Türkiye’nin sorunları katlanarak artıyor - Av. Umut AKDOĞAN

04 Temmuz 2022 Pazartesi

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen garip yapıdan ülkemiz için ilerleme beklemek romantikliktir. Şahsın keyfine bağlı bu sistem, o keyif için ülkemizi çürüttü. Bu çürümüşlükte en kötü koku, ekonomiden geldi. Sonra da göçmen, mülteci, sığınmacı diye ifade edilen geçici koruma statüsündeki yabancılardan. Bu otoriter yapıdan mutsuz olanlar, yüzde 60’ın üzerinde. Sadece anketler değil, karış karış gezdiğimiz sokaklar da aynısını söylüyor.

Umudu örgütlerken asıl kritik olan nokta, ortak dildir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çok yoğun bir çalışma programıyla toplumun tüm kesimleriyle bir araya geliyor. Helalleşme gibi son yılların en önemli barış projesini, tüm sorunlarımızla yoğurarak kamuoyunun takdirine sunuyor ve ilgi görüyor. Ortak dil, tam da burada devreye giriyor. Ekonomideki sorunlara, çözüm önerileri de sunuluyor. Kurumsal Reform Komisyonu, bunun ortak dilini oluşturuyor. Seçim Güvenliği Komisyonu, seçim öncesinde, esnasında ve sonrasında birlikte neler yapılacağının formülünü üretiyor. Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu tüm bu ortak dili, yasal alana aktarma çalışmalarını yapıyor. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Yol Haritası Komisyonu ise demokratik hukuk devletine geçiş yolunu planlıyor. Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde yapılan toplantıda, Türkiye’nin kanayan yarası, en çok ortak dile ihtiyaç duyulan alanlardan göç politikası konusunda, bir komisyon kurulması kararlaştırıldı. Sadece iktidara giden yol değil, sonrasındaki süreç de ilmek ilmek örülüyor.

‘GAYRI YETER’

Her baskının ve kötü gidişin, insanlara “gayrı yeter” dedirtecek bir seviyesi vardır. Bu, otoriter yönetime karşı, duyguları harekete geçirecek yapıların, dünya görüşü birbirine uzak siyasi partilerin bir araya gelmesiyle mümkündür. 6’lı masadan çıkacak olan da otoriter yönetime karşı demokratik mücadele ve bunun ortak dilidir. Farklı düşüncelerin uzlaşması, tartışmalarla ortaklaşması, bunun bir dille ifade edilmesi ise otoriter yönetimlerin en çok korktuğu şeydir. Artık bu iş oldu. Yapılan her çalışma, toplumdaki büyük umudu da körüklüyor. Ortak dilin mimarları, ilk seçimde bu dili devlette ve ülkemizin yönetiminde egemen kılmak için iktidarı devralacaklar. Demokratik hukuk devleti ve bu uğurda ortak dili egemen kılma çalışmaları, gelecekte tarih kitaplarına altın harflerle yazılacak. “Evrende ahlaki yönde sarf edilen çabalar, tümüyle kaybolup gitmez” diyen Zweig’ın dediği gibi bu çabalar kaybolup gitmeyecek, güzel günleri müjdeleyecek.

AV. UMUT AKDOĞAN

CHP PARTİ MECLİSİ ÜYESİ