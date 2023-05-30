Erdoğan’ı bekleyen ateşten top

30 Mayıs 2023 Salı

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri tamamlandı. Her zaman belirtildiği gibi demokrasinin vazgeçilmez unsuru adil seçimlerdir.

Birçok sorunu içinde taşımasına karşın seçim sonuçlandı, yüzde 52.18 Erdoğan ve yüzde 47.82 Kılıçdaroğlu oyları topladı.

Montaj, kara propaganda, baskı, adaletsizlik, dinin siyasete alet edilmesi, devlet gücünün her adımda gösterilmesi gibi olumsuz etkilere karşın Kılıçdaroğlu’nun 25 milyonu aşan seçmenin yarısına ulaşan bir oyu toplaması son derece önemlidir.

Bugünden itibaren Erdoğan neden kazandı, Kılıçdaroğlu neden yüzde 47’de kaldı konusunda analizler yapılacaktır.

Bu noktada çok önemli sosyolojik bir gerçek unutulmamalıdır. Türkiye yüzde 65 muhafazakâr/ sağcı bir çoğunluğa sahiptir.

Buna karşın, Kılıçdaroğlu’nun koalisyonunun yüzde 47.8 oy alması son derece önemli bir gelişmedir.

Erdoğan eski seçimlere göre her yerde gerilemiş bulunmaktadır. Erdoğan özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de kaybetmiştir. Her iki adayın bölgelere göre aldığı oyların yüzdeleri şöyledir: Kılıçdaroğlu; Ege yüzde 57.75, Marmara yüzde 50.41, Akdeniz yüzde 50.78, Güneydoğu Anadolu yüzde 50.5. Erdoğan; İç Anadolu yüzde 54, Karadeniz yüzde 65 ve Doğu Anadolu yüzde 54. Erdoğan adeta kırsal alanın temsilcisi durumuna düşmüştür.

Şu an itibarıyla siyasal iktidarı elinde bulunduran Erdoğan’ın en önemli gündemi ekonomidir. Ekonomi yanan bir top gibi Erdoğan’ın avuçlarının içine düşmüştür. 54.2 milyar dolar cari açık çok çarpıcı bir veridir. Yıllık enflasyon yüzde yüzü geçmiş bulunuyor. Döviz patlama yolundadır.

Son on aydır ekonomide son derece ağır koşullar açıkça ortaya çıkmıştır.

Bütçe açık veriyor, dış ticaret açık veriyor, ekonomik kriz yükseliyor, kamuoyunda yüksek devalüasyon beklentisi var. Gıda fiyatları yüksek artış gösteriyor.

Gelir adaletsizliği en üst düzeydedir. Erdoğan, şimdi bunlarla uğraşmak zorundadır ve gelecek günler siyasal yaşamımız için çok hareketli olacaktır. Erdoğan artık avuçlarının içinde bulunan “ateşten top”la “ekonomi” ile uğraşmak zorundadır.

