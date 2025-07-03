30 Haziran’da kurultay mahkemesinin 8 Eylül’e ertelenmesi derken ertesi gün mahkemeye yargılama yetkisi, derken bir karikatürü bahane ederek kullanışlı bir dinci grubun yallah sokağa salınması, hemen ertesinde İzmir Belediyesi’nde 150 küsur kişiye gözaltı kararı...

Hepsi birbiri ardına, saat kurulmuş ve takvime göre harekete geçirilmiş. Tamam, LeMan çizerleri, yanlış anlamaya hazır provokatif grupların varlığını gözeterek, yahu bunlar şimdi Hz. Peygamberi karikatürize ettiğimizi sanır düşüncesiyle dikkatli olmak zorunluğunu bilmeliler ve buna fırsat vermemeliler. Anlatmakta zorlanırsınız. Kimse Gazze’ye sahip çıktığını düşünmez. Zaten LeMan da okumazlar, bilmezler. Hiçbiri 60 bin Filistinliyi öldüren katillerin önüne, LeMan’a yaptıkları gibi çıkmamıştır (Çıksınlar demiyorum, çünkü bunlar linç kültürünün elemanları).

KAOTİK ZAMANLAR

Çok kaotik bir zamanda yaşıyoruz. Havadan nem kapmaya ve derhal operasyon yapmaya ve ülkeyi karıştırmaya, muhalefete alabildiğine yüklenmeye hazır bir iktidar ve kullanışlı araçlar var.

İktidar gücü, eteğindeki türlü çeşitli canlı araçlar, yapılanın içeriğine değil, acaba ben bunu kendi amaçlarım için kullanabilir miyim, yaklaşımı içinde. Kimse LeMan’a söyle bakalım bunu neden yaptın ne anlatmak istedin gibi soru yöneltmeyecek, zaten yöneltmiyor, kendi algısı ve amacı doğrultusunda hareket ederek saldırıyor.

Ve LeMan çalışanlarına yönelik en onur kırıcı utanç verici muameleyi yapmayı kendilerinde hak görüyor.

Demek istediğim, bu fırsatı vermemek gerekir.

SÜREKLİ KAOS

Evet ülkenin yüzde 36’lar oy oranı ile birinci partisi ve iktidar adayı olan bir “düşman” CHP var karşılarında.

Elindeki yargı, polis ve devleti tüm güçleriyle saldırarak CHP’yi ufalamaya çalışıyor ve çalışacak.

Tartışmasız. Saray işareti veriyor önceden. Ve bu kez İzmir’e üstelik çok büyük bir ölçekte çöküyorlar. Önce İstanbul, sonra CHP arkasından İzmir...

İzmir’de sular biraz durulunca artık Ankara mı, Adana mı, Balıkesir mi Antalya mı... bilinmez, CHP’yi sürekli bir kaos ve kargaşanın içine sürükleyerek ve mümkünse dip kuyularında tutarak kendini, varlığını savunmaktan başka bir şey yapamaz duruma getirecekler.

Erken seçime kadar, iki yıla yakın böyle sürebilir. Özgür Özel için düzenlenen fezleke de Meclis’e gelir ve oylanırsa, doğrudan yargılanma yolunu da açarlar.

NELER OLUR BİLİNMEZ

CHP’yi “esir alarak” istedikleri politikaların parçası haline getirmeyi planladıklarını varsayabilirsiniz.

Ya bizdensin ya da düşman, yani içeridesin.

Yok ya o kadar da olmaz, kimse demesin...

Şunu demiyorum CHP bu şantajlara boyun eğer...

Saray bir kez düğmeye bastı ve sonuna kadar gidecek.

Mutlaka iktidarda kalmak hırsı, her şeyi yaptırır.

Öyle bir düzene-sürece girildiğini hissediyorum.

CHP’nin kargaşa ve parçalanmışlık içinde tutulmasına ve iktidara yeniden seçilme yolunun açılmasına yardımcı olacak kimseler eksik değil. Saray da demiyor mu, bunlar kendi kendilerini ihbar edip yiyorlar diye.

Evet, yeni politikalar ve halkın gündeminden de hiç kopmamak gerekiyor.