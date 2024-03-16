Oktay Ekşi
Oktay Ekşi [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

AKP döneminde seçimler

16 Mart 2024 Cumartesi

Ancak artık “eski” denen kuşaklar anımsayabilir: 1950’den beri yapılan seçimlerde -o seçim dahilsonuçlar açıklanınca ne siyasi partiler sonuçlardan kuşku duyarlar ne de kulak vermeye değer bir seçim hilesinden söz edilirdi.

Bu dediğimin istisnası ancak şu veya bu sandıkta aday yahut parti taraftarlarının aralarında çıkan kavga veya yaralama gibi olaylardı. Çünkü seçim kütükleri -yani seçen listeleritarafsız bir kamu otoritesi tarafından düzenlenir, sandık kurulları objektif kriterlere göre teşkil edilir, sandık kurulu ile ilçe ve il seçim kurulları keza kimsenin tarafsızlığından şüphe etmeyeceği şekilde oluşturulurdu. Yüksek Seçim Kurulu ise verdiği kararlar tartışılmayan, son derece saygın bir kurul olarak görevini yapardı.

Bu ta 3 Kasım 2002’de AKP iktidara gelinceye kadar böyle devam etti. İktidara gelince AKP, birçok yasa gibi anayasa ve seçimlerle ilgili yasaları da kendi siyasi çıkarı doğrultusunda değiştirmekte hiç tereddüt etmedi:

Önce seçim kütüklerini düzenleme işi tarafsız kurumun elinden alındı ve İçişleri Bakanlığı’ndaki bir genel müdürlüğe verildi. Sonra aşama aşama öteki değişiklikler geldi. Örneğin seçimlerde siyasi iktidarın etkisi olmasın diye konulan, içişleri, adalet ve -o sırada haberleşme sistemlerinin bağlı olduğuulaştırma bakanının seçimden üç ay önce istifa etmelerini ve yerlerine tarafsız üç bakanın atanmasını öngören yasal hüküm değiştirildi. Seçimin kaderi, bu üç bakanın keyfine ve insafına terk edildi.

Önce genel yargıyı, sonra Danıştay’ı, ardından Yargıtay’ı ve sonra Yüksek Seçim Kurulu’nu kendisine biat eder hale getirdi. Böylece valiler, kaymakamlar başta olmak üzere tüm kamu yönetimi siyasi iktidarın fiilen uşağı haline getirildi.

Kamu kurumu niteliği taşıyan (TRT gibi) yayın kuruluşlarının hiçbir demokraside eşi görülmemiş tarafgirlikleri, kamu kaynaklarının kural tanımaksızın AKP’nin emrine tahsis edilmesi ve fiilen kullanılması, AKP’nin kamuoyunu yanıltmak için kurduğu trol şebekesi ve sosyal medyayı manipüle etmek için kurduğu şebekeler ve aslı astarı hiç olmayan videolarla kamuoyunu aldatmak gibi, az bulunur marifetleri yukarıda saydıklarıma eklenmesi gereken marifetlerdir.

Tabii AKP’ye bunlar da yetmediği için son 22 senede yeni alicengiz oyunları da gördük. Örneğin bir seçimde tam oy sayımı devam ederken tüm elektrikler 30 dakika gibi bir süre kesilmiş sonra da “Trafoya kedi girmiş kesinti o yüzden oldu” denmişti.

En ilginci, 16 Nisan 2017’de, “mühürsüz oyları geçerli sayma” gibi seçim yasasına açıkça aykırı olayı da yaşadık.

Bunun ardından Erdoğan, “Atı alan Üsküdar’ı geçti!” demişti.

Son bir oyunu da 2023 cumhurbaşkanı seçiminde anayasanın “Bir insan en çok iki dönem cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmüne rağmen Yüksek Seçim Kurulu Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilmesine yeşil ışık yaktı.

Tüm bunları görüp de “Amma saf bir milletiz” demeyen çıkar mı?  


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

AKP döneminde seçimler 16 Mart 2024
Adalet ve sevgi nerede? 9 Mart 2024
Gazze ve ikiyüzlülük 2 Mart 2024

Günün Köşe Yazıları

Işık Kansu
Işık Kansu Özgür Özel’in Dikkatine!
Olaylar Ve Görüşler
Erol Tuncer - Seçmenin sorumluluğu
Olaylar Ve Görüşler
İbrahim Türkeş - Hangi şeriat?
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Şahsıma mektuplar (10) Seçim hile sanatıdır!
Şükran Soner
Şükran Soner Göle maya çalan çalana...
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Öncesi var, sonrası var, ortası karar!
Murat Ağırel
Murat Ağırel 5 bin yıllık antik kenti rahat bırakın
Oktay Ekşi
Oktay Ekşi AKP döneminde seçimler
Miyase İlknur
Miyase İlknur Siyasetin finansmanı
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Tek savunma, tek planlama
Eren Aysan
Eren Aysan Hekimlik ödevi
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Şeffaflığa kuvvetli bir alkış

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tansu Çiller cephesinden 'ballı börek imar' açıklaması

Tansu Çiller cephesinden 'ballı börek imar' açıklaması
Sosyal medyada yankı uyandıran sözler: HÜDA PAR adayı ve ‘Çarşaf’ espirisi

Sosyal medyada yankı uyandıran sözler: HÜDA PAR adayı ve ‘Çarşaf’ espirisi
Mecidiyeköy metro durağında 1 kişi intihar etti

Mecidiyeköy metro durağında 1 kişi intihar etti
UEFA’dan Fenerbahçe’ye flaş ceza!

UEFA’dan Fenerbahçe’ye flaş ceza!
Metro durağında 1 kişi intihar etmişti: Not bırakıp raylara atladığı öğrenildi

Metro durağında 1 kişi intihar etmişti: Not bırakıp raylara atladığı öğrenildi
Hayranlarına müjdeli haber… Netflix tarih verdi: ‘Kuş Uçuşu’nun final sezonu geliyor

Hayranlarına müjdeli haber… Netflix tarih verdi: ‘Kuş Uçuşu’nun final sezonu geliyor
8 gündür aranıyordu... Ağaca asılı cesedi bulundu!

8 gündür aranıyordu... Ağaca asılı cesedi bulundu!
Mansur Yavaş açıkladı: ‘SMA testini yaptırmayana nikâh yok’

Mansur Yavaş açıkladı: ‘SMA testini yaptırmayana nikâh yok’