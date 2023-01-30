Orhan Bursalı
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Sayacı geri saydırılmış araba ve cumhurbaşkanlığı

30 Ocak 2023 Pazartesi

RTE’nin ebedi ve ezeli cumhurbaşkanı seçilmesi için tüm yorumlar tamam.

Tüm itirazları ortadan kaldırmak için adalet sistemini, yargıyı tamamen kendine bağlı oluşturdu mu? Evet... Yargı derken tepeden tırnağa! Tepede Cumhurbaşkanlığı Hâkimler Savcılar Kurulu iktidarın mutlak atamalarıyla oluşturuluyor. Egemen mi kurula.. Evet.

Anayasa Mahkemesi’ne atamaları çoğunlukla yapıyor mu? Evet. Yargıtay, Sayıştay da denetim altında değil mi? Evet.

Kararları mutlak olan ve bu açıdan isterse 5 yılda bir iktidarı belirleyecek (Tüm muhalefet itirazlarını reddederek sandık sonuçlarını tersine çevirecek diktatoryal sistemin unsurluğuna terfi ettirerek kendini) en önemli kurum pozisyonunda olan Yüksek Seçim Kurulu’na da seçilecekler, yine kontrol altındaki Yargıtay-Danıştay’dan geliyor mu? Evet. Yargıtay’dan YSK’ye atanan üye, aaa raslantıya bak ki mimiksiz Bozdağ’ın bilmem kaç önceki bakanlığında görevli hemşiresi değil miymiş?

Tüm başsavcılıklar kontrol altında, atanmıyor mu Cumhurbaşkanlığı Hâkimler Savcılar Kurulu’nca?
Evet. Bu kurul, mahkemeleri dağıtmıyor mu, hâkimleri başka yerlere atamıyor mu, yeni mahkemeler kurmuyor mu? Evet.

AL-VER GÜLÜM SİSTEMİ

Yani al gülüm ver gülüm bir RTE sistemi tepeden tırnağa işlemiyor mu?

O zaman sonuçlar sistem dışındakiler için “yandı gülüm keten helva”.

RTE tüm öncelikle siyasal hukuk-yargı yorumlarını bağlayarak kendi içinde, dışa ve dış yorumlara kapalı, tüm gerçeklerin orada belirlendiği bir sistemi başarıyla, bir biri ardına gerçekleştirdi... 

O kadar ter döktü, karşılığı cumhurbaşkanlığı olmasın mı?

Ne diyormuş anayasa? Bir kişi, (yani herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı) ülkede sadece 2 kez cumhurbaşkanı seçilir.

Ama hayır, kapalı siyasal-yargı-adalet sistemi içinde üçüncü kez de seçilir.

Biz kronometreyi sıfıra indirdik yeni anayasa ile kardeşim.

HER ŞEY SIFIRDAN YENİDEN

Kilometre sıfırlama, bir araba sahtekârlığı değil midir? Bilen bilir.

500 km yapmış arabayı, sayacı geriye saydırarak mesela 100 bin km’ye indirebiliyorsunuz.

Böylece müşteriye “az kullanılmış aracı” rahatça pahalıya satıyorsunuz.

Cumhurbaşkanlığını yeterinde kullanmış RTE ve adamları, teşbihte hata olmaz, benzer şekilde kilometreyi geriye sayıyorlar: Bir kez yaptı cumhurbaşkanlığı, hakkını yedirmeyiz...

Müşteri farkında, inceletiyor uzmanlara, yooo bu 2200 kilometre yapmış, yüz değil.

Mahkemelik oluyorsun. Mahkeme karar veriyor, hayır 100 km yaptı, karar kesin.

Ayol, belediye meclislerinin kararıyla kent içinden geçen fay hattının 50 km şehir dışına çıkarılması gibi.

HAYAT BOYU YAPALIM

Bu bakışa göre, mesela RTE ve adamları anayasanın ilgili maddesini durmadan değiştirerek, “kilometreyi sıfırlayabilir” ve RTE’nin ebedi ve ezeli cumhurbaşkanı seçilmesini sağlayabilir.

Zaten, eğer Meclis’te çoğunluğu sağlarlarsa önümüzdeki dönem milletvekillerine seçim kararı aldırarak, “dördüncü kez” cumhurbaşkanı seçilebilir. 

Sonra gelsin beşinci altıncı kez...

Neyse ki bu seçim imkânsızı isteme, imkânsızı seçtirme son girişimi olacak.

Kaybetseler bile cumhurbaşkanlığı hukuk sistemi var. Eğer bu sistem, gözü kara, yarın geleceğini hiçe sayarak yürürse sadece ülkem için değil, tüm ucube sistem ve yasadışına düşenler için yandı gülüm keten helva olur.

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