -misal- (İstanbul’un Rus yayılmacılığındaki adı olan!) “Tsargrad TV”nin sahibi, bankacı Konstantin Malofeev geliyor.

Malofeev, azize mertebesine yükseltilen Darya’nın cennette artık “İsa’nın savaşçısı” olacağını müjdeliyor.

MODERNLİK ‘OUT’ GELENEK ‘IN’

Kremlinci liderler söz alıyorlar.

İçlerinden biri... Leonid Slutsky, Nazi Almanyası’nın “Tek halk, tek imparatorluk, tek Führer” düsturunun kopyası olan “Tek ülke, tek başkan, tek zafer” sloganını devreye sokuyor.

Rus devlet TV’si de Dugin’in kızını “Jeanne d’Arc’ımız” diyerek taltif ediyor.

Baba, “Moskova cephesinde yitirdiğini” söylediği kızı için; “O bizim halkımız, ülkemiz ve imparatorluğumuz için canını verdi. Sizden Ortodoks imanımızı, inancımızı korumanızı isterdi” diyor, Darya’nın kanı karşılığında Ukrayna’da mutlak zafer istiyor ki bu, “Ukrayna’yı yerle bir etmek” talebi ile eşanlama geliyor.

Darya Dugina’nın cenazesi özetle klasik bir ritüel olmaktan çıkarak bir “imparatorluk”, “Ortodoksluk” ve “aziz Rusya” propagandasına dönüştü.

Aylardır ısrarla yalnızca “özel askeri operasyon” olarak tanımlanan Ukrayna işgalinin ilk defa açıkça “savaş” olduğu ve “cephe”nin de Darya Dugina’nın düştüğü Moskova’ya ilerlediği ifade edildi.

Küreselcilere karşı götürülen medeniyetler savaşını sahiplenmek iddiasındaki Dugin Avrasyacılığı’nın aynı zamanda törende çok yüklü bir Ortodoks din bileşenini gördük.

Ne ki Aleksandr Dugin, Rusya’da yoğun biçimde kullandığı bu katmerli Ortodoks bileşeni, yurtdışı bağlantılarında arka planda tutuyor.

Anti-Amerikancılık kapsamında öne çıkardığı İran’ın İslamcı rejimini mesela “modernite karşıtlığının mihenk taşı” olaraktan yere göğe koymaktan kaçınmıyor ve baş tacı ediyor.

Modernliğin tu kaka, bağnaz geleneklerin de övgüye mazhar edildiği yeni evrenimizin kodları bunlar.

BAHİS ‘KİMLİK SİYASETİ’

Batı’nın sağcıları ve ezcümle faşistleri, küreselci düşmanlığından hareketle, Trump başta olmak üzere Dugincilerin kahramanı.

Trump’ın karanlıklar prensi Steve Bandon, “ruh ikizi” olarak Dugin tarafından baş tacı ediliyor.

Duginciliğin Avrupa’daki kolları Avusturya’nın aşırı sağ “Özgürlük Partisi”, Fransa’nın faşist Le Pen’cileri, İtalya’nın ırkçı “Lega/Birlik” partisi üzerinden yol alıyor.

25 Eylül seçimlerinde birinci çıkması beklenen “İtalya’nın Kardeşleri” partisinin lideri aşırı sağcı Giorgia Meloni bu meyanda keza Avrasyacı düşünürün gözdelerinden.

Dugincilerin “Çizme”deki baş kankası “Lega”nın lideri Salvini’yi de içeren geniş tabanlı bir sağ kolalisyona liderlik etmeye hazırlanan Meloni’nin Duginizmle ortak paydası evrensel değerlere bilfiil savaş açan bir “egemencilik/sovranismo” anlayışı ve “kimlik siyaseti”.

“Bundan böyle küresel çaptaki bahis, kimlikleri savunanlarla savunmayanlar arasında oynanacak” diyen Meloni, “Tanrı, Aile, ve Vatan” sloganı ile kampanyasını yürütüyor.

Dünya çok ürkütücü bir değişim içinde. Buradan devam...