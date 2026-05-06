En uzun koşuysa elbet

Türkiye’de de Devrim,

O, onun en güzel yüz metresini koştu

En sekmez lüverin namlusundan fırlayarak...

En hızlısıydı hepimizin,

En önce göğüsledi ipi...

Acıyorsam sana anam avradım olsun,

Ama aşk olsun sana çocuk, aşk olsun!

Can Yücel

(Bizim Deniz-Mare Nostrum)

***

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan...

Kısacık ömürlerini Amerikan emperyalizmine ve NATO’ya karşı mücadeleye adayan Üç Fidan, 54 yıl önce bugün idam edildi. Ülkemizin tarih kitabında sayfaları karıştırıp geriye doğru baktığımızda en çok can yakan olaylardan biri...

Tarih 18 Temmuz 1968... ABD’ye ait 6. Filo Dolmabahçe’de demirlediğinde, ülkemizdeki antiemperyalist güçlerin muazzam bir direnişiyle karşılaştı. Devrimci gençliğin protesto eylemleriyle Türkiye’de yer yerinden oynadı.

SAMSUN’DAN ANKARA’YA MUSTAFA KEMAL YÜRÜYÜŞÜ!

19 Temmuz 1968... Cumhuriyet gazetesi, 32 öğrencinin tutuklandığını, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde rektör, dekan ve senato üyelerinin istifa ettiklerini, Vaşington’un bir muhtıra ile İstanbul’daki olaylardan endişe duyduğunu ilettiğini, TÖS (Türkiye Öğretmenler Sendikası) ve Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Konfederasyonu Genel Başkanı Fakir Baykurt’un gençleri desteklediklerini belirten bir açıklama yaptığını yazdı.

30 Ekim 1968... İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Deniz Gezmiş, Samsun’dan Ankara’ya “Tam Bağımsızlık İçin Mustafa Kemal Yürüyüşü”nü başlattı. Fakat Cumhuriyet gazetesindeki habere göre, polis 24 öğrenciyi “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten” yakalayarak haklarında kovuşturma başlatmıştı.

Atatürk Anıtı’na çelenk koyan gençler, ellerinde “Cumhuriyetin ve halkın düşmanlarını kahredeceğiz” ve Atatürk’e hitaben de “Bugünkü Türkiye, özlediğin Türkiye değil” yazan dövizlerle yola çıkmıştı.

KARŞIDEVRİMCİLERİN ETKİ ALANINA GİREN TÜRKİYE

10 Kasım 1968... Anıtkabir’e vardıklarında tüm yürüyüşçüler adına İstanbul Hukuk Fakültesi öğrencisi Cevat Ercişli, şu satırları deftere yazıp imzaladı:

“Milli kurtuluş yolunda Amerikan emperyalizmine karşı gerçekten İZİNDEYİZ. Milli kurtuluş mücadelesi yok edilemez, onu yok etmek için BÜTÜN TÜRK MİLLETİNİ yok etmek gerekir.”

O tarihte henüz 21 yaşında olan Deniz Gezmiş, yürüyüşün amacını şu sözlerle anlatıyordu:

“1919’da başlayan Mustafa Kemal Devrimi, kendisinden sonra gelen yöneticiler tarafından amacından saptırılmış, Cumhuriyet’in bütün kurumları yozlaştırılmıştır. Bugün Türkiyemiz, dünyada ilk antiemperyalist ve antikapitalist devrimi gerçekleştiren Mustafa Kemal’e rağmen, yabancıların desteklediği karşıdevrimcilerin etki alanına girmiştir. Biz Mustafa Kemal gençliği olarak, saptırılan devrimi rayına oturtmakta kararlıyız. Bugün başlayan yürüyüşün amacı budur.” (Aydınlık, sayı 2, Aralık 1968)

İşte bu ülkede TBMM’de onaylanan kararla 6 Mayıs 1972’de idam edilen yurtsever gençler, Cumhuriyet Devrimi’ni böyle sahipleniyordu!

NATO ZİRVESİ, 22 YIL SONRA YENİDEN TÜRKİYE’DE!

7-8 Temmuz 2026...

Savaş ve sömürü düzeninin örgütü NATO, 22 yıl sonra ikinci kez Türkiye’de ama bu kez Ankara’da zirve toplantısı yapacak.

Batı emperyalizmi tüm saldırganlığıyla dünyayı yağmalayıp halkları ezerken, Siyonist İsrail için Filistin’de soykırım yapılıp İran bombalanırken, Venezüela’dan sonra Küba’ya göz dikilirken, kendisini “Dünyanın Ağası” gibi gören Trump, “böl-parçala-yönet” politikasını Ortadoğu’da rahatça uygulamak için tehditler savururken, onun temsilcisi ABD Büyükelçisi Barrack bölgede ulus devletleri yok etmek için tüm küstahlığıyla mekik dokurken, yurtsever devrimcilerin yapması gereken yeniden 1919’un Kuvâ-yi Milliye ruhunu diriltmektir!

54 yıl önce bugün katledilen gencecik devrimcilerin verdiği mücadelenin bu topraklarda daima yaşatılacağını göstermenin tek yolu, emperyalist yıkıcılığa karşı Tam Bağımsız Türkiye hedefinde birleşmektir!