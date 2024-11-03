CHP’yi sersemletme politikası... 2 sis bombası ve ‘1. partiyiz’ mi dedin?

03 Kasım 2024 Pazar

Şu sırada CHP’yi parçalama, birbirine düşürtme ve halkın gözünden düşürme politikası yürürlükte. Yumuşama, normalleşme derken Saray’ın arka planda hesapları, planları bir bir devreye sokuluyor.

CHP yönetimi, başta genel başkan Özgür Özel, ikide bir meydanlarda parti grup toplantılarında, RTE ve çevresine verdiği yanıtlarda göğüslerini gere gere “Türkiye’nin en çok oyunu alan 1. partisiyiz demesine” “ya öyle mi” deniyor arka planda.

‘PARÇALANMIŞ CHP’

Şu sıralarda Saray gazetecilerinin ve ekrancılarının en çok gündeme getirdiği ve sözde tartıştığı konu CHP’nin parçalandığı üzerine. Bunlardan bir Ankara gazetecisi CHP’yi dört parçaya ayırıyor ve hepsinin de cumhurbaşkanı adaylığı için yarıştığını söylüyor: Kılıçdaroğlu’na 60 milletvekili veriyor, cumhurbaşkanı adayı olmadığını başından beri söyleyen Özgür Bey’i aday gösteriyor, diğerlerini de biliyoruz Mansur ve Ekrem beyler.

“Bunlar birbirini yiyip bitiriyorlar, bir de iktidar olacaklar”, verilen mesaj böyle.

Bu, iktidar için CHP’nin en yumuşak yerlerinden biri, oradan yol açıp ilerliyorlar. Sıradan seçmenin belleğindeki 6’lı masa ile eşleştirme var.

Özgür Özel masumca normalleşme yumuşama derken ve elini uzatırken Saray’ın kafasında kaç tilki dolaştığının bilmiyorum farkında mı?

22 YILLIK İKTİDAR TECRÜBESİ

Tam tersi olmalı, CHP’nin kafasında bin bir tilki dolaşmalı çünkü Saray bu konuda müthiş deneyimli:

22 yıldır iktidarda, durmadan bazen de haftalık güçlü politika değişikliklerine imza atmış, tek adamlık için herkesi tasfiye etmiş, rakip küçük partilerini halletmiş, düşmanlarını Saray sözcüleri yapmış, MHP’yi baş düşmandan baş dosta döndürmüş, seçimlerde her türlü hileyi yalan propagandayı devreye sokmuş, sonra mesela atı alan Üsküdar’ı geçti diye rakipleriyle alay etmeyi ihmal etmemiş, devletin tüm kurumları üzerinde mutlak egemenliğini kurmuş ve bunları rakiplerine karşı istediği zaman kullanmaktan geri kalmamış.

İKİ SİS BOMBASI

Elini uzattığında, kolunu da kaptırarak sürekli kaynatılan politika kazanına atılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu düşünmeli CHP.

Tamam kendileri iktidarın ahlak anlayışıyla davranamaz ama en büyük iktidar rakibine karşı CHP duvarlarını dağıtma fırsatı vermemeli!

Öcalan’ı serbest bırakma ve Kürt meselesini çözme gibi bombaları sahneye atıp CHP’yi de sis bulutu içine sokar ve görünmez kılarken, öte yandan da hazırlanan ikinci bir bomba ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i, üstelik vahşice kapısını koçbaşı ile kırdırarak ve yatak odasına baskın düzenleyerek adeta terörist başı imiş gibi tutuklatılıyor.

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diyerek iktidarın 180 derece zıt ve politikalarına şaşıranlara şaşırıyorum.

CHP içten ve dıştan sersemletiliyor.

BİRİNCİ PARTİ HAYALİ

CHP evet yerel seçimlerde birinci parti çıktı. Ama siyaset erbabı hayatta tüm birinciliklerin geçici olduğunu bilir.

Övünmeye gerek hiç yok.

Seni birinci parti yapanların hayallerine yanıt verecek ve peşinde sürükleyerek güçlendirecek yeni ve akli muhalif politikalar geliştirerek partini büyüteceksin.

Ülkeyi ekonomik batıran iktidarın elini mi tutacaksın yoksa daha önce bir yazımda belirttiğim gibi yükselen muhalif dalgalarının üzerinde çok ustaca sörf yaparak dağlara mı tırmanacaksın?

Bakıyorum, birinci ile ikinci parti arasında oran farkı aslında anket yanılma paylarını dikkate alırsak sanki eşitlenmiş gibi.

Siyaset zor zanaattır. Parti yönetimindeki herkes, tartışma ortamında özgürce, hepsi lidermiş gibi fikir belirtmeli ve CHP’nin oy oranının neden yükselmediğini araştırmalı.