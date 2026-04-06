Süleyman Seba’yı doğum gününde üzdüler.

Olmayan bir penaltı verdiler,

çocuklarını hatır hutur doğradılar!

“İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz” diyen adam vardı ya..

Evet O..

Beşiktaşlı olmak iyi insan olmak demektir…

Takım bu, yener veya yenilir… Ama “erkekçe” olsun istenir…

Tıpkı Ahmed Arif’in şiirindeki gibi:

“Vurulsam kaybolsam derim,

Çırılçıplak, bir kavgada,

Erkekçe olsun isterim,

Dostluk da, düşmanlık da…”

Ne güzel sözler değil mi?…

Ancak bunları dedikten sonra ekler Ahmed Arif:

“Hiçbiri olmaz halbuki…”

İşte, işin sırrı tam da buradadır..

‘Hiçbiri olmaz halbuki…’

Gerçekten de hiçbiri olmuyor şu fani dünyada!

İlla ki bel altı vuruşlar

İlla ki alavere dalavereler…

İlla ki hırsız bendense suçsuzdur anlayışı…

İlla ki ben kazanayım da nasıl olursa olsun anlayışı!

Ahlâk, bu kadar mı öldürülür arkadaş…

Oysa, haksızlık kime yapılırsa yapılsın ‘Bu Haksızlık’ diyeceksin!

Bakın,

ilk yarı oyun daha çok durdu 4 dakika uzatıldı. İkinci yarı 8…

Ne o, ev sahibi gol atana kadar devam mı?...

Anlaşılan o ki, kimin şampiyon yapılacağı kararı “fırından” yeni çıkmış…

Açıklayayım,

Yasin Kol ile bir iki gazeteci TFF Riva tesislerinde sohbet ettiğinde, “Trabzon’da doğduğum için Trabzon’un derbi maçlarını vermiyorlar. Verseler sanki taraf tutacağım” demişti. 50 metre uzaklıktan penaltı kararı ortada.

Ya verselerdi ne olurdu… Ancak, ne eğlenirdik ama…

Nasıl olsa artık futbol spordan çıktı, sirke döndü…

Bu sirke İngiltere’den gelip katılan Agbadou’nun sözleri…

Sezen Aksu bir şarkısında “Ben seni yudum yudum içtim oğlum. Hadi, ol eskisi gibi olabilirsen…” diyor ya…

Hadi, çıkartın bakalım, çıkartabilirseniz bunları sicilinizden…

Emmanuel Agbadou:

Ceza sahası içerisinde bile değil. Hakemin uzaktan görmesi imkansız! Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum. Onlar atamadı, biz gol atamadık ve maç bitti, olmayan bir şey yaratmayın, sezonun son maçında onlara galibiyeti verin gitsin. Bu lig için kötü, çünkü kötü bir hakemseniz lig harika olamaz.

Hadi, bu sözleri yutun bakalım yutabilirseniz…

Çuvaldızı Beşiktaş’a batırmanın zamanı gelmedi mi?

Geldi!

Sezon başından beri kötü gidiş sürekli oyuncaların üstüne atılmadı mı?

Devre arasında alınan 7 futbolcu Cengiz ve Gökhan ile toplam 9 olmadı mı?

Sürekli "Gelecek planlaması yapıyoruz. Çok çalışıyoruz." deniliyor ama ortaya çıkan futbol Anadolu kulübü seviyesinde değil mi?

Sonra çalışmayıp da ne yapılacaktı?

Bedavadan para mı alınacaktı yani...

Tabii ki çalışılacak... Komşu ülkelere kaçamağa da gidilmeyecek…

Sanki aldıkları maaşlar emekli maaşı ya da asgari ücret!

Bir de demezler mi, ‘Kendi geleceğimizi düşünmüyoruz Beşiktaş’ı planlıyoruz’.

Bu beni çok güldürüyor doğrusu…

Aldığınız milyon Avro’lar yahu... Çalışacaksınız tabii ki...

Şimdi gelelim sadede:

Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Mustafa Hekimoğlu ne yaptı Allah aşkına! Gol atağı Mustafa'nın indirdiği top sayesinde gelmedi mi?

Gökhan onlarca hatalı pas yapmadı mı?

Cengiz Ünder dünya kadar top kaybı yapıp atak yedirmedi mi?

Şapkayı önüne koyup düşüneceksin arkadaş...

Belki de hakem eğitmenleri Beşiktaş'tan intikam için ceza sahası dışındaki olaya bile penaltı verdirecek kadar gözlerini döndürmüş...

Peki ama Beşiktaş ne oynadı ki...

Bu maç, 2 Anadolu kulübünün karşılaşması seviyesinde değil miydi?

6 milyon verilen Taylan Bulut kadroya bile alınmıyor...

Hoca çizmiş bi kere...

Bi halta yaramaz denilerek kadroya bile alınmayan Taylan Bulut bu hafta Alman U-20'de ilk 11'de oyuna başladı, Polonya'ya karşı 90 dakika oynadı.

Tiajo Djalo, Jota Silva gibi isimlerin de turşusu kuruluyor herhalde..

"Cengiz Ünder'den bir ayda yıldız yaratırım." demek kolaydı.

Gökhan da teknik direktör torpillisi...

İlk 16 dakikada 9 top kaybı yapan adam...

10 ikili mücadelen sadece 2 tanesini kazandı.

Sahi ya İngiltere'den gelen Yasin nerede?

O da mı çürümeye terk edildi?

Herkes şapkasını önüne koyup düşünsün...

9 futbolcu alındı, her hafta oynanan oyun ortada...

Tamam, rezil penaltı kararı dünya döndükçe duracak bu tiyatro sahnesinde!

Bir sözüm de futbolun ağalarına:

Bir takımı şampiyon yapmak için ince ince çalışılır, böyle hart diye yapıldığını da uzun zamandır görmemiştik, gördük sayenizde...

Ama unutmayın, incesi de hartı da ahlâksızlıktır oysa!

Türkiye’de oynayan yabancı futbolcular, bu olup biten rezilliği dışarıya anlatmıyorlar mı sanıyorsunuz…

Sanıyorsanız, aldanıyorsunuz…

En Kalbi Muhabbetlerimle…

Ben CAN; Orhan Can…