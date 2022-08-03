Harekâtın 48. yılında Kıbrıs - Onur ÖYMEN
Kıbrıs sorununun büyük devletlerin istediği gibi çözümlenmesi için uzun yıllardan beri yürütülen ve Kofi Annan planı ile neredeyse sonuçlanma aşamasına gelen projelere bir yenisinin eklenmesi yolunda adımlar atıldığı basın haberlerinden anlaşılıyor. Şimdi çok sayıda Kıbrıslı soydaşımızın adanın güneyinde çalıştırılarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin şemsiyesi altında tabanda bir bütünleşmenin sağlanması hedefi güdüldüğü görülüyor.
Büyük devletlerin Kıbrıs’a yönelik politikalarını anlayabilmek için Başkan Johnson’ın, Başbakan İsmet İnönü’ye gönderdiği mektubu hatırlamakta yarar var. Bu mektupta “Eğer Türkiye adaya müdahale ederse ve bunun üzerine Sovyetler Türkiye’ye saldırırsa NATO Türkiye’yi korumak için antlaşmanın 5. maddesini uygulamayabilir” deniliyor. İnönü buna karşı “Böyle bir durumda yeni bir dünya kurulur ve Türkiye de o dünyada yerini alır” demişti.
Türkiye’nin 1974 yılında, Yunan cuntasının adadaki darbe girişimi üzerine Ecevit hükümetinin barış harekâtında bulunmasını da büyük devletler içlerine sindiremedi. ABD, Dışişleri Bakan Yardımcısı Joseph Sisco’yu Ankara’ya göndererek baskı yapmaya çalıştı. Ecevit hükümeti baskılara direndi ve adaya müdahale ederek soydaşlarımızı güvenliğe ve özgürlüğe kavuşturdu.
RUMLARIN KATLİAMI
Cenevre Konferansı’nda Rumların Türk ordusunun etrafındaki kuşatmasının kaldırılması kararlaştırılmışken Rumlar buna yanaşmadı. Benim de katıldığım ikinci konferansta Denktaş konuşurken bir İngiliz diplomat Dışişleri Bakanı Callaghan’ın kulağına bir şeyler söyledi. Callaghan, “Şimdi aldığım bir bilgiye göre Türkler ikinci bir harekâta başlamak üzeredir, Kıbrıs şu anda Türk ordusunun esiridir. Ama yarın Türk ordusu Kıbrıs’ın esiri olacaktır” dedi.
Denktaş
Türk ordusu Mağusa’ya yaklaşırken Rumlar o civardaki Muratağa, Atlılar ve Sandallar köylerine saldırarak o köylerdeki iki aylık bebeklerden 90 yaşındaki ihtiyarlara kadar bütün Türkleri katlettiler. Bu katliamı yapanlardan bir kişi bile yakalanmadı ve cezalandırılmadı.
Bu gerçeklere rağmen, büyük devletler en haksız oldukları durumlarda bile Rumların yanında oldular. Callaghan üslere yaklaşan Türk ordusuna savaş açmayı bile düşündüğünü söyledi.
Kıbrıs devletini kuran anlaşmaya göre Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan’ın üye olmadığı uluslararası bir örgüte katılamazdı. Buna rağmen Yunanistan, “Siz Rumları üye yapmazsanız biz de Orta Avrupa ülkelerinin AB’ye üyeliğini veto ederiz” diyerek AB’ye şantaj yaparak Rumların AB’ye üye olmasını sağladı.
KKTC’NİN TANINMASI
2017 Temmuz ayındaki Crans Montana görüşmelerinde Rumlar anlaşma için bütün Türk askerlerinin çekilmesini ve Türkiye’nin garantörlük hakkının kaldırılmasını şart koştular.
Bu toplantıdan sonra İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Jack Straw Independence gazetesine yazdığı bir makalede “Artık iki kesimli, iki toplumlu federasyon saçmalığından vazgeçmek lazımdır. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’ni dünya tanımalıdır” dedi. Türk hükümeti iki devlet çözümünü benimsediğini açıkladı ancak henüz hiçbir hükümetin KKTC’yi tanıması sağlanamadı.
Kıbrıs Türklerine dünyada bu kadar haksızlık ve baskı yapılmasını içimize sindiremiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenliğinin ve bağımsızlığının bütün devletler tarafından tanınması için elbirliğiyle mücadele etmek milletçe ortak hedefimiz olmalıdır.
ONUR ÖYMEN
EMEKLİ BÜYÜKELÇİ
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Video Haberler
- Ankapark'ı ziyaret ettiler
- Muharrem İnce otobüsten inip araba itti
- Eşinden kalan mirası icraya vereni öğrenince şaşırdı
- İki gündür işe gitmeyen odyometrist evinde ölü bulundu
- Aleyna Tilki yaylada silahla ateş ettiği anlar...
- Kuran kursu davasında yeni gelişme
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- İzmir'de orman dışı alanda yangın!
- ''Beşli çeteler yerken...''
- Özel anaokulunda şişme havuza düştü, boğulma tehlikesi g
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan talimatı verdi
- Türkiye'nin gündemine oturan iddia!
- ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı
- Ev sahibiyle kavga eden kiracı polisi vurup intihar etti
- AKP'li vekile verilen burs için karar çıktı
- 'Ben Erdoğan'ın yerinde olsam...'
- CHP harekete geçti
- Bütün dünyanın izlediği uçak indi!
- 'Tüm kirli çamaşırlarını dökeceğim'
- ÖSYM'den 'KPSS soruları' açıklaması