Ekrem İmamoğlu neden hedefte?

31 Ocak 2022 Pazartesi

AKP, İstanbul’da belediye seçimlerini kaybettiği günden beri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef haline getirmiş durumda. AKP bu yolla, sadece İstanbul seçimlerini açık ara farkla ve tarihteki en yüksek oy oranlarından birisiyle kazanan Ekrem İmamoğlu’nu değil, İstanbul halkını da hedef alarak kendi bindiği dalı kesmektedir.

AKP hükümeti önce, Yüksek Seçim Kurulu üzerinde baskı uygulayarak hukuka aykırı bir biçimde, İstanbul belediye seçimlerini iptal etti. Bu hukuk dışı eylemden sonuç alamayan AKP, Ekrem İmamoğlu’nun projelerini engelledi ve Ekrem İmamoğlu hakkında yıpratma kampanyaları başlattı. Bu bağlamda, bir yandan Ekrem İmamoğlu’nun birçok projesi engellendi, bir yandan da “Ekrem İmamoğlu çalışmıyor” propagandası üretildi.

Oysa Ekrem İmamoğlu’nun çalışmalarını yakından takip eden herkes bilmektedir ki Ekrem İmamoğlu tüm engellemelere rağmen, iki buçuk yıl gibi kısa bir sürede, olağanüstü bir çabayla başarılı projeleri hayata geçirmiştir ve Türkiye’nin en başarılı belediye başkanlarından birisi konumuna ulaşmıştır.

Arıtma tesislerinin kurulması, metro hatlarının tamamlanması, doğal park ve yeşil alanların açılması, kreşlerin kurulması, meydan ve yol düzenlemelerinin yapılması, muhtaç olanlara süt ve gıda yardımı yapılması, öğrenci burslarının verilmesi, metrobüs, metro, otobüs ve vapur ulaşım ağının genişletilmesi, çöplerin yeni teknolojilerle toplanıp dönüştürülmesi gibi birçok alanda başarılı çalışmalar yapan Ekrem İmamoğlu, meyve veren ağacın taşlanması gibi, hedef olmaktan kurtulamadı.

Ekrem İmamoğlu’nun, gerçeklere aykırı biçimde yürütülen propaganda kampanyasına rağmen, kamuoyu araştırma kurumlarının araştırmalarına göre, halk desteğini sürdürmesi üzerine, AKP hükümeti bu sefer de terörizm iddiasına başvurdu ve İstanbul Belediyesi’nde terör örgütleriyle ilişkili kişilerin işe alındığını iddia etti.

Ancak daha önce olduğu gibi, bu iddiaların da birer yalandan ve iftiradan ibaret olduğu anlaşılınca, AKP son çare olarak, kar yağışındaki yemek olayına sarıldı.

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Nazi dönemindeki Alman hükümetinin propaganda bakanı Joseph Goebbels gibi çalışan AKP medyası, Ekrem İmamoğlu’nun yaklaşık bir saat süren bir çalışma yemeğini temel alarak, onun kara karşı mücadelede görevini ihmal ettiği iddiasını ortaya attı.

Ekrem İmamoğlu, bir bitki olmadığına ve fotosentezle yaşayamayacağına göre, bir robot da olmadığına göre, herkes gibi çalışma arasında yemek yemesi bir zorunluluk olduğuna göre, yüzlerce odası olan bir sarayda yaşamadığı için, yemeğini restoranda veya evinde veya belediyenin sosyal tesislerinde yemek durumunda olduğuna göre, üstelik de yemek ile iş görüşmesini bir araya getirerek zaman kazandığına göre, kar yağışı esnasında bir restoranda yemek yemesini yadırganacak bir olay olarak sunmak, ancak çaresizlik anındaki bir acemilikle ve sığlıkla açıklanabilir.

İşin trajikomik olan yanı ise şudur: AKP hükümeti, Ekrem İmamoğlu’nu “yemek yeme suçunu” işlerken yakalamaya çalışırken, kendisi suçüstü yakalanmıştır. AKP hükümetinin, Ekrem İmamoğlu’nu devletin MOBESE kameralarından takip ettiği, bu kayıtları medyaya servis ettiği, devletin kendisine tanıdığı yetkileri, siyasi amaçlar için suiistimal ettiği, Ekrem İmamoğlu’nun kişilik haklarını ihlal ettiği, MOBESE cihazlarını yasalarda ve yönetmeliklerde belirtilen amacın dışında kullandığı ve kayıtları yasaya aykırı biçimde medyaya sızdırdığı ortaya çıktı!

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Bütün bunlar olurken “Cumhurbaşkanı” ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon kanalında, tutuklu yargılanan gazeteci-yazar-televizyoncu Sedef Kabaş’ın “suçunun cezasız kalmayacağını” ilan ederek yargısız infaz gerçekleştiriyordu, anayasanın 138. maddesini ihlal ederek hâkimlere talimat veriyordu, hâkimlere telkinde bulunuyordu!

Bir ülkeyi yönetenlerin açık bir biçimde anayasayı, yasayı ihlal etmekten ve suç işlemekten çekinmemek noktasına gelmeleri, çok büyük bir tehlikenin işaretleridir!