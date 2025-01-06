Milliyetçi emperyalist yayılmacılık, işgale geri dönüş mü?

06 Ocak 2025 Pazartesi

Trump ilk başkanlık döneminde 2019’da Danimarka’ya bir gezi planlamıştı. Gitmeden önce Amerikan gazetelerinde Trump’ın Danimarka’nın özerk bölgesi/adası olan Grönland’ı satın almak istediği haberleri sızdırıldı. Bazıları buna güldü, bazıları ise Trump’ın çok ciddi olduğunu söyledi. Grönland dünyanın en büyük adası, 2 milyon kilometrekareden büyük. Üzerinde 50 bin kişi yaşıyor ve yüzde 80’i buzullarla kaplı.

Aslında ABD’nin gözü hep bu adadaydı. Truman 1946’da Danimarka’ya 100 milyon dolar teklif etmiş ama reddedilmişti.

Demek ki konu ABD’li sağcıların kafasına yer etmiş. Danışmanlarından biri Trump’a “Danimarka her yıl 500 milyon doları Grönland’a aktarmakta zorlanıyor” deyince Trump’ın yayılmacı kanı kaynamış. Fakat Danimarka’dan şiddetli bir tepki görünce Kopenhag gezisini iptal etmek zorunda kalmıştı.

SATIN ALARAK BÜYÜYEN EMPERYALİST

ABD kuzey bölgesini parça parça satın alma politikasına alışkın.

1803’te Louisiana bölgesini Fransa’dan 15 milyon dolara satın almıştı. Düşünün 2 milyon kilometre karelik bir alan. Ne işgal ne de tek kurşun sıkarak. ABD’yi ABD yapan bu satın alma olmuş ve iki kat büyümüştü. Fransa satmasaydı belki de işgal ve savaş devreye girecekti. Fransa’nın anavatandan bu kadar uzak bir bölgeyi savunması da mümkün olmayacaktı.

İkinci büyük satın alma Alaska oldu. Alaska’yı zor durumda olan Ruslardan 1867’yılında satın aldılar. O zamanki Rus çarlığı müthiş bir kısır görüşlülükle kendilerine ekonomik yük olarak gördükleri Alaska’yı satın almaları için ABD’de propaganda bile yapmıştı. Sonunda bugün bakıldığında çok komik olan bir paraya 7.2 milyon dolara (dönümü 2 cente) Alaska ABD’nin oldu. Hem de en kuzey doğuda Ruslarla da sınır!

Bugün Alaska ABD’nin petrol ve altın deposu.

YA SAT BANA YA DA...

Geçmişlerinde böyle bir bilgi var: Danimarka’nın da Alaska’ya yardımda zorlandığını görünce Trump kesenin ağzını açmıştı.

Şimdi ise daha başkanlık koltuğuna oturmadan danışmanları Trump’ın Grönland’ı Amerikan toprağına katmakta kararlı olduğunu açıkladılar. Trump para işinden anlayan bir işadamını da (PlayPal kurucu ortağı) Danimarka büyükelçiliğine atadı.

Neden Grönland’da ısrarlı? Çünkü iklim değişimi nedeniyle buzulları eriyor, giderek kara toprakları genişliyor adanın. Ayrıca yeni ticaret yolları kuzey denizinde açılıyor. Grönland çok stratejik. 20-30 yıl sonra yeşil bir Grönland ortaya çıkabilir. Kuzey bölgesi Rusya ve Çin ile rekabette ciddi bir öneme sahip olmaya başladı. Askeri açıdan da ABD Kuzey’i, Alaska dahil, Grönland ile birlikte, ABD’nin merkezinden uzak bir askeri savaş ve saldırı bölgesi olarak kullanabilecek.

‘BİR ŞEYLER OLACAK’

Trump’ın eski dışişleri bakanı Mike Pompeo, Amerika’nın Çin ve Rusya’ya karşı Arktika’daki varlığının öneminin altını çiziyor ve Grönland’ın önemli yeraltı kaynaklarına sahip olduğunu belirterek “Muhtemelen önümüzdeki 10 ila 15 yıl içinde Grönland’da bir şeyler olacak” diye ekliyor.

Danimarka Trump’ın ciddiyetinin farkında ve Grönland’ı savunmak için 1.5 milyar dolarlık bir bütçe hazırladı! Füzeler, kızaklı kızıl köpekler, İHA’lar vb..

Trump salt ülkesinde değil, dünya çapında da bir kaos yaratıcısı rolüne soyunuyor.

NATO’ya tavır alıyor zaten.

Danimarka satmamakta direnirse bir kargaşa ile Trump son çare olarak Grönland’ı işgale bile kalkışabilir. Hoş geldin 18. yüzyıl!

Seyreyleyin gümbürtüyü o zaman. NATO, ortağı Danimarka’nın toprak bütünlüğünü Trump’a karşı savunmak zorunda kalır hukuki olarak.

Peki ya Kanada?