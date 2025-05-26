“Yasaklarla bize fırsat yaratıyorlar, yeni eylem biçimleri geliştiriyoruz. İmamoğlu’nun dev resmini bugün de Bursa’da Atatürk’ün yanına astık. Hiç beklemedikleri yerlerde İmamoğlu’nun posteriyle karşılaşacaklar.” Dün de birinci köprüden aşağı sallandırılan ve boğaz gezisi yapan sosyalist parti liderlerini selamlayan Ekrem Bey’in dev posterine gönderme yaparak.

Bu mitingler nereye kadar sürer ki diyenlere yanıt veriyor: “Cumhurbaşkanı adayımız tutuklu kaldığı sürece her hafta İstanbul’da bir ilçede ve Anadolu’da bir kentte eylem yapacağız. Miting yapmıyoruz, eylem yapıyoruz.”

CHP’nin otobüsündeyiz, bin bir zahmetle güvenlik halkalarını yara yara Özel’in üzerinde konuşma yapacağı otobüse varabildik. Sağ olsunlar bizi içeri aldılar. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile selamlaşıyoruz. Bazı milletvekilleri ve Bursa CHP yöneticileriyle hatır soruyoruz.

ANKET YAPTIRIYORUZ SÜREKLİ

Özgür Bey’le 2020 yılı 24 Ocak’ında İzmir Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği Uğur Mumcu’nun katlinin 27. yıldönümünde “Basında ve Siyasette İfade Özgürlüğü” panelinde beraberdik.

Beş yıl sonra CHP başkanı olarak otobüse giriyor, göz göze geliyoruz, kısa bir sohbet, otobüsün üzerine çıkacak. Eşi ve kızıyla tanıştırıyor.

“Her eylemden sonra anket yaptırıyoruz o yerde” diyor. Mesela “Yozgat’taki eylemden sonraki anketler, sıfır milletvekilimiz olan Yozgat’ta ilk seçimde kesin bir milletvekili çıkartacağımızı gösteriyor, ikinci milletvekiline ise yüzde birlik bir oy daha gerek.”

“Tarafsız kanaat önderleriyle konuşuyoruz, hepsi de CHP’nin yükselişine ve halkın büyüyen desteğine işaret ediyor.”

MİLLET İRADESİ

“Millet iradesine sahip çıkıyor” diyor. Alanda asılan koskoca bir pankartta da bu yazıyor.

Bir Bursalı okur kolumu tutuyor ve pankartı göstererek ekliyor:

“Çok doğru bir pankart, çünkü her şey, milletin iradesinin gasp edilmeye başlandığına ve iktidarın bu eylemini sürdüreceğine işaret ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve diğer belediyelere karşı açılan ve bugüne kadar doğru dürüst inandırıcı bir suç delili gösterilemeyen gözaltılar ve tutuklamalar, iktidarın bu haksız ve hukuksuz eylemini belki de seçimlere kadar sürdürebileceğini gösteriyor.”

Seçim sandığını da kapsıyor bu endişesi.

OTOBÜSÜN İLK HALKASI

CHP başkanı yukarı çıkarken biz de otobüsten ayrılıyoruz. Otobüsün önündeki ilk güvenlik halkasında bazı milletvekilleri, parti merkez yönetimi ve parti meclisi üyeleri ve önde gelen CHP’liler var. Gazetemizin eski yöneticisi ve şimdi milletvekili, basına yapılan zulümlerin aylık raporlarını tutan Utku Çakırözer ve Prof. İlhan Uzgel ile kısa sohbetlerden sonra, kendimizi kalabalığın arasına atıyoruz.

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Erkenden mevzilenmiştik Bursa Kent Meydanı’na. Alan henüz sessiz sakindi, yağmur yağıyor ve yer yer kalabalıklar ellerinde bayraklar ağaç allarında, daha az ıslanacakları yerlerde toplanmış durumdaydı. Dört bir yanda, alanı birden doldurmaya hazır biçimde mevzilenmişler. Gençler yasaklı İmamoğlu tişörtleriyle daha cesur, ıslanarak meydana yürüyordu.

Savcının yasağı ta martta, terör yöneticiliği iddiasına dayanıyor.

Savcılık, her ileri sürdüğü iddiasının gerçek olduğunu sanıyor. Terörist dediyse terörist. Rüşvetçi dediyse rüşvetçi. Hiçbir kanıta ihtiyacı yok. Mahkeme kararına da.

AKP SAVCILIĞI GİBİ ÇALIŞIYOR

Saray da seçimlerde aynı suçlamayı yapmamış mıydı? Bunlar Apo ile Kandil teröristleriyle birlikteler dememiş miydi? İktidar savcılığı da aynı doğrultuda. Bugün İmralı ve Kandil’le kucak kucağa seçimi kazanma hayalleri kuruyorlar.

Kalabalığa karışıyoruz. İnsanların yüzü gülüyor. Hemen ilk soruları Bursalı mısınız, “Dedem Bursalı” diyorum. Hikâye uzun anlatmaya fırsat yok.

Özgür Özel konuşmasını yürüyelim arkadaşlar diye bitirince, oturduğumuz dönercide yazımızı yazıyoruz. Burası CHP’lilerin toplantı yeriymiş. Patron eski Demirelci, merkez sağdan şimdi arkadaşlarıyla birlikte CHP’ye omuz veriyorlar.

Rifat Serdaroğlu ile kısaca görüştürüyorlar. Rifat Bey, Özgür Özel konuşmalarını çeşitlendirmeli, diyor.

Reşat Akyel, Bursa Üretici Köylüler Kooperatif Birliği’nin başkanı, diyor ki CHP’nin bu kadar kalabalığı Bursa’da toplaması çok önemli, Bursa AKP açısından bitmiştir diyor.