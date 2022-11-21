13 Kasım’da ne oldu?

21 Kasım 2022 Pazartesi

Türkiye’nin seçim sürecine girdiği ortamda, İstanbul’da, 13 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşen terör eyleminde altı kişi yaşamını yitirdi, onlarca vatandaş yaralandı.

AKP’nin 2015 yılında, terör ve güvenlik endişesi üzerinden seçim kazanarak iktidarda kaldığını savunan analizlere bağlı olarak bu terör ortamının, AKP hükümeti tarafından kasıtlı olarak yaratıldığına dair kamuoyunda yaygın olan kuşkular yeniden canlandı.

Bu kuşkuları, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da dile getirdi. Özdağ, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun 2015’te yaşanan süreç hakkında bilgi sahibi olduğunu ancak AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini tehdit etmesinden dolayı sustuğunu iddia etti ve Davutoğlu’nun 23 Ağustos 2019’da Sakarya’da yaptığı konuşmaya dikkat çekti.

Davutoğlu o konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: “Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz. Bizi bugün eleştirenler insan yüzüne çıkamazlar, açık söylüyorum. Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman, eminim en kritik dönemlerden, birkaç aydan biri, 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacaktır”.

Davutoğlu Halk TV’de geçen hafta yaptığı açıklamada, devletin ve hükümetin, 2015 yılında terör eylemlerini organize ettiği iddiasının kesinlikle gerçekleri yansıtmadığını açıkladı. Sakarya’daki konuşması hakkında ise düşük bir cümle yapısı içinde, şunları söylemekle yetindi:

“Bahçeli beni, kayyum atamalarını eleştirdiğim için, terörle işbirliği ile suçladığı zaman, Erdoğan da buna sessiz kaldığı zaman söylediğim; ben terörle mücadele ederken Erdoğan partide ayağımı kaydırmaya çalışıyordu, Bahçeli de hükümet kuralım tekliflerinin hepsini reddediyordu; kastettiğim, budur.”

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Tarihte birçok örnekte görülebileceği gibi, antidemokratik hükümetler, terör ortamı yaratarak iktidarda kalabilmek için, terörü üç biçimde desteklerler:

1)Terör eylemlerini doğrudan kendileri gerçekleştirirler. 2)Terör eylemlerini bir terör örgütü üzerinden, doğrudan talimatla veya aracıları kullanarak dolaylı talimatla gerçekleştirirler. 3)Terör örgütlerine yönelik istihbaratı, takibi, denetimi ve operasyonu zayıflatarak ve gevşeterek, terör örgütlerine hareket alanı sağlarlar.

Bunların ilk ikisi riskli oldukları için nadiren kullanılan yöntemlerdir. Bunların üçüncüsü, en düşük riski barındırdığı için en sık uygulanan yöntemdir.

Davutoğlu, “devlet veya hükümet böyle bir şeyi kesinlikle organize etmemiştir” derken, hangisini kastetmektedir?

Ayrıca, Davutoğlu’nun bilgisi ve onayı dışında, hükümetin ve devletin içindeki bazı odaklar, terör örgütlerine yönelik istihbaratı, takibi, denetimi ve operasyonu zayıflatarak ve gevşeterek terör örgütlerine hareket alanı sağlamış olamazlar mı?

Suruç ve Ankara Garı katliamını gerçekleştiren teröristlerden bazılarının, eylemden önce Emniyet istihbarat tarafından takip edildikleri, Emniyet tarafından gözaltına alındıkları ancak daha sonra serbest bırakıldıkları ortaya çıkmıştı.

13 Kasım’daki terör eylemini gerçekleştiren teröristlerin bazılarının da eylemden önce Emniyet istihbarat tarafından takip edildiğine dair iddialar medyada yer aldı.

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Hükümet 13 Kasım eylemini, PKK/PYD/YPG terör örgütünün yaptığını açıkladı. PKK ve PYD/YPG ise eylemi üstlenmediği gibi, açıklamayı reddetti. IŞİD dahil, söz konusu eylemi üstlenen başka bir örgüt de olmadı.

Teröristlerin Kürt değil Arap olması, bombayı yerleştiren kişinin, farklı günlerde çekilip yayımlanan tüm görüntülerde başörtülü olması, PKK ve PYD/YPG’nin eylemi üstlenmemesi, sanıkların ifadelerinde çelişkilerin olması, altı yıldır böyle bir eylem yaşanmamışken eylemin seçim dönemine denk gelmesi, hükümetin iddialarının kuşkuyla karşılanmasına yol açtı.

Hükümet ise bırakın yargı sürecini, soruşturma süreci bile tamamlanmadan Suriye ve Irak’taki terör örgütü PKK/PYD/YPG hedeflerini vurmaya başladı. Sınırlarını kevgire çevirerek güvenlik zaafına yol açan AKP hükümeti, sınır ötesi operasyona ve onun sonucunda ortaya çıkacak çalkantılara umut bağladı!

AKP’nin ve MHP’nin oyları, bombalar patladığı ve güvenlik sağlanamadığı için 2015’te artmıştı, 2023’te ise azalacak!