Bir ‘Kötülük İkonu’.. ‘CHP kapatılmalıdır’ın arkasında ne var?

11 Kasım 2021 Perşembe

M. Barlas adı, bir kötü fenomendir Türkiye ve ülkemizdeki demokrasinin gelişmesi açısından. Zaman geçtikçe bu özelliğini geliştiriyor. Dahası bu simgeyi ülke için bir “Kötülük İkonu” olarak nitelendirebilirsiniz.

“Kötülük İkonları” olarak, bu dönemin bu tip yazar çizer ekibinde çok kişi var, ama bu kişiyi onların başına yerleştirebilirsiniz. Çünkü bunun bir tarihi var, diğerlerinin tarihi ise “Şahsım” ile sınırlı. Kendi şahsı olsa, onu buraya taşımanın anlamı olmaz. Köşesinde eşinir durur. Ama öyle değil. Tartışılan yazısını şu linkten okuyabilirsiniz:

www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/2021/11/09/muhalefetin-mesruiyet-sorunu

Yazısının boyutları geniş. Mesela bir “Kötülük İkonu” olarak, 1980 askeri darbesini günümüze taşıyor. O dönemin de Kötülük İkonlarından biri, belki de başlıcasıydı. 12 Eylül darbesiyle hemen çalıştığı gazetede başyazar yapıldı. Darbe olmasaydı, başyazarlık sıfatını bugüne taşıyamazdı. Bir süreğen ikonluk. Evren’in ve 12 Eylül’ün her şeyini savundu, darbecilere içte ve dışta geniş bir meşruiyet alanı yaratılmasına hizmet ederek at koşturmalarına hizmet etti. ABD’nin “bizim çocuğu” Evren’i evinde meşrulaştıran kişilerden biriydi.

Barlas, Evren’i de Özal’ı da Erdoğan’ı da yedirmem diyerek, megalomanik ikonik geçmişini bugüne taşıdı. Böyle megalomanların temel sorunu da her şeyi kendilerinin belirlediği ve belirleyebileceği inancıdır. Bu inancını Evren gibilerini “evinde ağırlamakla” pekiştiriyor. Bu ağırlamayı kabul edenler de onu istedikleri gibi kullanma hakkını da satın alıyorlar.

DARBECİLİĞİNİ BUGÜNE TAŞIDI

Üzerindeki Evren’in darbeciliğini şimdi de bugüne taşıyor. Şu şarlatana bakın! Kılıçdaroğlu’nun her şeyine yalan diyor. Onunla yarışan Amiral Battı’nın yeni Barlasçılığa savunan yeniyetmeler de kellesini uzatmış durumda.

CHP ve Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün partisi ve bugünkü lideri “meşru” değilmiş, bu bakımdan parti kapatılabilir, lideri de vatan hainliğinden içeri atılabilirmiş.

İstediği, yaşadığımız sivil darbeciliği birkaç adım daha ileri götürerek Anayasa Mahkemesi aracılığıyla çoğulcu düzene daha büyük bir darbeye dönüştürmek. Liderine, Anayasa Mahkemesi geçmişte çok parti kapattı, şimdi HDP’yi kapatması gündemde, CHP’yi de kapatması zor olmaz diyor.

İÇ SAVAŞ KIŞKIRTICI

Bu adamın bir iç savaş kışkırtıcılığı kalmıştı, onu da da yeni ulvi göreviyle yerine getirmeyi üstlendi.

Bahçeli bile Anayasa Mahkemesi’nin CHP’yi de kapatması gerektiğini akıl edememişti, “henüz” demeli mi bilmiyorum. Bahçeli HDP’yi kapattırmaya çalışıyor, bu konuda bir tereddüdü varsa Anayasa Mahkemesi’ni de kapatmak gereğini dile getiriyor.

Şimdi iç savaş kışkırtıcısı, Bahçeli’ye de el uzatıyor.

Bu megaloman, Evren’in ne kadar sıkı takipçisi olduğunu da ayrıca kanıtlıyor. Evren CHP’yi kapatmıştı, ülkenin kurucu partisini, Atatürk’ün partisini... Buna cesaret edebilen bir hödük müydü yoksa satılmış mıydı, tartışılır. Ama Evren’in ne Atatürk ile ne Türkiye Cumhuriyeti’nin geçmişi ve geleceğiyle ilgisi vardı. O, ABD’nin “Bizim çocuklar başardı” çerçevesinin ana fotoğrafıdır.

O çerçevede tabii ki bizimki de boy gösteriyor.

İŞİ SEÇİME BIRAKMAYIN, YOKSA BU MİLLET SİZİ YER

Bu “Kötülük İkonu”, “RTE’yi yedirtmem” diyor ya, başka bir açıklamasında...

Tam da milletin AKP’yi alaşağı etmeye ve RTE’ye paydos demeye hazırlandığı bir süreç içinde, millete diyor ki “Sana bu iktidarı, liderimi yedirtmem”. Çünkü iktidarı yiyecek olan Millet, 2023 seçimlerinde oyu ile.

Kötülük İkonu, koalisyon iktidarına, “İşin seçimlere varmasını beklemeyin, yoksa, bu millet sizi yer” diyor.

Bunun için şimdiden bir darbe ile bunu önleyin diyor. Kapatın CHP’yi atın Kılıçdaroğlu’nu içeri, bu işi bitirin.

Ortalık karışırsa da zaten askerin, polisin, kurduğun paramiliter vakıfların, SADAT gibi örgütlerin var. Her türlü isyanı, “demokratik düzeni yıkmaya kalkıştıkları” gerekçesini ileri sürerek kanla bastırırsın. Bu gerekçeni destekleyecek bir sürü satın alınmış gazetelerin ve kalemlerin ve TV’lerin var. Onları bugünler için beslemiyor musunuz!

Zaten iş olağanüstü hal ilan etmeye varır. Seçimler de ertelenir, artık hangi tarihe..

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Pardon, zaten milletin ağzında da bu tür gelişmelerin yaşanabileceğine ilişkin komplo teorileri yok mu?

Kötülük İkonu, bu teoriyi gerçekleştirmeye çağırıyor iktidarı!