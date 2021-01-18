Yıkılsın bilimsel elitist üniversiteler!

18 Ocak 2021 Pazartesi

Üniversitelerde liyakat yıkılmalı, yerine ideolojik kamplardan insan kalabalıkları oluşmalı...

Tamam, bu iktidarın üniversiteleri yüceltmek, ülkenin bilim ve araştırmada dünya standartlarında bir düzeye gelmesini istemek gibi bir derdi yok.. BÜ’ye atanan, öğrencilerin kayyım rektör istemiyoruz kampanyalarının öznesi Bulu’nun da böyle bir derdi yok. Üniversitelerin başlarına atanan, birincil niteliği Saray’a endeksli olmak olan AKP siyasetçilerinin tümünün de böyle bir derdi yok.

Hâlâ tüm bunların sorumlusunun YÖK olduğunu düşünebilirsiniz, çoğu muhalif öyle.

Hayır, rektör ve üniversitelerin yönetiminden birinci derecede sorumlu Saray, Reis veya Cumhurbaşkanı’dır. YÖK’ü bile bypas etmiş ve doğrudan atamaları üstlenmiştir. YÖK, atamalarda bu aşamada bürokratik bir kayıt tutandır. Oraya rektörlük için başvuruyorsunuz, liste Saray’a gidiyor, birisi seçiliyor. Saray bu listeden mi seçiyor, yoksa zaten aklında olan ve daha önce seçtiği adamı mı atıyor, bilmiyorum. YÖK bilir. Atanmayacağını, Reis’in kriterlerine uymadığını bilen hiç kimse de rektörlük için başvurmuyor.

YENİ YÖK, EVET AMA

YÖK, Prof. Yekta Saraç ile birlikte artık kendine yeni YÖK diyor. Kendine iyi ve ciddi bir iş buldu: Üniversitelerin kalite sorunlarıyla ilgileniyor. Şimdi TÜBİTAK Başkanı olan Prof. Hasan Mandal bu konuda kendisine çok yardımcı oldu.

Birtakım yetkilerini üniversitelere devretti, “Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun kurulması, Yükseköğretimde Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi, YÖK 100/200 Doktora Projesi, Hedef Odaklı Uluslararasılaşma, Üniversite-Sanayi İşbirliği, Dijital Dönüşüm, Açık Bilim ve Açık Erişim Projesi, Geleceğin Meslekleri Projesi, YÖK Sanal Laboratuvarı, akademide liyakate ve kritik alanlara öncelik veren YÖK-Gelecek Projesi..” gibi konulara odaklandı. Üniversiteleri üçe böldü.. Araştırma üniversiteleri grubu oluşturdu vb.

LİYAKATİ KURMASI MÜMKÜN DEĞİL

YÖK “liyakat ve şeffaflık” diyor gerçi. Ama üniversitelerin yapılan siyasi atamaların “liyakatini” ölçebilecek bir yetkisi ne yazık ki yok. Çok sıkışık zamanlarda Cumhurbaşkanı atamalarına destek çıkmayı da yerine getirmek zorunda. Çünkü cumhurbaşkanına bağlı!

Üniversitelerin hedeflerine ne kadar ulaştığı konusunda ölçümler yapıyor her yıl. Son endeksinde santim santim ilerlemeler kaydedildiğini gördük.

Ama esasta değişiklik pek yok.

Demek istediğim, tepeden yapılan siyasi atamaları YÖK’ün ne kadar liyakat ve şeffaflık ilkeleriyle denetleyebileceğini tartışamam, pek de olanak veremem.

Yani bir yandan Saray ve bir yandan liyakat ve şeffaflık arayışında YÖK.

SİYASAL ÜNİVERSİTE İSTENİYOR

Üniversiteler liyakate ve bilime göre mi yönetilmek isteniyor?

Hayır. Kenleri de üniversite mensubu olan, iktidarın ekran yüzlerinin açıklamalarını izlediğinizde, bilime, bilimsel elitizme, seçkin üniversitelere duyulan büyük kin ve nefreti görüyorsunuz.

Efendim Anadolu’ya, yoksullara kapalıymış üniversitenin kapıları. Anadolu yoksulmuş, ideolojik olarak da dışlanıyorlarmış özellikle iktidarı destekleyenler, bu nedenle BÜ’nün başına yapılan tepeden atamalarla bu düzen bozulacak... Her görüşten ideolojilere kapılar açılacak!!!

Yıkılsın BÜ, ODTÜ gibi iktidara yandaşlık yapmayı istemeyen elitist üniversiteler!

ÜNİVERSİTELER ELİTİST YERLERDİR

Evet, bilimsel elitist yerler. Liyakat hiyerarşisinin olduğu her yerde elitizm vardır. Bu elitizm ideolojilerle ilgisizdir. Sağcı da olabilir solcu da.. Liberal de.. Ama bilimselliği yoksa, zayıfsa, ister solcu ister liberal olsun, yeri neresiyse orasıdır. Aranan öncelikli nitelik liyakattir. Yoksa lütfen başka yere!

Ama bilimsel liyakatizm, koçbaşlarıyla yıkılmaya çalışılıyor.

Bunlar yıkılacak ve ülkenin ortalamasının altına eşitlenecek her şey. Bileşik kaplara akacak. Üstelik delikli bir bileşik kap sistemine..

Bilimde biat yoktur. Siyasal veya ideolojik sadakat bilimde zırvalıktır.

Türkiye’ye büyük zarar veriliyor.

BÜ’den epey bir süre başarım bekleyemezsiniz, hocaların yüzde 98’i atanmışa karşı, kendilerini aşağılanmış görüyor, Reis’in kayyımının gitmesini bekliyor.

Bay kayyım da polisin pratik davranıp üniversitenin kapısına kelepçe vurmasını pek zeki bulup destekliyor.

Bulu Bey, dışarı davet ediliyorsunuz tüm üniversitece, öğrencisiyle hocasıyla.

Buyurun, bu tarafa alalım...