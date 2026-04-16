Cumhuriyet Gazetesi Logo
Biri beni vurur
Orhan Can
Son Köşe Yazıları

16.04.2026 12:23
Güncellenme:
Takip Et:

Siz hiç tecavüz edenin değil de
tecavüz edilenin suçlu olduğu bir ülke gördünüz mü?
Göremezsiniz!
Dünyanın kıskandığı tek ülkeyi biliyor musun?!
Hırsızın değil de hırsızı ortaya çıkartanın suçlu olduğu ülke!
Yani, mağdur edenin değil de mağdur edilenin suçlu olduğu ülke…
Coğrafya kader midir?!
Son örnek Burak Yılmaz.
Konuştu
İsimler verdi, itham etti!
Bu, en geri kalmış bir ülkede bile deprem etkisi yapardı.
Ortalık sallanır, istifalar gelir, soruşturmalar açılırdı.
Bu topraklarda hiçbir şey olmadı.
Hayat akmaya devam etti.
Üstelik, konuşmasında artık “Biri beni vurur” da demişti. 
Kim, Burak Yılmaz’ı vuracak veya vurduracaktı?!
Merak eden bile olmadı!
Belki de kızanlar oluştur:
Ulen niye kendini vurduracaksın. İş mi çıkartacaksın bize diye!
Doğru ya, Burak Yılmaz suçluydu, kendini vurduracak…
Vuracak olanın hiç suçu yoktu yani!
Bu olayın, bir de hazin yanı vardı.
Şanlı “Baba” gazeteciler başını deve kuşu misali kuma soktu. 
Sustu!
Hani, basın kamunun vicdanıydı!
Hakkını verelim, sosyal medyada saman alevi gibi bir tartışma da yaşandı.
Bazı gazetecilerin suskunluğu hedefti.
Gazeteciler, gazetecileri; susmak, olayı görmezden gelmekle suçladı…
Bomba daha sonra patladı:
TFF ve Dünya Kupası
ABD’ye götürülecek gazeteciler listesi
Listeden çıkarılma korkusu…
Özgür basın bunu da yazın yoktu!
Başlar, başka yana çevrildi. Görmezden gelindi.
Susuldu
Mafyanın Omerta Yasası varsa,
medyanın da “Bedava Seyahat Listesi Suskunluğu yasası vardı (!)
Her şey listeye girebilmek veya listeden çıkmamak içindi!

Bu arada,
“Ama sen de çocukken bakkaldan leblebi aşırdın” diyenler ortaya çıktı.
“O zaman niye konuşmadın. Şimdi konuşuyorsun!” diyenler…
Kötü gün pusucuları!
Oysa itiraflar olay anında yapılmaz, olaydan daha sonra yapılır.
Pişmanlık, haksızlık, tehdit, kendini garantiye alma gibi sebepler vs..
Siz hiç, 
“İtiraf ediyorum (Açıklıyorum) şu an banka soyuyorum” diyeni duydunuz mu?
Bir misal daha;
mafya babası itiraflarda bulunur, “Vay, niye daha önce itiraf etmedin”. 
Sen de şöyle idin böyle idin filan…
Birader, ortaklık bozuldu ki, suçu itiraf ediyor
Önemli olan suçun ortaya çıkması!
xxxx
Victor Hugo’nun Notre Dame'ın Kamburu şahaserindeki gibi.
Engizisyon dönemi papazları misali
Kadına tecavüz eder, işleri bittikten sonra kadını şeytan ilan eder, sonra da tecavüze uğramış kadını “şeytan” diye, yaktırarak öldürtürlerdi.
Tecavüz eden değil de tecavüz edilen cezalandırılırdı.
Bu durumda kadının ne suçu olabilirdi ki!?
Tecavüzcü papazlara göre kadın dişiliği ile şeytan olmuş, adamı tahrik etmişti!
XXXX
Ne yazık ki, günümüz linçi de sosyal medyada doğal akışın tersine başladı.
“Ama sen de PRO lisans alırken, 6 yılda alınacak lisansı kısa zamanda aldın. Neden ses çıkarmadın o zaman” demeler…
Açıklamalar falanca takımı kayırıyor demeler…
Futbolcuyken şunu yaptın, bunu yaptın demeler…
Çocukken bakkaldan bişi aşırdı mı bilinmez ama;
ağalar beyler, açıklamayı yapan mağdur sıfatında ve ihbarda bulunuyor!
“Sen niye ihbarda buluyorsun” diye bir şey olabilir mi?
“Neden daha önce konuşmadın” diye saçma bir suçlama olabilir mi?
Katili suçlamayıp öldürülen kişiye “Kendini niye öldürttün” denilebilir mi?
Burası, “güzel ve yalnız” ülke, deniyor işte…
Sahaya giren adamı, takım arkadaşına öldüren tekme atacakken son anda tutan futbolcunun cezalandırıldığı bir ülkedir burası!
Bir takımın önünü kesme uğruna, 
Quaresma ve Caner gibi futbolculara, Ceza Kuralında olmayan en üst seviyede ceza vermek için, Ceza Kuralını bir gecede değiştirip, en ağır cezanın verildiği, ceza verildikten hemen sonra da; Ceza Kuralının, eski haline getirildiği “Normal” ülkedir burası…
Bakın, “Anormal” bir ülkede, bu ithamlar suç duyurusu sayılırdı.
Ama burası “Normal” bir ülke ya, belki ondan!
Güler misin ağlar mısınız bilmem, ama, PFDK harekete geçti…
Burak Yılmaz’ın sevk yazısına 4 ayrı madde yapıştırıldı.
En güzeli de sonuncu madde
Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar...
İtibar kalmış gibi
Olup biteni sanki kimse bilmiyormuş gibi!
Aslında, kilit cümle ise şuydu:
Beni biri vurur ha!
Ortalık o denli kirli mi ki , adam vurmaya kadar varacak!
Neden araştırılmaz bu! Sizce garip değil mi?
Sakın yanlış anlaşılmasın, açıklamalar yüzde yüz doğrudur demiyorum.
Ortada bir ihbar var, sadece araştırılsın!
Doğduğun yer Kederin olabilir ama, Kaderi olmamalı insanın.
Haksızlığı yapan değil de Haksızlığa uğrayan suçlanırsa adalet olmaz!
Kadınlar, çocuklar, birden fazla kişinin saldırısına uğrayan gençler güçsüzdür.
Yasalar neden vardır? 
Güçsüzü korumak için!
Güçlü, güçsüzü yok etmesin, ezip geçmesin diye…
Herkes, mümkün olduğunca eşit kılınsın diye vardır!
Yoksa, hayvanlardan bir farkı kalmaz insanoğlunun. 
Ağalara beylere söyleyelim,
seyahat listesi derdi olanlar düşünsün!
Biz deve kuşu değiliz…

Bu günlük benden bu kadar!
En Kalbi Muhabbetlerimle…
Ben CAN; Orhan Can…

İlgili Konular: #spor #burak yılmaz #futbol

