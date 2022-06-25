‘Doğu Sorunu’ ve Büyük Ortadoğu Projesi - Daver DARENDE

25 Haziran 2022 Cumartesi

Türkiye çok zor bir süreçten geçiyor. Küresel gücün mimarları, geçmişte olduğu gibi günümüzde de Türkiye’yi denetim altında tutmak için yeni arayışlar içindeler. Karabasan üzerimize çöküyor. “Doğu Sorunu” gündemin başköşesinde yer almayı sürdürüyor.

BOP GÜNCELLİĞİNİ KORUYOR

Bölgemizde egemenlik alanını genişletmek isteyen emperyalizmin hazırladığı proje uygulama aşamasındadır. Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu İhtilali’ni yaptığı günlerden çok daha kötü durumdadır. Bölgemizde yeni haritalar çizilmektedir. Emperyalizmin geleceğimize yönelik hayalleri sona ermemiştir. Bugün Türkiye’nin de dahil edildiği Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP), Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu’nun Fransa, İngiltere ve Rusya arasında paylaşılmasını öngören ve 1916’da imzalanan Sykes-Picot Antlaşması’ndan hiç farkı yoktur.

BOP, bugün de güncelliğini korumaktadır. Projenin öncüsü ABD’nin Türkiye’ye karşı olan tarihsel emelleri değişmemiştir. ABD Kongresi’nin raporunda, Kurtuluş Savaşımızın “devlete karşı isyan” şeklinde tanımlandığını unutmamamız gerekir. İngiliz muhipleri de Kuvayı Milliyecilere “eşkıya” gözüyle bakmışlardır.

SIĞINMACI AKINI

Kimi yanlı medya organlarımız da bugünlerde boş durmuyorlar. Başta Suriye, Irak’ın kuzeyi ve İdlib olmak üzere, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta, Avrupa’da ve dünyada hızla gelişen ve tehlikeli boyutlara ulaşan olayları yansıtırken kamuoyunu yanıltmak için büyük çaba harcıyorlar. Sığınmacı akınıyla Türkiye’nin demografik yapısı planlı olarak değiştiriliyor.

Türkiye; bölgemizde güven veren, ilkeli ve dengeli bir dış politika izlemek zorundadır. Bu politika ulusal çıkarlarımızı gözeten bir “devlet politikası” olmalıdır. Atlantik ötesindeki tapınaklardan esen olumsuz rüzgârlara karşı, Türkiye çok dikkatli hareket etmelidir.

DAVER DARENDE

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