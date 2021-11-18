Ne zaman ‘duyar’, uyanırız? - Prof. Dr. Coşkun ÖZDEMİR

18 Kasım 2021 Perşembe

Cumhurbaşkanı, “Her şey dört dörtlük, raflar dolu, her evde araba var, bolluk içindeyiz muhalefet abartıyor” derken sadece iki üç günlük gazete ve televizyon haberlerine bakmak istedim. Rasgele sıralıyorum:

“Bakkal katil oldu, arkadaşını öldürdü, karısına şimdi sıra sende dedi”, “Karısını bıçakladı, başında sigara içerek ölümünü bekledi, ölmezsen devam edeceğim dedi”, “Boşanma kavgasında 4 ölü”, “Ayağını çeker misin diyen adamı öldüresiye dövdü”, “Silahlı kız kahvede çocuğu vurdu”...

KAN DONDURAN GÜNDEM

Samuray kılıçlı bir genç adamın canı birisini öldürmek istiyor. Olmaz mı, canı kebap da isteyebilirdi(!) Ama o öldürmek istiyor ve genç nişanlı mimar kızı öldürüyor. Ülke böyle insanlar da yetiştiriyor ve bu adam özgürce dolaşıyor.

Fiyatlar can yakıyor, artık 5 liralık peynir, zeytin alanlar var. Pazar artıklarını çöpler arasında toplayan vatandaşlar var. Devam edelim: “Bir milletvekili şehit babasına küfretti”, “Bir milletvekili ‘Erdoğan’a oy vermek sevaptır’ dedi”, “Karnabahar yüzde124 pahalandı”, “İşten atılan kapıcı binada yangın çıkardı”, “Bebek maması için ayda 1000 lira gerekiyor”, “Cinsel saldırı yüzünden hapse konulan avukat intihar etti”, “Ekmeğe zam geldi, 2.5 lira oldu”...

Bilal’den siyasi yorumlar var. Sedat Peker’den sonra eski MİT yöneticilerinden Mehmet Eymür konuştu: “İşkence yaptığımız olmuştur. Bazen sanık konuşmazsa zorunluluktur, gazinolar kralı Fahrettin Aslan ve Emniyet Müdürü Şükrü Balcı zenginlerden haraç almışlardır.” Diğer dikkat çekici açıklama ise Fahrettin Aslan’ın oğlu Sacit Aslan’dan geldi. Aslan, yeni çıkan kitabında babası ile anlaşamadığını, pek çok şeyi onaylamadığını söyledi. “Ama yapabileceğim bir şey yoktu” diye de ekledi. Aslan aynı kitapta, Bakan İsmet Sezgin’in gece yarıları ziyarete geldiğini ve 15 milletvekilinin TBMM’ye verdiği tasarı ile kumarhane ruhsatının çıkarıldığını anlatıyor. Öte yandan Sayıştay raporu 2.5 milyarlık bir yolsuzluk açıklıyor. 2.5 milyar usulsüz olarak müteahhitlere ödenmiş. Sayıştay’ın böyle sayısız raporu var. Ama bağımsız bir yargımız var mı?

NE ADAMLAR VAR...

Ünlü FB futbolcusu Rıdvan Dilmenle dünyaca ünlü Mesut Özdil Cumhurbaşkanı ile buluştular. Ne konuştukları bilinmiyor. Bilinen, MHK Başkanı Serdar Tatlı’nın bu görüşmeden kısa bir süre sonra görevinden istifa etmesi. Hepsinin üstüne tuz biberi CHP’li Cemil Barlas’ın oğlu Mehmet Barlas ekti, “CHP kapatılabilir” dedi. Ne adamlar yetişiyor bu memlekette...

Hani yeniçerilere atfedilen bir anekdot vardır. Yeniçeri palayı eline almış Yahudileri arıyor, neden diye soruyorlar, onlar İsa’yı ihbar edip öldürtmüşler dediğinde “Ama o 2000 yıl önceydi” yanıtı alınca o da “Ben yeni duydum” diyor...

Ben de merak ediyorum: 20 yıldır bu memleketi her alanda yıkıma götüren bir iktidara karşı bu ülkenin yurtseverleri ne zaman olanları “duyacak” ve harekete geçecek?

PROF. DR. COŞKUN ÖZDEMİR

