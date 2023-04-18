Seçimler ve dış politika - Taner Baytok

18 Nisan 2023 Salı

Son zamanlarda bazı televizyon kanallarında Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun güler yüzle, gözleri sevgi saçarak, bağırıp çağırmadan, kimseye hakaret etmeden reklamını yapan videoları izliyoruz. Dikkat çektiği çeşitli konulardaki söylemleri, ikna edici olmayı başarıyor. Türkiye son 25 yılda örf ve âdetlerinden anayasasına kadar büyük değişikliğe uğradı. Bu değişikliklerin olumsuz sonuçları oldu. Ülkemizin yeniden ayağa kalkabilmesi için güçlüklerin üstesinden gelmek kolay olmayacak. Bu seçimlerde, bugüne dek dış politikaya, hatta genel anlamda politikaya verilmesi gereken önceliğin, verilmediğini görüyoruz.

Avrupa’yla bütünleşme

AKP ve hatta öncesinde Turgut Özal döneminde, Türk dış politikası Avrupa’yla bütünleşme rayından çıkarılmış, Ortadoğu‘nun ve sözde İslam dünyasının kargaşası içine sürüklenmiştir. Bu tutum, bugün sıkıntısını çektiğimiz en temel iç politika sorunlarının da ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Kılıçdaroğlu’nun öngördüğü önlemlerin hayata geçirilmesi için, çok büyük yatırımlara gereksinim vardır. Yüksek meblağlara varan bu kaynağın, yasal uluslararası kuruluşlardan sağlanacağı dikkate alınırsa, Türkiye’nin mutlaka Avrupa bütünleşmesindeki yerini yeniden alması zorunludur. Bu bakımdan bir yandan NATO diğer yandan Avrupa Birliği’yle ilişkilerimizi en azından eski seviyesine getirmek, kendimize itibar sağlamak gerekir.

Türkiye, NATO’da her zaman sözü dinlenen, saygınlığı olan bir ortak olmuştur. Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’na girmemesi, sonrasında demokratik ülkelerle aynı ittifakta buluşması, Soğuk Savaş dönemini herhangi bir saldırıya uğramadan geçirmesini sağlamıştır. Türkiye elbette, NATO’ya girerek NATO’nun caydırıcılığını artırmıştır. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi olması için çaba gösterilirse, üyeliğin eskiye oranla daha kolay olacağı söylenebilir.

Türkiye’nin Suriye ve Irak’taki gereksiz müdahalelerine son verilmesi, Rusya’yla ilişkilerimizin NATO üyeliğimize ters düşecek aşamalara getirilmemesi, sırf aktif görünmek için benzeri uygulamalarla zaman yitirilmemesi doğru olur. Türkiye’nin Avrupa’yla bütünleşme içinde olması, Türkiye’nin göç sorunlarının giderilmesine büyük ölçüde yarar sağlar.

İmkânsız değil

Bu hususlar, henüz reklam videolarına yansımamış, televizyon programlarında, medyada gereğince konu edilmemiştir. Ama bu konuların, Millet İttifakı’nın ele aldığı konular arasında olduğunu tahmin etmek zor değildir. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, önceliğin dış politikaya verilmesi kaçınılmazdır. Yeni kurulacak hükümetin ilk işi, Dışişleri Bakanlığı’nın dış ve iç teşkilatının üst düzeyinde büyük değişikliğe gitmek olmalıdır. Bu sayede ülkemizin dış politikasındaki olumlu değişikliğin ilk işareti, dışarıdan da görülecek, Batı dünyasıyla ilişkilerimiz daha sıcak bir ortamda yürütülecektir.

Kılıçdaroğlu’nun vaatlerini gerçekleştirmesinin zorluğu herkesçe kabul edilse de bunları yapmak imkânsız değildir. Elbette güzel günler gelecektir. Önemli olan, bunu hep birlikte ve zaman kaybetmeden yapmaktır.