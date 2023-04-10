Sol ittifaklar ne yapar?

10 Nisan 2023 Pazartesi

Herhalde aday listeleri verildiğine göre, artık Millet İttifakı partileri bir şekilde kolları sıvayacaklardır; meydanlara çıkacak, mahalle mahalle dolaşacak ve listenin en çok oyu alması ve en çok milletvekilinin Meclis’te temsil edilmesi için çalışacaklardır. Listelerin ayrıntısına girmeyeceğim, fazla ilgilenmiyorum, bu partilerin vereceği kararlar; CHP seçmeninin çok eleştirdiği ve istemediği eski AKP döneminden bazı siyasi isimlerin oy verecekleri listede bulunmaları, siyasi hayatın ve geniş ittifakın ve tek hedefe odaklanılmış olmasının bir sonucu.

Ben ittifakın listeleri dışında MHP ile Emek ve Özgürlük ittifakı üzerine kısa notlar yazmak istiyorum.

MHP İTTİFAKTA AMA BAĞIMSIZ

MHP, AKP listesinden aday olmayı reddetti. Bunu kabul etseydi, kendisini de epey reddetmiş olurdu.

Cumhur İttifakı’nın asli unsuru olmak aslında MHP’ye epey pahalıya patladı. Kan kaybetti. AKP’nin ülkeyi çökertme politikasının yükünü taşımak kolay değil.

Yönetimin kast ve katı konumu, partinin giderek büyümesini engelledi, küçülmesine yol açtı.

İlk önce Büyük Birlik Partisi içinden çıktı. Sonra Meral Akşener ve arkadaşları ayrılmak veya atılmak zorunda kaldı. İYİ Parti ve Zafer Partisi doğdu. Bunlar şüphesiz kan kayıplarıydı.

AKP iktidarına sonsuz destek de partiden ayrılmalara yol açtı. CHP’ye bile geçen veya CHP’ye desteğini belirten çok sayıda etkili konumda Ülkücü gördük. Sinan Ateş’in öldürülmesinin yarattığı büyük öfke son büyük darbe oldu. MHP en çekirdek haline indi.

Bahçeli’nin, partinin kimliğini bu kez öne çıkarması, MHP’yi toparlama girişiminin bir parçası olabilir. Bahçeli, RTE’nin seçimi kazanamayacağı olasılığını da hesap etmiş olabilir, RTE’nin kazanma olasılığında da... Meclis’te “bağımsız destekçi” pozisyonuna geçmesi muhtemeldir. AKP’nin her şeyine evet diyen parti yerine, kendi varoluşunu belli eden, yer yer muhalefet yaparak eleştiren bir pozisyon beklenebilir.

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

Cesur bir kararla ağırlıklı kendi listesiyle seçime katılıyor. Yolu açık olsun. Çevremde TİP’e oy verecek insanların çoğaldığını görüyorum. Umarım Meclis’e birkaç milletvekili de sokma olanağını elde ederler. Meclis’in güçlü sol seslere şiddetle ihtiyacı var. Hakikati en saf haliyle dile getirecek insanlar çoğalmalı Meclis’te. HDP listelerinden şüphesiz girerlerdi Meclis’e. Bunu reddettiler. Emek ve Özgürlük İttifakı’nda HDP’nin yeni partisi Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ile beraberler. HDP çok istedi kendi listelerinden aday göstersin TİP. Mesela EMEP bu listeden girecek, kendi logosunu geri çekti. Ama TİP bunu reddetti. İttifakta oldukları için yüzde 7 barajını aşacaklar ama milletvekili çıkarmaları yarışa katıldıkları seçim bölgelerinde milletvekili çıkaracak oyu almaları gerekiyor. Saygım sonsuz.

Diğer sol partilere gelince: Sosyalist Güç Birliği, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti’den oluşuyor. Barajı aşarlar mı göreceğiz. Umarım aşarlar.

AKP’NİN SİLKELEDİĞİ ADAMLAR

HDP listelerinden AKP’nin eski baş destekçileri yetmez ama evetçi Fethullah destekçisi isimler de aday gösterildi. Bunlar Kürt meselesinde her türlü desteği sonsuz veren isimler. Amerika’nın bölgedeki rolünü de benimseyenler. Şu kadarını söyleyeyim: HDP adaylarının belirlenmesinde çok merkezli bir katılım söz konusu. Bu isimleri yadırgamadım.

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Oy pusulası o kadar kalabalık ki bir sürü karışıklığa yanlışlığa yavaşlığa yol açacak.

Bu seçimler tüm bu partilerin ne kadar seçmeni olduğunu da gösterecek.

Ben en çok soldaki partileri merak ediyorum.