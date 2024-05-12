Orhan Bursalı
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Boşuna kürek çekiyorsun milli eğitim bakanı

12 Mayıs 2024 Pazar

Çok güldüm okuyunca, 100 yıllık bir müfredat-eğitim programı hazırlamışlar. Türkiye Cumhuriyeti 100 yılı geride bıraktı ya, girdiğimiz ikinci yüzyılın milli eğitimini belirlemişler bu programla...

Bakan bey profesör. Böyle bir şey olamayacağını bilmesi gerekir.

100 yılı bugünden dondurdu. Sular akmıyor, keçiler melemiyor, Dünya Ay üzerine yerleşmiyor. İnsanın belki de ölümsüzlüğü veya 150 yıllık yaşamı keşfedilmiyor.

Bilim durdu, teknoloji kaput. Sanki bugün evrenin, dünyanın, hayatın tüm sırları çözüldü. Yapacak bir şey yok artık.

Eh, elifbe, dön baba oku baba...

Bakan profesör, yani bilim doktorluğu almış.

Bilimle ilgisi ne derece, bilim deyince öncelikle hangi cümleleri kurar, dünyada gücün bilgi üretiminden ve bunun kullanılmasından geçtiğini bilir mi? Bilir bilir...

Çin’in gücünün bilim ve teknoloji yarışında ABD ve diğer ülkeleri geride bırakmaktan ileri geldiğini duymuş mudur, var mı yanında öyle bir danışman bunları anlatacak?

Evrim neymiş? Çıkar kitaplardan, çocuklar yanlış şeyler öğrenmesin!

Bilimsel devrimler de neymiş, Einstein neyi bulmuş, Aziz Sancar neyi keşfetmiş, dünya ülkeleri milyarlarca dolar bilimsel araştırma ve geliştirmelere neden harcıyormuş?

Boş ver bunları...

MESELE DEĞER VE AHLAKMIŞ

Neyin ahlakı ve değeri? AKP iktidarının 21 yıllık iktidarı döneminde yapılan yolsuzlukların, milletin parasını har vurup harman savurmasının ne büyük insanı değer taşıdığını mı anlatacaksınız?

Anlatacağınız ahlak, 21 yıllık ahlakınız mı?...

Kendinize benzeteceğiniz nesiller olacak hülyası içindesiniz. Oysa çocukların hayatı ders kitaplarındaki pek çoğu anlaşılmaz, bağlamlarından kopuk yazılardan öğrendiğini mi sanıyorsunuz?

İLERİYE KOŞUYOR HAYAT

Hayat ileriye doğru coşkuyla akıyor.

Siz birkaç bin yıl geriye koşun diyorsunuz.

Geçmiştekilerden zerre farkınız yok.

İşiniz gücünüz ülkenin ve gençlerin önünü tıkamak.,

Amansız bir rekabet ve yarışa çocuklarımızı hazırlamak ve ülkeyi her açıdan ileriye taşımak varken, hayır ayaklarımıza prangalar vurmaya kalkışıyorsunuz.

Şöyle derin bir nefes alın.

Dünyaya bir bakın.

Nereye koşuyor?

Ülke sevgisi, gelecek umudu, başarma tutkusu, evrensel değer yaratma düşüncesi.

Bunların hiçbiri yok sizde.

Ülke sizlerle birlikte geleceğe yürüyemeyecek...

Bunu kısa sürede hepiniz göreceksiniz.,

Biraz daha geleceği geciktireceksiniz, hepsi o kadar.

 


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