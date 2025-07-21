Türkiye’nin en değerli gazetecilerinden, yazarlarından ve siyasetçilerinden birisi olan Altan Öymen’i, 19 Temmuz 2025 tarihinde kaybettik.

1932 yılında İstanbul’da doğan, aslen Trabzonlu olan Altan Öymen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1950 yılında gazetecilik mesleğine başlayan Altan Öymen, Ulus, Yeni Ulus, Halkçı, Tercüman, Akşam, Yeni Gün, Öncü, Cumhuriyet, Milliyet, Radikal gazetelerinde çalıştı; muhabirlik, haber müdürlüğü, yayın yönetmenliği, yazarlık gibi birçok görev üstlendi; Türkiye’nin en önemli haber ajanslarından birisi olan ANKA Ajansı’nı kurdu.

Altan Öymen, 1950 yılından 2025 yılına kadar, 75 yıl boyunca, medyada sorumluluk üstlenerek ve emek harcayarak, nadir rastlanan bir başarıya imza attı.

Altan Öymen, bu kadar uzun bir süre medyaya hizmet etmekle kalmadı, mesleğini yürütürken, meslek ilkelerine ve meslek ahlakına da sahip çıktı; nicelikle birlikte, nitelik bağlamında da medyaya büyük katkılar sağladı.

Altan Öymen, “Bir Dönem Bir Çocuk”, “Değişim Yılları”, “Öfkeli Yıllar”, “...Ve İhtilal” adlı kitaplarında da, bir yandan kendi yaşamını, bir yandan da yaşadığı yıllardaki siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel gelişmeleri kaleme alarak, gelecek kuşaklara çok önemli eserler bıraktı.

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Altan Öymen, demokrasi, laiklik, hukuk devleti, insan hakları, adalet, yargı bağımsızlığı, düşünceyi ifade ve yayın özgürlüğü, ekonomik ve sosyal adalet konularında, sadece medya aracılığıyla değil, siyaset aracılığıyla da büyük bir mücadele verdi; Cumhuriyet Halk Partisi’nin en zor yıllarında, CHP’nin seçimleri kaybettiği 1950’de, CHP’ye üye oldu.

Bu bağlamda Altan Öymen, babası Hıfzırrahman Raşit Öymen ile benzer bir yola girdi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ve İsmet İnönü’nün dava arkadaşı ve eğitim bilimci olan Hıfzırrahman Raşit Öymen de, bir yandan eğitim alanında devrimci çalışmalar gerçekleştirmişti, bir yandan da, 1943-1950 yılları arasında, CHP milletvekili olarak görev almıştı; özellikle eğitim ve toprak reformu alanlarında büyük mücadele vermişti.

Altan Öymen, 1961 yılında Kurucu Meclis Üyesi oldu; 1977 seçimlerinde CHP Ankara Milletvekili seçildi; aynı yıl, 40. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinde Turizm ve Tanıtma Bakanı; 1978-1979 yıllarında TBMM’de CHP Grup Başkanvekili; 1979- 1980 yıllarında CHP Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev aldı.

12 Eylül askeri darbesiyle CHP’nin kapatılması sonrasında siyasi yasaklı ilan edildi; siyasi yasakların kalkmasından sonra, CHP’nin 1992 yılında yeniden açılmasına, Deniz Baykal ve Erol Tuncer ile birlikte öncülük etti; 1995 seçimlerinde CHP İstanbul Milletvekili seçildi; 1999- 2000 yılları arasında CHP Genel Başkanı olarak görev aldı.

Altan Öymen, hem 1950’li yıllarda, Demokrat Parti’nin baskıcı yönetimi sırasında, hem de 12 Mart askeri darbesi döneminde gözaltına alındı ve tutuklandı; ancak siyasi mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmedi.

18-19 Mart 2025 darbesinden sonra da, CHP’nin öncülüğünde yüzbinlerce vatandaşın katılımıyla Saraçhane’de gerçekleşen mitingde, sağlık sorunlarına rağmen, 93 yaşında, otobüsün üzerinde, CHP’ye destek vermek üzere yer aldı.

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Altan Öymen, hayat hikâyesinden de anlaşılacağı gibi, yaşama, insanlığa, vatanına, halkına tutkuyla bağlı, mücadele gücü yüksek bir insandı.

Altan Öymen hiçbir zaman emekli olmadı, ölene kadar Türkiye için emek verdi.

Altan Öymen bu özellikleriyle birlikte, nezaketi, iyimserliği, soğukkanlılığı, hoşgörüsü, sabrı, insancıllığı, aklı, zekâsı ve bilgisiyle de ön plana çıktı.

Altan Öymen yarın, çok sevdiği kardeşi gazeteci-yazar Örsan Öymen’in 38. ölüm yıldönümünde, onun yattığı mezarlıkta, çok sevdiği eşi Aysel Öymen’in yanında toprağa verilirken, ölüme meydan okumak, geleceğe umutla bakmak, en doğrusudur.