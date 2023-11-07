Özel nasıl başarı sağlayacak? İkinci adım beklentisi. Seçmenle siyaset. İnsanları şaşırtın!

07 Kasım 2023 Salı

Beklenti yüksek. Özgür Özel ilk heyecanı ve hareketi yarattı. Parti meclisini de oluşturdu. Çalışan ve en yüksek hızda çarkları dönen bir parti örgütü oluşturmak şüphesiz ki şimdi atacağınız adım olacak.

Çark iyi dönmezse toplumu harekete geçiremez. Aidiyet yaratmak önemli. Özel’in konuşmasında vurguladığı halkla beraber siyaset çok önemli. İnsanları, seçmeni siyasete katmak, siyaset yapmasını sağlamak ve buradan halka halka büyümek çok önemli.

KAHRAMAN SENSİN EY SEÇMEN

İktidar yapan, iktidardan düşüren, kendi çıkarını koruyacak olan bizzat sensin ey seçmen! Haklarına geleceğine sahip çıkacaksın ve partiyi örgütü harekete geçireceksin!!!

Seçmene bu kimliği vermeli. Bunun yol ve yöntemini bulacaksınız. Ayda bir seçmenle ülke ve milletin sorunları üzerine il, ilçe, beldelerde toplantılar mı düzenlersiniz... Kahvaltılar mı…

Seçmeni seçimden seçime kapısı çalınan, seçmeni salt oy deposu olarak gören anlayış, seçmenin doğrudan siyaset yaptığı ve karar süreçlerine katıldığı anlayışa yerini bırakmalı.

ON BİNLERCE OKUMUŞA, UZMANA YER AÇIN!

İkincisi ülkenin arayış içinde olan, siyaset kapılarının aralanmasını gözetleyen yetişkin, uzman on binlerce okumuş yazmış insan var. Bunları nasıl katacaksınız siyasete. Bir örgüte gitse ortada kalır. Çünkü partinin böyle bir kapsayıcı, kucaklayıcı hazırlığı; iş tarifi yok. Bu kesimi kapsayarak, düşünce üretimi ve iş yapımı için partiyi cihazlandırmak gerek.

Parti meclisi mi, bilim, kültür ve sanat platformunun seçkin üyeleri mi bu konuyu gündemine alır, “reçeteler yazar” bilemedim.

Dünkü yazımda ilk aşama başarıldı ve seçimden sonra lanet olsun diyerek kendini siyaset dışına atanlar, seçmenler kurultayı yoğun bir şekilde izledi, gözlemledi ve az da olsa umutlandı, dedim.

Şimdi ikinci vites beklentisi içinde, CHP’yi umut olarak gören seçmen, ne yapacaklar bakalım diyor. Ben de öyle!

YEREL SEÇİMİN BASINCI

Evet, ne yapacaksınız? Zaman geçiyor, ben de herkes gibi eskiyorum, dört yıl sonrasını bilmem, marta kadar bana ne somut umut vaat ediyorsunuz, bir “iş planı”nız olacak mı, yerel seçimlerde, önceki çıtayı bırakın yükseltmeyi, muhalif partilerin bu dağınık ortamında, çıtayı aynı noktada nasıl tutacaksınız?

Yerel seçimler şüphesiz bir mihenk taşı olacak yeni yönetim için.

Bir dinamizm var.

İmamoğlu ile Özgür Özel birlikteliği, kardeşliği, işbirliği dinamizmi yükseltiyor.

HIZ ÇOK ÖNEMLİ, İNSANLARI ŞAŞIRTIN

Ekrem Bey artık kendini tamamen şimdiden seçime çok daha yoğun odaklamalı.

Bugün Beşiktaş’tan geçtim. Motor vapur önündeki meydan yeniden düzenleniyor. Bugün vapur çıkışı daha da daraltılmış. Kaç aydır böyle. Günde yüz binler kullanıyor orayı.

Aklıma Bedrettin Dalan geldi. Tam seçim döneminde Kadıköy Selamiçeşme’de bir sokağın bir gecede baştan sona, kaldırım, asfalt, yeni ışıklandırma ve direkleriyle birlikte nasıl yenilendiğini tartışmıştık Tan Oral ile, onların sokağıydı. Müthiş bir eşgüdüm, planlama ve hız.

Beşiktaş için de böyle bir büyük gösteri yapılabilirdi! İşleri kendi yavaş oluruna bırakmaktansa…

MİLLETE SAYGI VE İŞBİRLİĞİ

Salı Pazarı’ndan geçerim, arada Söğütlüçeşme için. Orası bir leş gibi duruyor. Hukuki sorun mu var bilemem. Binlerce insan o yolu kullanıyor. Acaba ne zaman güzel bir yoldan geçeceğim buradan diye söylenip, tabii ki belediyeye de sayıp duruyorum.

Binlerce insan ne düşünüyor, park ve bahçeler müdürlüğü merak ediyor mu, bilmiyorum.

İnsanları sürekli bilgilendirme, milletle işbirliği ve saygının da gereğidir.