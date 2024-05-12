Boşuna kürek çekiyorsun milli eğitim bakanı
Çok güldüm okuyunca, 100
yıllık bir müfredat-eğitim
programı hazırlamışlar. Türkiye
Cumhuriyeti 100 yılı geride bıraktı ya,
girdiğimiz ikinci yüzyılın milli eğitimini
belirlemişler bu programla...
Bakan bey profesör. Böyle bir şey
olamayacağını bilmesi gerekir.
100 yılı bugünden dondurdu. Sular
akmıyor, keçiler melemiyor, Dünya Ay
üzerine yerleşmiyor. İnsanın belki de
ölümsüzlüğü veya 150 yıllık yaşamı
keşfedilmiyor.
Bilim durdu, teknoloji kaput. Sanki
bugün evrenin, dünyanın, hayatın tüm
sırları çözüldü. Yapacak bir şey yok
artık.
Eh, elifbe, dön baba oku baba...
Bakan profesör, yani bilim doktorluğu almış.
Bilimle ilgisi ne derece, bilim deyince öncelikle hangi cümleleri kurar, dünyada gücün bilgi üretiminden ve bunun kullanılmasından geçtiğini bilir mi? Bilir bilir...
Çin’in gücünün bilim ve teknoloji yarışında ABD ve diğer ülkeleri geride bırakmaktan ileri geldiğini duymuş mudur, var mı yanında öyle bir danışman bunları anlatacak?
Evrim neymiş? Çıkar kitaplardan, çocuklar yanlış şeyler öğrenmesin!
Bilimsel devrimler de neymiş, Einstein neyi bulmuş, Aziz Sancar neyi keşfetmiş, dünya ülkeleri milyarlarca dolar bilimsel araştırma ve geliştirmelere neden harcıyormuş?
Boş ver bunları...
MESELE DEĞER VE AHLAKMIŞ
Neyin ahlakı ve değeri? AKP
iktidarının 21 yıllık iktidarı döneminde
yapılan yolsuzlukların, milletin parasını
har vurup harman savurmasının
ne büyük insanı değer taşıdığını mı
anlatacaksınız?
Anlatacağınız ahlak, 21 yıllık
ahlakınız mı?...
Kendinize benzeteceğiniz nesiller
olacak hülyası içindesiniz. Oysa
çocukların hayatı ders kitaplarındaki
pek çoğu anlaşılmaz, bağlamlarından
kopuk yazılardan öğrendiğini mi
sanıyorsunuz?
İLERİYE KOŞUYOR HAYAT
Hayat ileriye doğru coşkuyla akıyor.
Siz birkaç bin yıl geriye koşun diyorsunuz.
Geçmiştekilerden zerre farkınız yok.
İşiniz gücünüz ülkenin ve gençlerin önünü tıkamak.,
Amansız bir rekabet ve yarışa çocuklarımızı hazırlamak ve ülkeyi her açıdan ileriye taşımak varken, hayır ayaklarımıza prangalar vurmaya kalkışıyorsunuz.
Şöyle derin bir nefes alın.
Dünyaya bir bakın.
Nereye koşuyor?
Ülke sevgisi, gelecek umudu, başarma tutkusu, evrensel değer yaratma düşüncesi.
Bunların hiçbiri yok sizde.
Ülke sizlerle birlikte geleceğe yürüyemeyecek...
Bunu kısa sürede hepiniz göreceksiniz.,
Biraz daha geleceği geciktireceksiniz, hepsi o kadar.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun konuşma
- Özgür Özel'den 'atama' çıkışı
- Özgür Özel kutlama programında
- CHP'li vekilden Soma için flaş çağrı...
- Mine Esen'den anlamlı konuşma...
- Serra Menekay yazdı, Aysim Dolgun Ildız besteledi
- İşte Cumhuriyet'in tarihi
- Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri eylem yaptı
- Cumhuriyet 100 yaşında! İyi ki Cumhuriyet var
- Şişli'de Hıdırellez coşkuyla kutlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Temmuzda emekli maaş zammı ne kadar olacak?
- 22 yıldır kayıp olan adamın cansız bedenine ulaştı!
- Ayhan Bora Kaplan davasında yeni gelişme
- Trendyol 1. Lig'de tarihe geçen uzatmalar!
- Real Madrid Granada karşısında şov yaptı!
- CHP’den belediye başkanlarına genelge
- Ali Koç adaylık için kararını verdi!
- Engin Polat'ın hesabından dikkat çeken maskeli paylaşım
- POS'la para toplayanlar dikkat!
- PTT binasını satışa çıkardılar!