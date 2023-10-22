Meloni skandalla güçlendi

22 Ekim 2023 Pazar

“Dünün dünyasında” muhafazakar siyasetçiye skandal hiç yaramazdı.Yıllar sonrasında bile filmleri yapılan, kitapları yazılan Profumo skandalı misal yıllarca bellerini doğrultamayan İngiliz muhafazakarlarını tepetaklak etmiş, 70’lerde İngiliz İşçi Partisi’nin önünü otoyol gibi açmıştı.

Savunma bakanı Profumo’dan adını alan skandal, bakanın bir eskort kızla ilişkisi nedeniyle patlak vermiş; yapılan yalan açıklamalar üstüne eklenince muhafazakar Macmillan hükümeti devrilmişti.

Muhafazakar siyasetin skandalları ölçeğinde “Profumo”, 7.7 şiddetinde depreme eşdeğerdi.

Avrupa sağı bugün bambaşka bir yerde.

Cinsel içerikli skandalların gün itibariyle kader belirleyici, sayfa kapatıp, sayfa açıcı bir özelliği yok.

İtalya’yı yıllarca seks skandallarıyla meşgul eden eski sağcı Başbakan Berlusconi örneğin henüz yaz başında daha devlet cenazesiyle uğurlandı. Öldüğü zaman senatör sıfatıyla parlamentoya geri dönmüştü.

İtalya’nın çiçeği burnundaki ilk kadın Başbakanı Giorgia Meloni’nin merkezinde olduğu muhafazakar siyasetin son skandalı ise, sağ ve aşırı sağ hükümet ortaklarını tehdit etmek şöyle dursun bilakis perçinledi ve cilaladı.

YENİ “DEMİR LADY”

Avrupa’nın yeni “demir lady”si Meloni’nin, çapkınlıkları ile ünlü hayat arkadaşı Andrea Giambruno’nun karıştığı skandallardan bahsediyorum.

Skandalın kahramanı Başbakan’ın bizzat kendisi değil partneri olsa da, Mussolini’den miras kalan “Tanrı, vatan, aile/Dio, patria, famiglia” sloganıyla siyaset yapan ve bunu kimlik edinen derin sağ bir siyasetçiden bahsediyoruz.

Kendi söylemiyle “LGBT lobilerine” savaş açan ve “geleneksel aile” düsturuyla oy toplayan 46 yaşındaki Meloni, tüm İtalya’nın konuştuğu Giambruno ile on yıldır aynı çatı altında yaşıyor ve beraber Ginevra adında 7 yaşında bir kız çocukları bulunuyor.

Büyük açmaz olduğu düşünülebilecek bu çelişkilerin ne var ki artık hiçbiri çelişki değil. Söylem ve yaşam arasında tutarsızlık bundan böyle sorgulanmıyor.

“First-centilmen” kontenjanından düne değin Başbakanın yanında dolaştırdığı Giambruno’nun iş yerindeki kadın çalışanlara “grup seks” dahil galiz tekliflerde bulunmuş olması gene keza tutarsızlık tartışmaları açmayacak.

Yeni Avrupa sağı artık bu.

Muhafazakarların kulağına her dem hoş gelen, vatan- millet-Sakarya- aile-din misali söylemler, oy tamaçlı kullanılmaya devam ederken; yaşam, kalıpları ezip geçen modern zamanların akışında ilerliyor.

Meloni-Giambruno skandalını değerlendirirken, yeni sağın vazgeçilmez biricik ideolojisinin artık yalnızca oportünizm olduğunu hep akılda tutmak lazım.

Yaşananları duydunuz.

İlk kadın Başbakan Meloni’nin, bu tarihi çıkışı ile beraber Giambruno da Berlusconi ailesinin TV kanallarından birinde, paraşütle bir talk-show programı edinmişti.

Gazeteciden çok mankene benzeyen Başbakanın arkadaşının, kısa süre sonra kadın gazetecilere ağza alınmayacak pespaye tacizlerde bulunduğu ortaya çıktı.

“Me too’cuların” feleğini şaşırtacak tacizleri belgeleyen tüm kamera arkası görüntülerin hafta başında “Güldür Güldür Show” tarzlı bir siyasi hiciv programında yayınlanmasıyla Başbakan Meloni anında harekete geçti ve twitter hesabundan atik tetik “Andrea Giambruno ile on yıllık ilişkim burada bitmiştir” dedi ve ekledi:

“Kendisiyle geçirdiğimiz şahane yıllar ve bana armağan etmiş olduğu kızım için ona teşekkür ederim.”

VURDU GOL OLDU

Bu açıklama ardından kimse, “İyi de on yıl aynı yastığa baş koyduğun adamın kim olduğunu anlamadın mı? Biz anladık. Sen anlamadın mı?” demedi.

Tersine. “Bravo! Meloni, vurdu, gol oldu!” yorumları yapıldı.

“Mesaj yalnızca Giambruno’ya değil, tüm hasımlara gitmiştir. Meloni hiç kimsenin gözünün yaşına bakmaz, nasıl hayat arkadaşını bir çırpıda gözden çıkardıysa, hizadan çıkan bakanları da derhal harcayıverir” diyenler oldu.

Geçmişte hükümet indirecek skandal, Meloni’ye prim şeklinde geri döndü.Sondajcılar sırayla, Meloni’nin popülaritesine popülarite kattığını, dost ve düşmanın desteğini, hayranlığını, dayanışmasını aldığını söylediler.

Başbakanın “ağır ol molla desinler” tarzı bir karizmatik duruş, “gravitas” sergilediğini belirttiler.

Dezavantajı, avantaja çevirmekteki maharetine şapka çıkarttılar.

Empati yaratmayı başardığını, ülkeyle duygusal bağ kurduğunu, badireyi “İtalyan usulü boşanma” tadında bir anlatıya dönüştürdüğünü, sosyal medyayı kullanmaktaki maharetinin bunda büyük rol oynadığını değerlendirdiler.

Avukatlar ile siyasi sözcüleri araya sokmaksızın, yapmış olduğu dolaysız açıklamayı, bir iletişim başarısı olarak gördüler.

Giambruno kertesinde bir badireden kurtulmayı da ilaveten ülke için “bonus” saydılar.

Siyaset bundan böyle Acun’un “reality show”ları tadında artık yalnızca bir popülarite becerisi ve yarışı olarak görülüyor.