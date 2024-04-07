Müze Gazhane diye olağanüstü bir yer
Kadıköy, sonradan
Hasanpaşa Gazhanesi
adını alan büyük
tesis 1892-1993 yılları arasında
Kadıköy bölgesinin gaz
enerjisi ihtiyacını karşıladıktan
sonra, doğalgaz gelince
sanayi tarihinin çok önemli
bir mirası oldu. Tıpkı bugün
Silahtarağa’da şimdi üzerinde
bir üniversite kurulan elektrik
üretim fabrikası gibi.
Hasanpaşa Gazhanesi
kok kömüründen ürettiği
“hava gazı” ile evleri ısıttı,
sokakları aydınlattı. 93’ten
sonra uzun süre fabrika alanı,
İETT otobüsleri deposu,
hurdalık, çöplük ve kömür
deposu olarak kullanıldı.
Bu arada fabrika parça
parça sökülüp o muazzam
üretim tesisleri hoyratça yok
ediliyordu. Gazhane Çevre
Gönüllüleri yıllarca mücadele
etti. Kültür ve sanat merkezine
dönüştürülmesi projesi
hazırlandı (Afife Batur hocanın
kulakları çınlasın!). Önce
SİT alanı ilan edildi. 2014’te
büyükşehirin onayıyla Müze
Gazhane inşası başladı. Üç yıl
önce de açıldı.
HALK GİRİŞİMİ
Müze Gazhane öncelikle bir
sivil halk girişiminin büyük
başarısıdır.
Önceki gün bir öğleden
sonrayı orada geçirdik.
Öyle “Bakayım şöyle
bir” denecek bir yer değil.
Gideceksiniz, anıtsal sanat
eseri gibi yer yer inşa edilen
fabrikanın farklı işlevlerdeki
yapılarını gezeceksiniz.
Geniş alana serpiştirilmiş
heykelleri inceleyeceksiniz.
Kafelerinde oturacaksınız.
Çocukların koşuşturmalarını
seyredeceksiniz. Müze
Gazhane’nin hem tarihini
hem mirasını hem şimdiki
güzelliklerini içinize
çekeceksiniz.
Sonra Beltur’da yemeğe oturacaksınız. Ben yıllardır uzak durduğum hamburgerlerine takıldım.
Şefin hamburgeri umarım bir alışkanlık yapmaz! *
ALLAH KUVVET VERSİN!
Sonra İstanbul
Kitapçısı’na
gideceksiniz.
Sizi bilmem ama
ben Tatavla
Tarihi’ne takıldım.
Oturup okumaya
başladım. 1913’te
yazılmış çok
özel bir çalışma.
1500’lerden itibaren
Kasımpaşa’dan
yukarı doğru
uzanan alana
(bugünkü Kurtuluş’a)
getirilen ağırlıklı
Ege adalarından
esirlerin ve
özellikle Sakızlıların
yerleştirildiği büyük
Rum nüfusun ve yaşamın
hikâyesi.
İlk kez gördüm:
Yazar Melisinos
Hristodulu sunuş yazısını
“Allah kuvvet versin!”
diye bitiriyor! Kitabı İstanbul
kitapçılarında molalar vererek
bitirmeyi planladım. Böyle bir
de işim oldu!
HAYDİ TARTUFFE'E
Tiyatro zamanı geliyor.
Soluğu Tartuffe oyununun
sahnelendiği salonda
alıyoruz sonra. 400 yıl önce
Molière’in toplumsal mizah
yüklü ünlü eseri. Yiğit
Sertdemir’in yönettiği
oyun, şairimiz Orhan Veli
Kanık çevirisi ve şiirlerinin
de seslendirilmesi ile bir
tiyatro şöleni. Sahne,
dekorlar, giysiler, baştan
sona çok yüksek bir oyuncu
performansı. Ve en önemlisi
günümüze uygun çok hoş
güncellemeler. Yüzyıllardır dini
kullanarak her türlü kepazeliği
toplumsal alanda kullanan
yobaz ve sahtekârlar...
Ve akın akın gençler. Biz yaş
ortalamasını yükseltiyorduk.
Neyse ki sayımız az
olduğundan etkisi de fazla
olmadı!
Müze Gazhane herkesi
bekliyor, hakkını verin...
* Bu kez yazıya dökeceğim.
Demir sandalyeler ve masalar.
Müşteri ve hizmet verenlerin
kalkıp oturdukça, yerleştirildikçe
büyük gürültüler ortalığı kaplıyor
ve sessizlik rezil bir gürültüye
dönüşüyor. Bu demirlere
lastik papuç taksanıza dedim.
Abi birkaç kez denendi ama
düştüler dedi. Yaratıcı çözüm
bulunabilir. Tasarlanıp
ürettirilebilir. Moda’da bir
pizzacıda çıldıracaktım.
Demek ciddi sorun: Sandalye üreticileri bu çözümle satmalılar. Üretim aşamasında.
Türlü çözümler akla geliyor.
Bakalım kim el atar, yoksa
sandalye pabucu üretimine
soyunacağım!
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