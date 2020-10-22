Ümit Özdağ, MHP liderliğine oynuyor...

22 Ekim 2020 Perşembe

Cumhurbaşkanı’nın “Eğitim ve kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık” ile başlayan kapsamlı açıklamaları üzerine ikinci yazıyı pazara erteleyelim, Ümit Özdağ ve İYİ Parti üzerine deneme yapalım.

Ümit Özdağ’ın partiden kopuşuna yol açacak açıklamalarıyla neyi amaçladığı, çözülmemiş ciddi bir mesele olarak karşımızda duruyor.

Yoksa bu açıklamaları, partisiyle ipleri kopardığı için mi yaptı?

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Önce bazı saptamalar: Terör ve güvenlik, dış politika uzmanlık alanı. Şüphesiz Türk milliyetçisi, siyasi kariyerini de tabii ki MHP’de sürdürdü, büyüdüğü ortamın gereği olarak. Okuyan ve nesnel analizler yapan, dahası ileriye de bakan bir akademik formasyonu var.

Özdağ liderliğe oynayan bir siyasi kariyer inşa etti kendisine. MHP’de 2005’te başkanlığa adaylığını koyunca kendini parti dışında buldu! Sonra geri döndü, milletvekilliği-yöneticilik yaptı partide; hep gözü Bahçeli’nin koltuğunda oldu, buna yönelik girişimlerde bulundu, 2016’da yine başkanlığa adaylığını koydu. Bu yıl MHP ve Özdağ için kader yılıydı, Meral Akşener için de.

Olağanüstü kongre ile Bahçeli’den görevi devralmanın tüm hazırlıklarını tamamladıkları, çoğunluk imzaları topladıkları halde, yasal bir kongreyi yaptırmamak için iktidar, mahkemelerini devreye soktu ve üst üste kongre iptal kararları alındı; bu sürecin sonunda MHP’den atıldı. Tabii Meral Hanım da benzer kaderi paylaştı.

Hem Özdağ hem Akşener MHP liderliği için şanslarını kesin kaybedince İYİ Parti’yi kurdular. Liderlikte Meral Hanım, MHP’deki girişimleri nedeniyle öne geçmişti.

Peki, neden şimdi?

Özdağ, Meral Hanım’a karşı alternatif politikalar öneriyordu. Yerel seçim öncesi mesela CHP ile ittifak yapılmasına önce karşı çıktı. Sonra başarı için ittifak yaptık dedi. Kars’ta MHP ve AKP’nin ortak adayının desteklenmesini istedi. Yani bir tür Cumhur İttifakı’na İYİ Parti’yi katmak istedi.

Fakat Iğdır’da bunu başardı, İYİ Parti burada Cumhur İttifakı adayına destek oldu ama MHP adayı buna rağmen seçilemedi.

Özdağ, her alanda aslında MHP politikalarına yakın. Fakat AKP’ye de “kesin” karşı.

AKP-MHP koalisyonuna karşı Millet İttifakı politikasının zayıf halkasıdır Özdağ.

MHP’ye daha yakın

Özdağ, İYİ Parti’nin merkez sağda yol almasını engelleyici bir pozisyondadır, Türkçülüğü / milliyetçiliği buna engeldir; bu ittifakta resmen bulunmayan HDP’nin gönüllü desteğine bile tahammül edemiyor. Bu açıdan MHP’ye daha yakın bir profil çiziyor.

Özdağ ile 10 gün kadar önce yaptığım telefon konuşmasında, kurultayda üstü çizilenlerin büyük çoğunluğunun milliyetçi kadrolar olduğunu belirtmiş ve benim “merkez sağ tasfiyesi” görüşümün yanlış olduğunu belirtmişti. Aytun Çıray ve iki kişinin dışında geri kalan büyük çoğunluğun Türk milliyetçileri olduğunu söylemişti. Kurultayın bir kırılma noktası olduğu belli.

Kurultay olmasa bile Özdağ yine ayrılık çanlarını başka nedenlerden dolayı çalabilirdi. Meral Hanım’ın da Ümit Özdağ ile birlikte yol almak istediğini sanmıyorum.

İpler kopmuş muydu?

Baştaki sorumuza geri dönersek, Ümit Özdağ niye partiden kopuşuna yol açacak böylesine suçlayıcı açıklamalar yaptı?

Bu soruya yanıt vermek için şu soruyu sormalı: Yoksa artık İYİ Parti içinde kendisine politik bir oyun alanı kalmadığını mı gördü?

Bu açıklamalardan önce Meral Akşener ile bağları tamamen kopmuş muydu?

Bu nedenle mi, büyük bir suçlama ile partiden ayrılış sürecini başlattı?

Bunlar mümkün.

Ümit Bey liderlik kariyerini sonlandıracak bir politikacı değil.

Bunu İYİ Parti’de sonlandırıyorsa gözü MHP liderliğinde demektir.

Nasıl olur falan demeyin, politikada yarın neler olacağını bilemeyiz.

Devlet Bahçeli sonrasına daha şimdiden soyunduğunu görür gibiyim.

Siyasi çizgisi ve İYİ Parti içindeki politikası aslında MHP ile örtüşüyor. Ne MHP’liler onu yadırgar ne de kendisi yıllarca politika yaptığı MHP’de zerre yabancılık çeker.

Bir erken liderlik kapışmasının kapısını araladı Ümit Özdağ.