Egemenlik milletindir!

15 Mart 2025 Cumartesi

23 Mart 2025 tarihinde önseçime girecek olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı aday adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu’nun ve Trakya’nın illerini gezmeye ve CHP örgütüyle buluşmaya başladı. Ekrem İmamoğlu illerde gerçekleştirdiği toplantılarda bir yandan CHP örgütüne bir yandan da Türkiye’deki tüm seçmenlere mesajlarını iletiyor.

Ülkenin ekonomi, adalet, yargı, demokrasi, eğitim, sağlık konusunda yaşadığı sorunlara değiniyor ve kendisine yönelik gerçekleştirilen hukuk dışı kumpas “davalarının” ve haksızlıkların altını çiziyor, milletin, halkın sesi olmak için, büyük bir mücadele veriyor.

Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmalarda, AKP Genel Başkanı ve “Cumhurbaşkanı” Recep Tayyip Erdoğan’ın, hukuk dışı yollarla kendisinin adaylığını engellemesinin, mertliğe ve cesarete aykırı olduğunun, bunun bir korkaklık göstergesi olduğunun altını çiziyor.

Ekrem İmamoğlu bu bağlamda konuşmalarından birisinde Erdoğan’a, “Kaybedeceksen şerefinle kaybet, ama kazanmak için asla şerefini kaybetme” deyimini hatırlattı.

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Ekrem İmamoğlu, hakkındaki üniversite diploması iptal etme girişiminin de tüm vatandaşları ilgilendirdiğini vurgulayarak şunları ifade etti:

“Böyle bir resmi belge, 35 yıl sonra bir kişinin siyasi amaçları, siyasi ihtirası, siyasi çıkarlarıyla iptal edilirse, artık bu ülkede hiç kimse elindeki resmi evraka güvenemez. Benim 35 yıllık diplomamı iptal ettirmeye çalışanlar başarılı olursa, yarın da sizin 40 yıllık, 50 yıllık, 60 yıllık zeytin tarlalarınıza, aileden kalma tarım alanlarınıza, bağınıza, bahçenize, bankadaki paranıza çöker bunlar. İktidarın kendisi değil, devlette, yargıda etkisi olan, adamını bulan her şahıs bir kumpas kurar, elinizdeki 40 yıllık, 50 yıllık tapuyu, mahkeme kararını iptal ettirir. Devletin verdiği evraklar siyasi amaçlarla, kişisel hırslarla, ihtiraslarla, böyle kolayca geçersiz ilan edilirse, bu milletin devletine güveni kalır mı? Kalmaz. Beni, Ekrem’i, seçim yarışı dışına itmek için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bu hale düşürmeye razı bunlar. Aynı zamanda 572 yıllık İstanbul Üniversitesi’ni rezil etmeye bile hazırlar. Oradaki bilim insanlarını, oradaki dekanları, rektörleri, oradaki akademisyenleri rezil etmeye hazırlar. Onları itibarsız etmeye hazırlar.”

Erdoğan ile kendisi arasındaki farkı anlatırken, “Ben cumhuriyetçiyim, ben demokratım, ben Atatürk sevdalısıyım, ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Aramızdaki fark bu” diyen Ekrem İmamoğlu, kendisi ve CHP hakkındaki kumpas “davalarını” da “Ergenekon” kumpas “davalarına” benzetti ve şu açıklamaları yaptı:

“FETÖ kumpaslarıyla organize edilmiş Ergenekon davaları için ben bu davaların savcısıyım diyen zat, şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve bana açılan davaların savcılığına soyunmuştur. Savcı aramayın, savcı o. Geçmişte bu iki ortak, yargı eliyle siyasi amaçlarına ulaşmayı çok iyi bilirlerdi. Şimdi aynı taktiklerle sandıkta yenemedikleri, bundan sonra da asla yenemeyecekleri Cumhuriyet Halk Partisi’ne yargı eliyle boyun eğdirmek istiyorlar.

Cumhuriyet Halk Partisi’ne boyun eğdirirsek, millete de boyun eğdiririz diye düşünüyorlar. Ama ne biz boyun eğeriz ne de bu aziz millete boyun eğdirecek, bırak kişiyi, ne devlet ne başka bir unsur, anasının karnından doğmadı, doğmayacak! Bu aziz millet büyüktür. Bizler zalimin değil, bizler yalnızca milletin iradesi karşısında boyun eğeriz.”

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1922’de padişahlık, 1924’te halifelik düzeninin kaldırılmasıyla ve 1923’te Cumhuriyetin kurulmasıyla, egemenlik padişahın ve halifenin elinden alınıp halka, millete devredildi.

AKP iktidarı ise egemenliğin yeniden postmodern bir padişaha ve halifeye verilmesi sürecini başlattı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisindeki önseçim, AKP’nin ve MHP’nin bu oyununu bozmanın ilk adımı olacaktır!