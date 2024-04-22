Orhan Bursalı
Orhan Bursalı [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Millet oyunu geri alır mı? Veya radikal dönüşüm mü?

22 Nisan 2024 Pazartesi

Ekranlarda ve tartışmalarda bir konu var, pek de siyasetin ve milletin davranış biçiminin ruhuna uygun olmayan: AKP’ye oy veren seçmenler, aslında AKP’ye tamamen sırtlarını dönmediler, kendisini toparlasın diye sadece bir uyarı işareti verdiler. İlk seçimde geri dönme olasılıkları var. Bunlar arasında sandığa gitmeyen AKP seçmeni var, CHP’ye de oy verenler var ama seçime katılmamayı tercih edenler çoğunlukta.

AKP’liler hele bu yorumu çok seviyor! Çünkü yedikleri büyük haltlara rağmen milletin kendilerinden asla vazgeçmeyeceklerine ve saltanatlarını sürdüreceklerine kesin inanıyorlar. Öyle mi?

20 YILLIK YÖNETİME NOKTA

Bir kez yolculuğa çıkan ve başka partilerde soluk alan seçmenin oyu genellikle geri dönmez, artık bir yolculuğa çıkmış sayılır. Buna deneysel yolculuk da diyebilirsiniz. Seçmen AKP’yi çok denemiştir, beş yıldır hayatı daha kötüye gitmiştir, onların adam olmayacağını özellikle son bir yıl içinde görmüştür ve oyunun rengini değiştirmiştir.

Ayrıca bu iktidarın omuzlarına yıktığı ağır yükün daha iki yıl süreceğini görmektedir, belki de hiçbir umudu kalmamıştır. 20 yıllık AKP macerası bence noktalandı görünüyor.

Millet CHP’ye yöneldiyse bunun sonuçlarını almayı bekler.

Dört yıl boyunca iyi ve kesintisiz bir parti yönetimi, yerel yönetimlerin başarısı, sadece oy veren değil vermeyen seçmenle de sıcak ve yeni bağlantılar, CHP’nin sosyal demokrat yönetiminin ne demek olduğunu pratikte gösterme becerisi, seçmeni bağlayacaktır. Daha başka bir ekonomi daha başka ve halkı gözeten bir yönetim biçimi ile tanışılmıştır ve tanışılacaktır.

Öyle umuyoruz!

SEÇMEN DAYANIŞMASI

Seçim sonuçlarının hiç tartışılmayan bir yönü daha var. Seçmenin hiçbiri birbirine bakarak oyunu değiştirmedi. Yani benzer düşünceleri gelip bir başka nehre aktı. Veya zaten oluşmakta ve akmakta olan nehirle buluştu.

Hepsi baktı ki “Ooo benim gibi düşünen milyonlar var, o halde doğru karar vermişim.”

Bu kolektif bir davranış biçimini ortaya çıkardı.

Bunun toplumsal ifadesi bir kitlesel dayanışmanın ve görüş birliğinin varlığıdır.

Bu durumun tek tek seçmende etkisi büyüktür, bir bütünsel davranışın parçası olmuştur ve seçmende kendine güven yaratmıştır: Yalnız değilim, iktidarı değiştirme iradesine ve gücüne sahibim... Kötü yönetimi cezalandırabilir ve alaşağı edebiliriz, iktidarın istediği gibi kandıracağı ve yönlendireceği köleleri değiliz. Biz Cumhuriyetiz...

Sokak röportajlarına bakıyorum, artık daha güvenli ve üst perdeden sesler duyuyorum. Burada bir kitle psikolojisinden de söz ediyorum. Sosyal psikologların alanına girdim, kusura bakmasınlar!

CİDDİ YOL AYRIMI

Ben seçmende ve ülkede radikal bir dönüşümü görme eğilimindeyim.

Ülkelerin hayatlarında çok ciddi yol ayrımları vardır.

Büyük ekonomik çöküş, kitlesel yoksulluk ve umutsuzluk da bunlardan biridir.

Bu yol ayrımında yurttaş, radikal ve yeni bir yola girmiştir.

CHP, seçmenin anlayacağı bir dille sosyal demokrat ilkeleri tek tek anlatabilmelidir: Dayanışma, namusluluk, sözünde durma, saydamlık ve halkın iyilik sağlığı ve mutluluğu için her şey.

CHP’nin AKP’yi alaşağı eden dinamiklerin hepsini tersine çevirmesi yeterlidir.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Millet oyunu geri alır mı? Veya radikal dönüşüm mü? 22 Nisan 2024
Saray suçlu arıyor, 900 milyar borca bak diyen yok mu? 21 Nisan 2024
Kamu hizmeti bir çadırda da verilebilir... 18 Nisan 2024

Günün Köşe Yazıları

Mine Esen
Mine Esen Egemenlik ulusundur!
Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu Erdoğan görevi bırakmalı
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Millet oyunu geri alır mı? Veya radikal dönüşüm mü?
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu Şimşek: Çare değil semptom
Olaylar Ve Görüşler
İran’ın hava saldırısı hakkında - Nejat Eslen
Erdal Atabek
Erdal Atabek Istakozun intikamı!
Müjdat Gezen
Müjdat Gezen İzmir…
Örsan K. Öymen
Örsan K. Öymen Erdoğan, Hamas ve CHP
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller İran’ın ABD’ye üç mesajı
Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Koltukta rahat

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kamuda tasarrufu işaret etmişti: Mehmet Şimşek'in 'kısıtlamaları' belli oldu!

Kamuda tasarrufu işaret etmişti: Mehmet Şimşek'in 'kısıtlamaları' belli oldu!
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
Bakan Özhaseki'den itiraf gibi sözler: 'Her tarafı yemyeşil olan Anadolu coğrafyasını talan ettik, ağaçlarımızı yok ettik, ormanlarımızı kel hale getirdik'

Bakan Özhaseki'den itiraf gibi sözler: 'Her tarafı yemyeşil olan Anadolu coğrafyasını talan ettik, ağaçlarımızı yok ettik, ormanlarımızı kel hale getirdik'
Özgür Özel’den belediye başkanlarına: Genel siyasetten uzak durun!

Özgür Özel’den belediye başkanlarına: Genel siyasetten uzak durun!
AKP'li Yenişehirlioğlu'ndan 'Rolex' açıklaması: Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim

AKP'li Yenişehirlioğlu'ndan 'Rolex' açıklaması: Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden uyarı: Türkiye için endişe verici

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden uyarı: Türkiye için endişe verici
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu