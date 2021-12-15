Savunma sanayisi şirketlerinin önemi - Sadettin TANTAN

15 Aralık 2021 Çarşamba

Teknolojik gelişmelerimiz, “dış güç” dediğimiz ülkelere peşkeş çekilerek onların insafına bırakılmış durumda. Yolsuzluk ve TL’nin dolar karşısında tarihi bir değer kaybı yaşaması, yatırım yapma imkânın ortadan kaldırılması, milletin yoksulluk içinde patlamaya hazır bir hale getirilmesi... Bu kaosta iktidarda kalmak için kötü projeler üretilmeye çalışılıyor. Bu; çok tehlikeli boyutları ortaya koyuyor.

TÜRK MİLLETİNİN BAĞIŞLARIYLA KURULAN TSKGV

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), Türk milletinin bağışlarıyla kurulmuş, güçlenmiş ve dünyada saygın bir şekilde kendisine yer edinmiş yerli ve milli şirketlerimizin sahibidir.

3338 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu’nun 2. maddesine, 24 Aralık 2017 tarihli, 30280 sayılı OHAL KHK’sinin 64. maddesi ile “Vakfa başlangıçta özgülenen mal ve haklar ile Vakfın sonradan iktisap ettiği mal ve haklar, Vakıf yetkili organının kararı ile daha yararlı olanlarla değiştirilebilir veya paraya çevrilebilir.” hükmü eklenmiştir. Bu yasanın değişmesinde cumhurbaşkanı, başbakan ve dönemin tüm bakanlarının imzası var. Türkiye’nin 15 Temmuz’da yaşadığı hain darbe girişiminin arkasındakilerin bulunması ve bir daha böyle bir tehdidin baş göstermemesi için alınan OHAL KHK’si yetkisinin savunma sanayisi şirketlerinin satışına onay vermesi için kullanılması toplumu rahatsız etmiştir.

KOCATEPE’LER BATMASIN DİYE...

ASELSAN Kıbrıs Barış Harekâtı’nda TCG Kocatepe’nin batmasına neden olan iletişimsizlik sonucu bir daha Kocatepe’ler batmasın diye kuruldu.

1974 Kıbrıs barış harekâtı Türk savunma sanayisi için bir dönüm noktasıdır. Kıbrıs Harekatı nedeniyle karşılaşılan Amerikan ambargosu sonucunda parasını ödediğimiz silahları hatta bakıma gönderdiğimiz nakliye uçaklarını dahi geri alamadık. Ancak o günkü devlet aklı, ABD’nin ambargosuna karşı kendi şirketlerini kurarak Türkiye’nin sahip olduğu eşsiz şirketleri ortaya çıkardı.

TANK PALET’İN HESABI NE OLDU?

Türkiye, Altay Tankı projesine 1996 yılında başladı. 2005 ve 2009’da seri üretim aşamasına gelmesine rağmen milli tankımız üretilemedi. Üstüne üstlük Tank Palet Fabrikamızın yarısı Katarlılara satıldı. 20 yıldır ülkeyi yöneten bir iktidara bu konuda hesap soruldu mu?

Şüpheli şekilde hayatlarını kaybeden ASELSAN mühendislerimizin, Toryum elementinin nasıl kullanılacağını keşfeden bilim insanlarımızın ölümlerine neden olan olaylar TBMM’de araştırma komisyonu kurularak araştırıldı mı?

AKP iktidarının ilk yıllarında, kamunun sahibi olduğu, Türkiye’nin en değerli şirketleri özelleştirilmeseydi, Türkiye bugünkü ekonomik sıkıntılarla karşılaşmayabilirdi. Özelleştirmeden sağlanan büyük sermaye ile inşaat yerine çağın gereklerine uygun yatırımlar yapılsaydı Türk ekonomisi bir üst lige çıkabilirdi.

2011’den bu yana her seçimde savaş uçağımızı üretiyoruz, yerli otomobili üretiyoruz diye boy boy afiş asanlara nerede bu uçak, nerede bu otomobil diye hesap soruldu mu?

ÖNEMLİ AYRIM

Türkiye’nin üretimini gerçekleştirdiği ancak küresel sermayenin önünü kestiği ASELSAN 1919 telefonu dünyaya pazarlanabilseydi belki de bugün Türkiye dünyanın en büyük telefon ihracatçısı olacaktı. Bunu engelleyen işbirlikçiler, devletin arşivi sayesinde bilinmektedir.

Türkiye yakın geçmişte sahip olduğu “yumuşak güç” sayesinde İran’a Hazar’da geri adım attırmış; Yunanistan’a da Ege ve Doğu Akdeniz’de askeri olarak şans tanımamıştı. Diplomatik olarak elde ettiğimiz başarıların ardında askeri gücümüzü göz ardı edemeyiz. Türkiye, savunma sanayisi alanındaki şirketlerimizin pazar ve üretim gücünü artırma noktasında yabancı ülkelerle işbirliğine gidebilir ancak ülkenin küresel güçlere boyun eğmesine neden olacak her türlü girişime hayır demesi gereklidir.

SADETTİN TANTAN

ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI