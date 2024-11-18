Anormal hükümet

18 Kasım 2024 Pazartesi

AKP hükümetinin demokratik kültür bağlamındaki anormallikleri sona ermiyor. CHP’li Esenyurt Belediyesi’ne hukuka aykırı biçimde kayyum atanmasından sonra, şimdi de Ankara Belediyesi ve İstanbul Belediyesi için konser soruşturmaları başlatıldı!

Amaç, cumhurbaşkanı seçimini kazanmalarına neredeyse kesin gözüyle bakılan olası cumhurbaşkanı adaylarının, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday olmalarını önlemek!

Özetle, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “seçime” sadece kaybedecek “rakiplerle” girmeye karar vermiş durumda!

Bu aslında, seçim yapmamakla özdeş bir durum. Çünkü serbest ve özgür olmayan bir “seçim”, seçim değildir! Erdoğan ve AKP açısından son derece acıklı olan bu tablo, AKP’nin ve Erdoğan’ın, milletin özgür iradesinden kaçtıkları, millete değer vermedikleri anlamına gelmektedir!

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Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerini ilk defa kazandığında, seçimi hukuka aykırı biçimde iptal ettiler.

Tekrar edilen seçimi AKP yine kaybedince, İstanbul Belediyesi’ne müfettiş ordusu yolladılar.

Bu operasyondan da bir sonuç alamayınca, İstanbul Belediyesi’nde PKK’li teröristlerin işe alındığını iddia ettiler.

Bunun da uydurma olduğu ortaya çıkınca, dünyada örneği bulunmayan bir “ahmak davası” icat ettiler; Ekrem İmamoğlu, kendisine “ahmak” diyerek hakaret eden eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya aynı ifadeyle yanıt verince, kendisi hakkında hapis cezası ve siyaset yasağı talebiyle sahte bir dava süreci yürüttüler.

Bu da yetmedi, son olarak Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i tutukladılar, yerine bir kayyum atadılar; bu operasyon üzerinden Ekrem İmamoğlu’na uzanmaya çalıştılar.

Bu da yeterli gelmedi, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da aday olmasını önlemek için, konser etkinliği harcamaları konusunda bir soruşturma başlattılar; aynı soruşturmayı İstanbul Belediyesi için de devreye soktular.

İki belediye de, kendi dönemlerindeki konser ve etkinlik harcamalarının, AKP dönemindeki konser ve etkinlik harcamalarının çok altında olduğunu, verilerle, raporlarla, olgularla kanıtladıkları halde, AKP’nin propaganda aygıtları bunu görmezden geldiler; “AKP istediğini yapar; çünkü AKP efendi, CHP köle” zihniyetiyle hareket etmeye devam ettiler.

AKP hükümetinin cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili hokkabazlıkları muhtemelen bunlarla da kalmayacak. Hükümetin, elektronik oylama sistemini kısmen veya tamamen yürürlüğe koyma girişimi, sıradan bir gelişme değildir.

Diktatörlüğün olduğu ülkelerde, elektronik oylama sisteminin suistimal edilmesi ve seçimlere hile karıştırılması yüksek bir olasılıktır.

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AKP, hukuk, anayasa ve yasa tanımayan teokratik bir padişahlık rejimi kurmuştur. Böylesine anormal bir rejimde, muhalefetin seçim kazanması neredeyse olanaksızdır.

AKP, özellikle 2007 yılından beri, anayasanın, laiklikle; yasama, yürütme, yargı arasındaki güçler ayrılığıyla; bağımsız yargıyla; düşünceyi ifade, yayınlama, örgütlenme ve medya özgürlüğüyle ilgili 2., 6., 7., 8., 9., 11., 14., 24., 25., 26., 28., 34., 138. maddelerini düzenli olarak ihlal etmektedir!

Anayasanın bu maddelerini rahatlıkla ihlal ederek sivil bir darbe yapan bir hükümetin, serbest ve özgür bir seçim gerçekleştireceğine inanmak, ancak şuursuzlukla açıklanabilir.

Anayasal düzeni yıkarak sivil bir darbe gerçekleştiren böyle bir hükümetin, yapılacak bir “seçimi” beklenmedik biçimde kaybetmesi durumunda, askeri bir darbe yapması bile olasıdır!

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Bu nedenle CHP’nin, “normalleşme” adını verdiği ucube yolu bir an önce terk etmesi, bu sözcüğü siyasi literatüründen çıkartması ve yukarıdaki gerçeklerin ışığında yeni bir strateji geliştirmesi gerekmektedir.

Anormal bir hükümetle “normalleşme”, normal olanın da tamamıyla bertaraf edilmesiyle sonuçlanır.