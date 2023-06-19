Değişim - Dr. F. Gül TEKALPAN

19 Haziran 2023 Pazartesi

2023 cumhurbaşkanı seçimi arkada kaldı. Kılıçdaroğlu’nun bu seçimde süreci iyi yönettiğini söylemek güç. Altılı masaya bir ruh kazandırılamadığı gibi masa kurulurken belirlenen ilkelere de sadık kalınmadı. En vahimi de içinde bulunduğumuz dönemde hava kadar su kadar gerekli olan “laiklik” ilkesinin, verilen bunca tavize karşın “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”ne konulmasını sağlayamamasıdır.

Sonuç olarak iktidarın çok olumsuz koşullarda girdiği ve kaybetmeye en yakın olduğu seçimde Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilemedi, partisinin oyunu artıramadı ve CHP bir önceki döneme göre daha az milletvekili çıkarttı. İYİ Parti’nin beklediği sonucu alamamasında, diğer etkenlerin yanı sıra sürecin iyi yönetilememesi de rol oynadı. CHP ve İYİ Parti masanın kaybedenleri oldu. Bu seçim İmamoğlu ve Yavaş’ın başarılı kariyerlerine de gölge düşürdü.

Ekrem İmamoğlu her alanda değişim diyor. Katılmamak olanaklı değil. Değişimi sadece MYK’yİ değiştirmek diye anlayan, aktif olmayan ve üye aidatı ödemeyen üyelerinin neden aktif olmadıkları konusunda dertlenip onları kazanmaya yönelik yeni projeler üreteceği yerde oy verememeleri için tüzük değişikliği öneren bir anlayışın istenen ve beklenen değişimi yapma olasılığı çok zayıf görülüyor.

CHP’yi Atatürk’ün kurmuş olmasını neredeyse tek referans olarak alan, faturayı AKP ve seçmenine kesen, partinin çizgisini, hatalarını sorgulamayan, sorgulayanlar üzerinde de ciddi bir baskı oluşturan CHP seçmenleri de bu yaklaşımlarını gözden geçirmeli ve amaca hizmet etmediğini görmelidirler.

Değişim hem yapısal hem de zihinsel olmalıdır. Bunun için yapılması gerekenler aşağıdaki 5 ana başlık altında toplanabilir.

1 Liderlik: Değişimi yapacak lider bu çalışmaların gerekliliğine inanmalı, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlarken sadece kendi partisinde değil, tüm ülkede bir değişim rüzgârı estirebilmelidir. Yapıları CHP ile benzer olan diğer siyasi partiler, dernekler, vakıflar, meslek odaları, sendikalar vb. ne de örnek olarak onların değişimlerine de katkı sağlamalıdır.

2 Öz görev (Misyon) ve ülkü (Vizyon) tanımı: Partinin şu an bulanık olan öz görevi ve ülküsü tüm parti organlarının katılımı sağlanarak tüzükteki esaslar doğrultusunda tanımlanmalıdır.

3 Altyapının güçlendirilmesi: Kurumun yapısı, partinin değerlerini koruyarak stratejik, hedef odaklı, ölçme ve değerlendirmeyi önceleyen bir çalışmaya uygun hale getirilerek her alanda geliştirilmelidir.

4 Katılımcı ve şeffaf yönetim: Katılımcılık, kurumla ilgili tüm uygulamalardan örgüt üyelerinin haberdar olmasına, bu çalışmalara katılmalarına; gönüllülerin parti projelerine destek vermelerine olanak tanımakla sağlanabilir. Katılımcılık ve şeffaflık birbirini tamamlayan kavramlar ve çalışma alanlarıdır.

5 Kurumsal iletişim: Başarılı bir kurumsal iletişim yapmak, ancak güçlü bir altyapı ve stratejik çalışma ile olanaklıdır. Ayrıca kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim kanalları açık ve iletişim hızlı olmalıdır.

DR. F. GÜL TEKALPAN