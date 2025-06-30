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İktidarın yamacına çekilmiş bir CHP mi?
Orhan Bursalı
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İktidarın yamacına çekilmiş bir CHP mi?

30.06.2025 04:00
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Henüz ve hâlâ AKP içinde politika yapan, kızağa çekilmiş eski İçişleri Bakanı S. Soylu, Türkiye’nin Erdoğan’a 6-8 yıl daha ihtiyacı var, demiş. Acaba bu açıklamanın derinliklerinde, bugün mahkemede görülecek olan ve CHP yönetimi için planlanan siyasi operasyon ile Kılıçdaroğlu ve ekibinin partiyi devralma kararlığı arasında bir bağlantı kurar mısınız, bilmiyorum.

Bunu neden vurguladım? İktidarın CHP’yi pasifize etme, her alanda iktidar ile işbirliği yapmaya zorlama politikası AKP’yi bir süre daha iktidarda tutmaya yönelik. Henüz ülkeyi istedikleri gibi dönüştürme politikalarını başarabilmiş değiller.

Aktifliği ve halkla iç içeliği, halkın sorunları üzerinde yoğunlaşmış ve hele iktidarda oldukları yerel belediyelerde sorunlara çözüm arayan bir CHP ancak pasifize edilirse, millet kurtuluşu yeniden AKP’de arayabilir.

İKTİDARIN YAMACINDA BİR CHP Mİ?

CHP’yi yasalara, hukuka sığmayan bir karar beklentisi ile devralmaya çalışan, kurultayları kaybetmiş, genel seçimleri de durmadan kaybetmiş bir kadronun ve liderlerinin paylaşımlarına bakılacak olursa, partinin iktidarın yamacına çekilmesi ile, 6-8 ay daha AKP’nin iktidarda kalmasına ihtiyaç olduğu açıklamaları arasında sıkı bir ilişki görünüyor.

Tabii, İmamoğlu ve arkadaşlarının da siyasetin giyotinine bırakılmasını arzulayan “Mitingler bitsin” açıklamalarının da bu denklemin içinde fazlasıyla yeri var.

CHP’nin halk içinde yarattığı heyecanı, bu ekip ve liderlerinin öldüreceği kesin bir geçmiş bilgisi olarak önümüzde duruyor.

İKTİDAR/DEVLET KUTSALLIĞI

Bu konuda bir izlenimimi belirteyim: Kemal Bey devletin içinde yetişti, emekliliği ile birlikte siyasete atıldı. Yani kişiliğine damga vuran “devlet adamı” karakteri olabilir. Bu bakımdan liderliği döneminde aldığı bazı kararlarda görüldüğü gibi, iktidarın domine ettiği iktidar/devlet aygıtı ile gerektiğinde uyumlu ilişkileri tercih edeceği olasılığı tartışmaya değer.

CHP’de iktidar değişikliği her durumda AKP’nin kesinlikle istediği bir durumdur. Mahkeme bu yönde mi karar verir, kararını erteler mi, göreceğiz.

KENEVİR SERBESTLİĞİ Mİ?

Murat Ülker, çok önemli bir uyarı yaptı. Ben de açıklamasından öğrendim (https:// halktv.com.tr/gundem/murat-ulkerdenmilletvekillerine-cok-carpici-kenevirtepkisi-951059h). İktidar tıbbi araştırmalar ilaç vb. gerekçesiyle kolayca esrara dönüştürülen kenevir ekimini serbest bırakacağını (denetimli olsa bile) açıkladı. Murat Ülker keneviri serbest bırakan ülkelerde esrar kullanımının özellikle gençler arasında nasıl hızla tırmandığına örnekler veriyor.

Bu projenin arkasında kimler var, kimler kenevir ekimini yasallaştırmak istiyor, Türkiye’de uyuşturucu kullanımı ve ticareti hızla artar ve kontrol altına alınamazken uyuşturucu baronları ortalıkta fink atarken...

İlgili Konular: #AKP #CHP #İktidar

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