‘Çeşitli Konular Üzerine Düşünceler’*

08 Nisan 2025 Salı

“Zihin, (akıl/beyin) tutkuların ateşini söndüremez.”

“Ancak birbirimizden nefret edecek kadar dindarız, birbirimizi sevecek kadar değil.”

“Kendine inanmak vaizler ve hatipler için iyi bir meziyettir, çünkü bu kimseler ne kadar kendilerine inanmış görünürlerse, düşüncelerini ve mantıklarını karşılarındaki kitleye o kadar kolay kabul ettirirler. İnsanlar uyarılara bile kulak asmazken onların önerilere kulak vermesini nasıl bekleyebiliriz?”

“Bilge bir adamın hayatının ikinci yarısı, ilk yarısında edindiği aptallıkları, önyargıları ve yanlış fikirleri düzeltmekle geçer.”

“Bu dünyaya gerçek bir dehanın geldiğini şu işaretten anlayabilirsiniz: Bütün ahmaklar ona karşı birleşir.”

“Hekimler din konusunda hüküm vermemelidir. Aynı sebeple kasaplara da yaşam ve ölüm konusunda ahkâm kesmelerine izin verilmemelidir.”

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“Hırs çoğu zaman insana en adi işleri yaptırır.”

“Eleştiri, insanın mümtaz şahsiyet olması karşılığında ödediği bedeldir.”

“Hiçbir bilge insan, genç olmayı dilemez.”

“Başıboş bir akıl yürütme, daha önceki iyi akıl yürütmelerimizin ağırlığını azaltır.”

“Pek çok erkeğin ve çoğu kadının akıcı konuşmasının nedeni, konu dağarcıklarıyla sözcük dağarcıklarının kıt olmasıdır. Zira dile hâkimiyet kazanmış ve zihni fikirle dolu olan biri, konuşması sırasında her iki alanda da seçim yaparken tereddütler yaşayacaktır.”

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“Kibirli olmak gururdan ziyade kendine güvensizliğin işaretidir.”

“İyi yönetilen bütün ülkelerde insanların mülkiyet hakkına sınırlama getirilir, bunun birçok nedeni varadır ama belki de bir nedeni (şu olabilir): İnsanların arzuları kurallarla sınırlandırıldığında, yasaların kendilerine izin verdiği ölçüde mülk edindikten sonra özel çıkarları biter ve ondan sonra kamu çıkarları ile ilgilenmekten başka bir şey yapmazlar.”

(Bu söze dip notum: Evet sonsuz mülk edinme hakkı sınırlandırılmalıdır, bu toplumsal sonsuz eşitsizliğin yarattığı derin uçurumları ve ekonomik çöküşleri önler ve tasarruf edilen zenginlik kamu yararına iş, sağlık, eğitim, sanat faaliyetleri ve ortak mutluluk ve refah için kullanılmasına (yasalarla) yöneltilmelidir.)

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“Bir insan çevresinden kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında üç tutum takınabilir: Ya eleştirileri küçümseyerek görmezden gelir ya benzer eleştirilerle karşılık verir ya da eleştiriye mahal vermeyecek şekilde yaşamaya çalışır.”

“Bunlardan birincisi genellikle yapmacık bir tutum olmaktan öteye geçmez; sonuncusunu uygulamak ise neredeyse imkânsızdır. Dolayısıyla evrensel çapta kabul gören uygulama ikincisidir.”

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(*) Jonathan Swift, Kırmızı Kedi Yayınları. Swift,1667-1745, “İrlandalı şair, yazar ve siyasetçi. İngiliz edebiyatının büyük yergi ustalarından biri.”