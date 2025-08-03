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Akademinin yıkımı sadece bir sonuç... Çürümüşlüğün...
Orhan Bursalı
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Akademinin yıkımı sadece bir sonuç... Çürümüşlüğün...

03.08.2025 04:00
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Murat (Ağırel), çetelerin isteyen herkese Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun olmuş gibi diploma ayarladıklarını yazdı. İş çok büyük, Bahçeşehir’den tutun Anadolu Üniversitesi’ne, Ege Üniversitesi’ne ve onlarca üniversiteden mezuniyet diplomasının hazırlanıp, para veren ite kopuğa, yolsuza, sahtekâra, dolandırıcıya teslim edildiği de ortaya döküldü.

Karşınızda diploma böbürlü, ben falan üniversitenin mezunuyum, isterseniz yüksek lisans, doktor belgelerimi de hemen gösteririm diyecek yüzsüzlükte sayısız insan müsveddesi ortalığı kaplamış.

Kimisi devlet memuru belki de kimisi üniversitede belki de öğretim üyesi, söylentilere göre iki kişi de prof. gibi bir unvanı alabilmiş...

Sahte diploma alıp da üniversitede hiç okumadığı konuda yükselebilme yeteneği alkışlanacak bir durum aslında. Çürümüşlüğün içinden, paylarını alma becerisini gösterdikleri için...

‘BEN BU SİSTEMİN...’

Alay ederek şöyle demiştir, “Ulan on para etmez bir YÖK sistemi varken, üniversiteler sapır sapır dökülürken, Boğaziçi Üniversitesi’ne bile siyaseten yoksullaşma ve on para etme işlemleri uygulanırken, ben bu sistemde rektör de olurum, parti lideri de kafamı bozarlarsa cumhurbaşkanlığına bile adaylığımı koyarım...”

Sistem bu kadar çökmüş, laçka, her yerinden delikler patlamış sular fışkırıyor, şimdi bu serbest piyasada böyle bir sistem üzerinden para kazananlara mı kızmalı, boşluk bulmuş, Türklerin yaratıcı dolandırıcı düzen kurma becerisini, yeteneğini, zekâsını kullanmış, üniversiteyi bitirememiş veya üniversiteye gidememiş, ah bir diplomam olsaydı ne güzel iki üç katı para kazınırdım, üstelik sosyal olarak üst katlara tırmanırdım diye düşünen binlerce kişiyi memnun etmişler...

Amaç bu ülkenin insanlarını mutlu etmek değil mi; hırsızlar, madem iktidar edemiyor iş başa düştü demişler!

AL GÜLÜM VER GÜLÜM SİSTEMİ

Çetelerin, AKP Türkiye’sinde yapamayacağı hiçbir şey yoktur.

Yapacakları, “ürettikleri” her şeyi de alacak, değerlendirecek, öpüp de başına koyacak ve parasını ödeyecek milyonlarca insanın aslında görünmeyen kuyruklarda beklediği bir ülke yaratılmış durumda.

Bir talan ülkesi, bir ihale ile milletin milyarlarını kırışma ülkesi, siyasetle anlaşarak hızla zengin olma ülkesi, iktidarın adamı olma ülkesi... Medyasından kapıkulu pek çok rektörüne kadar.

Bir köprüyü 1 milyar dolar yerine 3-5 milyar dolara çıkarma becerisini resmen, milletin gözü önünde, hiç saklamadan, yüksünmeden, milyarları paylaşma mekanizmalarının kurulduğu bir rejim.

NEDEN VE SONUÇ

Ekonominin çöküşü sonuçtur sadece...

Binlerce dolandırıcının devletin kıyısından köşesinden, içeriden dışarıdan, göbeğinden merkezinden çürümesi de bir sonuçtur sadece.

Dışarıdaki dolandırıcılar, sistemin içindeki dolandırıcıları olmadan hiçbir işi başaramazlar.

Buna mükemmel işbirlikçi sistem denir...

Bu sistemin, yani duvarlarında asılı sahte diplomaların arkasında bu mükemmel işbirlikçi sistem yatıyor.

DEĞERLİ OLAN SAHTESİ

Faiz neden enflasyon sonuç diyerek trilyonları mirasyedi gibi özel kaptıkaçtıcı milyarderlere peşkeş çeken ve millete diz çöktüren ve sefalete iten de mükemmel işbirlikçi sistemdir.

Ortalık sahte diplomalılarla kaynarken üstelik YÖK ve üniversiteler eliyle Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıllık diplomasını çöpe dönüştüren de mükemmel işbirlikçi sistemdir.

Yani sistemik çürümüşlüğün ta kendisi...

YÖK ve üniversite sisteminde yolsuzluklar de neymiş ki kardeşim Murat Ağırel! Pöh ki pöh!

***

Özel sektöre tavsiye, işe alacağınız adamların diploma münderecatını sorgulayan yeni bir iş yükü yükleyin insan kaynaklarınıza...

İlgili Konular: #ekonomi #enflasyon #sahte #Akademi

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