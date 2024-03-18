Yavaş özünde CHP’li değil mi?

18 Mart 2024 Pazartesi

Bir tartışmaya değinmeden geçemeyeceğim. Ankara’nın gönlünü beş yıllık uygulamaları, tüm Ankaralıları kucaklaması ve Ankara’nın bütçesini halkın ihtiyaç ve çıkarları doğrultusunda harcamaları ile tartışmasız yeniden seçilecek büyükşehir belediye başkanı konumuna ulaşan Mansur Yavaş üzerine kısa bir gazeteci polemiği yaşandı. Yavaş’ın CHP’li olmasına rağmen özünde CHP’li olmadığı dile getirildi.

Yavaş’ın gelişimine bakılacak olursa, CHP gençliğinden veya üyeliğinden gelmediğini zaten biliyoruz. İki dönem (1999 ve 2004) MHP Ankara Beypazarı Belediye başkanlığı yaptı. Yine aynı partiden 2009 Ankara Büyükşehir adaylığında 3. oldu. 2014 seçimlerinde partisi aday göstermedi.

Kılıçdaroğlu o yıl büyükşehir adaylığı önerdi. Partiye katıldı. 32 bin oyla kaybetti. İki yıl sonra partiden ayrıldı.

Ama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilecek en yakın aday konumuna yükselmişti. 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı olacaktı. Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla 2018’de yeniden CHP’ye katıldı. Oyların yüzde 50’sinden fazlasını aldı.

KEMAL BEY’İN KAZANÇLARI

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’ye kazandırdığı en önemli iki siyasi kimliktir. Biri Ankara’yı birleştirdi halkın gönlünü kazandı, Ankara 25 yıl sonra düzgün bir insanla karşılaşınca kendisine sarıldığı ve bu seçimde İYİ Parti liderinin tüm karalamalarına karşı zirvede duruyor.

Diğeri ise adeta Türkiye’nin beklediği niteliklere sahip, yine kucaklayıcı bir CHP politikacısı olarak yaşadığımız beş yıl içinde büyüdü. Bu seçimleri da olasılıkla alacak. Kampanyasında ufak tefek düzeltmeler yapılır ve İstanbul’u yeniden kucaklar. Bazı anket şirketlerinin oyunu özelikle düşük göstermesine aldanmayın.

KONUMUZA DÖNELİM

Mansur Yavaş özünde CHP’li değil. Ama uygulamaları, halkçılığı, Atatürkçülüğü, yönetim anlayışı, tüm Ankaralıları kucaklayıcı politikaları ve Ankaralıların bütçesine olan sadakati ve dürüstlüğü ile çok iyi bir CHP’lidir. Tüm CHP’li yöneticilerin ve CHP’lilerin olmaları gerektiği gibi. Dahası fazlasıyla.

BAŞARI GEÇMİŞİ

Bugünkü başarısı rastlantı değil: “Beypazarı Belyediye başkanı olduğu dönemde tarihi Beypazarı konaklarının restorasyonu ve binlerce yıllık Beypazarı tarihini koruma çalışmalarıyla ‘2001 Yılının En İyi Yerel Yöneticisi’, Türk Dil Kurumu tarafından Türkçenin korunması nedeniyle verilen onur ödülü, doğa savaşçılarının ‘Çevre Ödülü’ gibi ödüller aldı. 24 Eylül 2004 tarihinde TÜSİAV tarafından ‘Yılın Belediye Başkanı’ seçildi. 9 Aralık 2020 tarihinde Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından ‘9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü’ kapsamında ‘2020 Şeffaflık Ödülüne’ layık görüldü. 14 Eylül 2021’de ‘Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü’nü kazandı.”

Demek Kılıçdaroğlu boşuna ısrar etmemiş.

Beypazarı ise daha sonra AKP’ye geçti.