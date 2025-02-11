Aday belirleme: Önümüzdeki süre çok dinamik geçecek

11 Şubat 2025 Salı

Aslında özel görüşme beklendiği gibi geçti. Mansur Yavaş, önseçime katılmama kararını kesinleştirdi üçlü görüşmede. Doğru tutum; iki büyük aday arasında ikili bir yarışma, galip geldi mağlup oldu havasına yol açacaktı ve ikisinden birinin kariyeri çizik yiyecekti.



Aslında Mansur Bey’in önde çıkma olasılığı bence vardı; bazı trol diyebileceğim tiplerin aleyhinde kanaat oluşturma çabalarına rağmen.

Şu sırada iktidarın yoğun yargı kıskacı altına aldığı insan Ekrem İmamoğlu.

Ben iktidarın İmamoğlu üzerindeki baskısının salt cumhurbaşkanı adaylığını önleme amacını taşıdığını düşünmüyorum. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir başkanlığını da gasp edecek bir süreci işlettiğini varsayıyorum.

DOĞRU KARAR

Yavaş’ın yarıştan çekilerek alanı İmamoğlu’na bırakması, şu anki koşullar açısından vicdani ve siyasi olarak da doğrudur.

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşince en azından iktidarın baskısını azaltacağı görüşü yaygın. Saray, en büyük rakibini uyduruk dava ve cezalarla safdışı bıraktı dedirtir ve büyük bir mağduriyet yaratır mı, şüpheli. İktidarın kamuoyu yoklamalarından aldığı izlenimlere göre hareket edeceğini varsayabiliriz.

Fakat meydanı tamamen Ekrem Bey’e bırakacağını düşünmek bir hayaldir.

İktidarın 2007’de yapması beklenen erken seçime yönelik hem İmamoğlu hem de Yavaş’a karşı bir “takvimi” şekillendirmekte olduğunu düşünebiliriz.

DEĞİŞKEN BİR GELECEK

En az 2 yıl var seçime. Bu Türkiye için uzun bir süre. Ülkenin ne kadar değişken bir siyasal ortam içinde olduğunu biliyoruz. Seçimi, iktidarı ve muhalefeti etkileyecek yoğun iç ve dış olaylar mutlaka etkileyecektir. Bu olayların bir kısmını bizzat iktidarın yönlendireceğini de hesaba katmalıyız.

Suriye’deki gelişmeler kilit bir sorun olmayı sürdürecek.

Oradaki PKK-PYD yapısının Ankara’nın istekleri doğrultusunda “çözülmesini” beklemek hayaldir. İktidarın elindeki en önemli araç, seçimlerde, CHP adayına verilecek desteği azaltma girişimleridir.

Kürt meselesinin aktive edilmesi ve İmralı’nın yeniden kapısının çalınmasının temel nedeni budur.

BEKLENEN OLMAYABİLİR

İktidarın İmralı üzerinde kurduğu planın esasını, cumhurbaşkanı seçiminde DEM desteğini CHP adayının arkasından çekmektir.

Bunu başarırsa Erdoğan’ın yeniden seçiminin kolaylaşacağını düşünüyorlar.

Fakat İmralı’nın yapacağı açıklamanın iktidarı pek de memnun edeceğini sanmıyorum. DEM’in ilk zamanki şaşkınlığından sonraki tutumu ve yaptığı açıklamalardan bunu okuyoruz. İmralı’nın açıklamasında şu aşamada iktidarın kabul edemeyeceği şartların olması beklenmelidir.

Bu konu da seçim dinamizminin bir parçasını oluşturacaktır.

YAVAŞ, BEKLEMEDE

Yavaş’ın sahneden çekildiğini sanmayalım.

Üçlü görüşmede esas uzlaşı, parti ve kararlarının ve seçilecek adayın tartışma konusu yapılmayacağı üzerindedir. Bu CHP için çok önemlidir.

İktidarın İmamoğlu üzerindeki hesapları, süreci ve Yavaş’ın durumunu belirleyecektir. İktidarın İmamoğlu konusunda yapacağı ağır hata, Yavaş’ın seçilme şansını son derece artıracaktır.

Tabii önümüzdeki dinamik sürecin başka bir önemli faktörü, iktidarın özgür bir seçim ortamı konusundaki tutumu olacaktır.