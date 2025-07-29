Araya orman yangınları zorunluluktan girdi, pazar günkü Filistin yazımın iki önemli noktası yarım kalmıştı. Demiştim ki: Hamas’ı yaratan da İsrail politikası olmadı mı? İkincisi de Filistin’e tek yardım edebilecek İslam ülkesi Türkiye/Ankara idi. Fakat bu fırsatı yanlış politika sonucu kaçırdı ve Filistin/Gazze, Siyonistlerin insan avı kapanına dönüştü.

Önce Ankara’nın politikasını ele alalım: Cumhurbaşkanı başından beri Müslüman Kardeşlerin destekçisi, müttefikiydi. Bu yolla Filistinlilerin ve Arap dünyasının sesi gür çıkan liderliğine oynadı. Fakat Mısır’da Sisi darbesinden sonra Ankara’nın bu politikası resmen çöktü.

DESTEK SIFIR, ÇÜNKÜ...

Köktendinci Müslüman Kardeşler, Suudilerin ve diğer Arap ülkelerinin de düşmanıydı. Dışa açılan, ülke yönetimlerinde bazı liberal değişimleri başlatan, dünya finans kapitaliyle birleşen, ABD ve Avrupa’da büyük yatırımlara girişen petrol zengini Arap ülkelerine, köktendincilik epey fazla geliyordu.

Hamas’la da bağları ya yoktu ya da çok zayıftı. (Katar)

Hiç biri Hamas’ı desteklemiyordu. Hamas’ın her türlü destekçisi salt İran’dı.

Ankara bu durumu okumak istemedi veya okuyamadı. Sisi ile bile ancak 10 yıl sonra bir ilişki kurdu (Katil Sisi’den kardeşim Sisi’ye!). Hamas’la ilişkilerini hiç sekteye uğratmadı. Filistinlilerin kurtarıcısı olarak Hamas’ı gördü.

YA ÖL YA GİT

Hamas’ın İsrail’e saldırısıyla başlayan savaş, bölgeyi tamamen değiştirdi. İsrail İran’ın neredeyse tüm güçlerini temizledi. Hamas’ı da bitirdi gibi. Şimdi Gazze’yi bir zenginlerin tatil beldesine dönüştürme hazırlığında ve Gazzeli Filistinlileri ya git ya öl seçeneği ile baş başa bıraktı.

Filistinlilerin sıfır destekçisi var.

AKP Hamasçı olmasaydı, bugün Filistin’e en çok destek sağlayabilecek, belki de Gazze’nin bu sefil duruma düşmesini önleyecek tek devlet olurdu. ABD ve Avrupa ile ilişkilerini harekete geçirir, İsrail üzerinde ortak bir dünya vicdanı baskısı yaratabilirdi.

Bu fırsatı yaratamadı çünkü Saray’ın sırtında bir Hamas vardı. Tüm dünya da biliyor.

Dolayısıyla Gazze’de kıyım karşısında Ankara sadece şiddetli kınamalarla yetiniyor. Bunun Filistinlilere katkısı ve yardımı koca bir sıfırdır. Köktendincilik işte böyle herkes için büyük bir çaresizlik demektir.

HAMAS’I İSRAİL YARATTI

Evet, ikinci konu budur. Arafat’ın ölümünden sonra El Fetih zayıfladı. İsrail, Gazze’yi kuşatma altında tutarken, Batı Şeria’da da rahat durmuyor, Yahudi yerleşimlerinin yayılmasını önlemiyor, dahası destekliyordu.

Hamas bu çözümsüzlük durumunda ortaya çıktı. Kin ve intikam özünde vardı. Bunu köktendincilik ile birleştirip Gazze’de egemenlik kurdu.

İsrail’in Filistinleri bilinçli olarak köşeye sıkıştırmasının ürünüdür Hamas.

ÇÖKEN POLİTİKA

Bir savaş, terör devleti olarak Gazze’deki bu felaket durumu yaratmanın fırsatını ele geçirdi. Hamas İsrail’e savaş başlatan saldırıyı neden yaptı, amacı neydi, stratejik olarak neyi hedefliyordu, tüm bu soruların yanıtı koca bir hiçtir.

Elde bir salt yok oluş vardır. Eziyet, zulüm, kan ve ölüm.

Ve Siyonistleri durduracak bir güç varsa söyleyin. Suriye’de bile baş oyuncudur.

Ve Filistin, Hamas, Müslüman Kardeşler vb. politikaları çökmüş bir Ankara.

Bu çöküşe sanki Suriye’de dahil olacak gibi duruyor. Bu da ABD’nin insafına kalmıştır.