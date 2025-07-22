Siyasetçi, gazeteci Altan Öymen çocukluğunun dışında neredeyse tüm yaşamını özgürlüğe, demokrasiye, insanları doğru haberle aydınlatmaya adadı. Son günlerine değin yazdı. Ülke gündeminden hiç kopmadı.

Onu 1977 genel seçimleri sonucunda tanıdım. O yıldan bu yana abi-kardeş ilişkisiyle dostluğumuz artarak sürdü. Her zaman derin bilgisinden, bilgece davranışlarından, uzlaşıcı, barışçı tutumundan çok şey öğrendim. Özellikle CHP’de genel başkanlık yaptığı dönemde, merkez yürütme kurulunda (MYK) birlikte çalışırken onun sorunları ele alışına, çözüşüne yakından tanık oldum.

YAKLAŞIMLARINDAN ÖRNEKLER

1999’da CHP, genel seçimde yüzde 10 seçim barajının altında kalmıştı. Altan Öymen yarışmalı kurultayda az bir oy farkıyla genel başkan seçildi. Genel başkan seçildikten sonra partideki gruplar arasında hiçbir ayrım yapmadı. Ayrı bir genel başkan adayını desteklememe karşın beni MYK’ye alıp parti içi eğitim sorumluluğu verdi. Dostu, rahmetli Tarhan Erdem’i genel sekreter olarak seçtik. Altan Öymen’in genel başkanlığında işin başında bir durum değerlendirmesi yapılarak üyelerin yeniden yazımı, yeni tüzük hazırlığı, parti içi eğitim, halkla birlikte çözüm üretme gibi 27 konu başlığı belirlendi. Bu alanların her biriyle ilgili örgütle birlikte çok yararlı somut çalışmalar yapıldı.

18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde kazanılan Bilecik seçimleri iptal edilince yeniden seçim kararı alındı. Yönetimin ilk sınavı olacaktı bu seçim. Gruplar arasında birlik, dayanışma örneği olsun diye Altan Öymen yanına Murat Karayalçın’ı, Hasan Fehmi Güneş’i, Ertuğrul Günay’ı alarak gitti. Sıkı bir çalışma sonucunda Yaşar Tüzün’le Bilecik seçimlerini kazandık. Bu parti için büyük bir moral olmuştu.

2000 yılında Köy Enstitülerinin 60. kuruluş yıldönümünü onun genel başkanlığı sırasında kapsamlı, büyük bir etkinlikle kutladık. Ankara’da Ahmet Taner Kışlalı Salonu’nda Türkiye’den gelebilen bütün Köy Enstitülüleri topladık. Sergiler açıldı. Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Şenliği başlığıyla zengin bir program uygulandı. Bir de “Dünyaya Örnek Köy Enstitüleri” adlı kitap yayımladık.

BİR DEVRİM PARTİSİ CHP

Altan Öymen eğitimci bir aileden geliyordu. Karşısındakini sabırla dinler, kendi görüşünü yumuşak olarak anlatırdı. Onun sorun çözmedeki bir becerisini hiç unutmam. Parti içi eğitimde kullanmak için tarihçi Şerafettin Turan’a yazdırdığımız kısa CHP tarihi kitapçığı onun yokluğunda Cevdet Selvi’nin başkanlık ettiği MYK’de reddedildi. Durumu üzüntülü olarak Altan Öymen’e anlattım. “Kökeni Ulusal Direnişe Dayanan Bir Devrim Partisi Cumhuriyet Halk Partisi” adlı kitapçık yeniden MYK’ye getirildi. Altan Öymen önce Şerafettin Turan’ı, sonra kitabın içeriğini anlattı. Sanıyorum tam anlatılamadı dedi, yeniden görüşme kararı aldırarak TÜSES yayınlarından çıkacak bu kitabın parti içi eğitimde okutulması kararı için arkadaşları ikna etti.

Yıllar sonra 22. dönemde zamanın başbakanı Recep Tayyip Erdoğan CHP’nin kökenine çirkin sözlerle saldırınca bu kitabı başta kendisi olmak üzere bütün AKP yöneticilerine Meclis postanesinden “Bizim kökenimiz bu, sizinki nedir?” diye bir mektup yazarak gönderdim. Dengir Mir Mehmet Fırat’ın dışında kimseden bir ses çıkmadı.

Olumlu çalışmalar bütün hızıyla sürerken parti meclisinde parti içi gruplar birleşti, eski delegelerle kurultaya gitme kararı aldı. Altan Öymen hiç ayak sürümeden tüzüğün ve demokrasinin gereği olarak olağanüstü kurultaya gitti. Seçimi yitirince genel başkanlığı devredip partisi için çalışmayı sürdürdü.

Altan Öymen deyim yerindeyse yoğurdu üfleyerek yerdi. Konuşmadan, yazmadan önce konuyu, olayı inceler, karşılaştırır, sonra konuşur, yazardı. Yakın tarihi aydınlatan anılarını yazdı, gazeteciliğini sürdürdü. Kimi arkadaşları partiden ayrıldığında o ayrılmayı hiç düşünmedi. Hep örnek bir CHP’li olarak kaldı.

Işıklar içinde yatsın. Onu hep özleyeceğiz.

MUSTAFA GAZALCI

16. VE 22. DÖNEM DENİZLİ MV., EĞİTİMCİ