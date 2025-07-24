İlki cumhurbaşkanından geldi, PKK’nin silah bırakma gösterisinden sonra yaptığı konuşmada. Türk-KürtArap ittifakıdan bahsetti. Bu çerçevede “Şam, bizim ortak şehrimizdir. Diyarbakır, bizim ortak şehrimizdir. Mardin, Musul, Kerkük, Süleymaniye, Erbil, Halep, Hatay, İstanbul, Ankara bizim ortak şehrimizdir”... “Bugün Malazgirt ruhu, bugün Kudüs ittifakı, bugün İstiklal Savaşı’nın nüvesi yeniden şekilleniyor”. Bu konuda yazım:

(www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/ orhan-bursali/bu-ne-demek-simdiistanbul-ankara-araplarla-ortaksehrimiz-2417855)

İkinci bomba Bahçeli’den geldi. Milletvekilleriyle yaptığı basına kapalı konuşmasında cumhurbaşkanının iki yardımcısından biri Alevi diğeri Kürt olsun, dedi. Bahçeli uzun süre sustu, sonunda yaptığı açıklamada haberi yorumsuz veren İsmail Saymaz’a saldırarak, bu sözler üzerine yapılan yorumların gerçeği saptırdığını belirtti ve Türk milleti tektir tek kalacaktır benzeri bir açıklama yaptı. Açıklaması çelişkilerle doluydu ama geri adım atmadı. Herhalde “MHP başkanı asla yanlış veya geri alacağı bir söz söylemez” kuralı geçerli.

DEM “Ne yani Kürt cumhurbaşkanı olmamalı mı”, diye haklı bir itiraz yaptı. Önerinin kabul edilebilir yanı yok.

KONU OY MESELESİ

Fakat burada Bahçeli’nin esas rahatsızlığı ülkemizdeki Alevilerin genellikle CHP’ye oy vermesi. Nitekim açıklamasında CHP’nin Alevileri siyasi olarak istismar ettiği sözü var. Alevilere yardımcılık görevi vererek, CHP ile Aleviler arasındaki bağı kesecek ve Alevileri Cumhur İttifakı’na yönlendirecek. Kürtlere yardımcılık önerisinin de mantığı aynı.

Yani Bahçeli seçime gidilirken çoğunluk oyu için seçenek üretiyor aslında.

Bu seçenek ise ülkeye barış getirmez, milleti unsurlarına, yani etnisitelerine ve mezheplerine göre ayırırsan, milleti iyice ayrıştırırsın. Göz yapayım derken kaş yararsın. Bu dünyaca bilinen bir gerçektir, hiçbir demokratik ülkede böyle bir uygulama yoktur. Seçim kazanmak için bu yapılmaz. Millet bunu reddeder. Ulus devlet varlığını özünde dağıtır ve parçalar. Sevr’i yırtan, Lozan’da emperyalistlere ulus devleti ve tek milleti kabul ettiren Türkiye, böyle bir öneriyi asla kabul edemez.

ÜÇÜNCÜ BOMBA: BARRACK ALDATMACASI

Tabii bildiniz, Tom Barrack fitili çekti. AP ajansına verdiği demeçte dedi ki: İsrail’in güvenliği için güçlü ulus devletler tehdittir, özellikle Arap devletleri...

Büyükelçi açıklamasına Arap devletlerini mahsus sıkıştırdı, aslında kastettiklerini saklamak için. Arap devletlerinin nesi tehditmiş İsrail’e? Hepsi ABD ve İsrail ile birlik beraberlik ve anlaşma içinde. İbrahim Anlaşmalarıyla birbirlerine bağlılar.

Bırakın tek tek Arap devletlerini, İslam Ülkeleri Teşkilatı diye bir uyduruk yapı var, değil mi, her gün yüzer yüzer Filistinlileri öldüren ve bunu hepsi ölünceye kadar sürdürme niyeti olan ve sonra da buldozerleri Gazze’ye sürecek olan İsrail’e karşı ciddi bir uyarı yaptıklarını duyan var mı? Mesela ilişkileri keseriz gibi bir şey diyen?

Barrack, güçlü ulus devletler olarak aslında Türkiye’yi ve İran’ı kastetti. Konuşmasının alt metninde şunu okuyoruz: Bu ikisinin ulus devlet yapılarına verilecek her türlü zarar İsrail’in güvenliğine hizmet eder.

Evet, ulus devlet niteliği parçalanan her ülke emperyalizm için iyidir, güzeldir, kolay yönetilir. İyi köle olur.

Barrack’ın uyarısı umarım zihin açıcı olmuştur.

Bir yazı şart oldu yakında, ulus devletler çağına dönüş...