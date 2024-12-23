Önemli gördüğüm iki mektup ve yanıtlarım

23 Aralık 2024 Pazartesi

Tartışma yaratacak iki okur mektubunu paylaşıyorum ve yanıt da veriyorum.

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Sayın Orhan Bursalı, köşe yazınız için teşekkür. Silkelemek halkı silkelemektir. Bu söylemi herkes böyle anlamalı.

İktidarı destekleyen kitlenin yüzde 30’larda olduğu, karşıtının yaklaşık yüzde 70’lerde olduğunu gözlüyoruz. İktidarı 22 yıldır iyi tanıdık. Her geçen yıl vitesi yükselttiğini de görüyoruz (karşıdevrim ve tek adamlığı pekiştirme, ben dedim oldu anlayışında). Özellikle Suriye rüzgârı ile iyice gemi azıya alacaklarını da görüyoruz.

Silkeleme de bu zeminin verdiği bir ataktır. Arkası daha sert olarak gelecektir. Bunu da Bahçeli’nin eşzamanlı Özgür Özel’e yüklenmesinden anlıyoruz. Takım çalışmasını başarılı olarak yapıyorlar. İktidarın yaptıklarını, yapacaklarını günlerce konuşabiliriz çok işe yaramaz.

İktidarın ne yaptığından ziyade karşıtın yani yüzde 70’in ve bunun adına CHP’nin ne yapmadığı önemlidir. Konuşulması gereken budur.

Yüzde 70’in ortak amaçta konsolide olabilmesi CHP’nin etkisi ile olabilir. Bunun için CHP şimdiki gibi sahada 10-20 bin kişi ile çalışırsa bu işlerin altından kalkamaz ve iktidara şimdiki gibi konforlu zemin hediye eder. 20 milyonu bulan oyunu temsilen (AKP’nin kuruluş yıllarında yaptığı gibi) 5 milyon partiye kayıtlı kitleyi nitelikli muhalefet için eğitip konsolide etmeli, tüm Türkiye’de mahalle mahalle etkinlik yaratacak, 7/24 çalışacak, gönlünü Türkiye’ye adamış bir zemin yaratmalı.

Bu olursa caydırıcı olur. Bu olursa iktidar, bürokrat tüm kamu görevlileri bir adım atmadan 5 defa düşünür. Şimdiki gibi konforları kalmaz. Demokrasi mücadelesi ancak böyle olur.

Aslında CHP’nin bunu çoktan yapması gerekirdi. Hâlâ niçin bunu yapmaz ayrı bir sorgulama konusudur. Kabul edilmeli ki yüzde 70 karşıtın sahadaki etkisi yüzde 3-5 düzeyindedir. Zaten iktidar içinde en büyük güvence budur. Silkeleme fütursuzluğu bu zeminin ürünüdür.

Başta CHP bu bariyeri oluşturamazsa başımıza çok şey gelecektir.

Ertunga Ardeniz

OKURA ELEŞTİRİ

Yanıt: Sayın Ardeniz, birincisi CHP’nin 5 milyon üyesi yok. Evet niye yok neden 5 milyon üyeye çıkamıyorlar. Bu ayrı bir konu. İkinci konu iktidarın desteğini küçümsemeyin. Yüzde 10 kadar da MHP var, Saray’ın güvencesi olarak. Erdoğan’ın kişisel oy etkisi biraz azalsa bile, yine AKP’den fazladır. İktidarın ekonomi politikalarından beslenen, zenginleşen, artan bir zengin sınıf var. Ana desteği bu sınıftır ve niye AKP’nin oyunun yüzde 25’lerden aşağı düşmediğinin açıklamasıdır.

Evet, CHP’nin salt belediyelerinin olumlu faaliyetlerine dayanarak tek başına iktidarı alabilecek çoğunluk partisi olması çok zor. Sizin de belirttiğiniz gibi örgütlenmesini ve mücadelesini birkaç basamak üst düzeye çıkarmak zorundadır. Bu salt nutuk atarak olmaz.

10 MİLYAR AVRO NEREDE?

Levent D.: Sayın üstat, bugüne kadar iktidar cenahından, “sığınmacı”lara AB yardımı olarak üç milyar Avro verildiği (küçümsenerek) söylendi. Hafta içinde Ursula von der Leyen, “sığınmacılar için on milyar Avro verildiğini, bu ay içinde bir milyar Avro daha verileceğini” açıkladı.

Bu rakama itiraz gelmedi, yetkililer sus pus! Von der Leyen’in yalan söyleyecek hali yok; mutlaka muhasebe kayıtları vardır, gerekirse belgeleri gösterir. Böylesine büyük meblağ hangi nedenle “üç milyar Avro” olarak söylendi, bu para hangi hesaplara alındı? Nereye harcandı? On milyar Avro kaynak girişi olan ekonomi neden uçuruma yuvarlandı? Dönemin Merkez Bankası başkanları, maliye bakanları her iki cumhurbaşkanı yardımcısı hatta ve hatta cumhurbaşkanı bir açıklama yapmak durumunda değil mi?

OKURA YANIT:

Levent Bey, bildiğim kadar Avrupa bu paraları serbest bırakırken kendisine sunulan veya kendisinin önerdiği projeleri gözetliyor. Ne kadarı iktidarın serbest harcamasına bırakılıyor, bırakılıyor mu doğru bilgi sahibi değilim.

Ama sorunuz haklıdır ve 10 artı 1 milyar Avro, bugüne kadar nerelere harcandı, CHP milletvekilleri sormalı ve yanıtını istemeli.