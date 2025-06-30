Siyasi partiler, hem anayasaya hem de siyasi partiler yasasına göre, anayasaya uymakla yükümlüdürler. Anayasaya ve siyasi partiler yasasına uymayan örgütler, hukuken siyasi parti olamazlar.

AKP iktidarı ise yıllardır aşağıdaki anayasa maddelerini ihlal etmektedir:

Madde 2: “Türkiye Cumhuriyeti... insan haklarına saygılı...demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”

Madde 6: “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir...Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.”

Madde 8: “Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından, anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.”

Madde 9: “Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.”

Madde 11: “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar anayasaya aykırı olamaz.”

Madde 14: “Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiç biri...insan haklarına dayanan demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.”

Madde 24: “Kimse, devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.”

Madde 25: “Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.”

Madde 26: “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.”

Madde 28: “Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır.”

Madde 34: “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.”

Madde 68: “Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri...insan haklarına...hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz...herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz.”

Madde 138: “Hâkimler görevlerinde bağımsızdırlar; anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.”

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AKP iktidarı yıllardır, siyasi partiler yasasının aşağıdaki maddelerini de ihlal etmektedir:

Madde 4: “Siyasi partilerin kuruluşu, organlarının seçimi, işleyişi, faaliyetleri ve kararları, anayasada nitelikleri belirtilen demokrasi esaslarına aykırı olamaz.”

Madde 86: “Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyeti’nin laiklik niteliğinin değiştirilmesi...amacını güdemez ve bu amaca yönelik faaliyetlerde bulunamazlar.”

Madde 87: “Siyasi partiler, devletin sosyal veya ekonomik veya siyasi veya hukuki temel düzenini, kısmen de olsa dini esas ve inançlara uydurmak amacıyla veya siyasi amaçla veya siyasi menfaat temin ve tesis eylemek maksadıyla dini veya dini hissiyatı veya dince mukaddes tanınan şeyleri alet ederek her ne suretle olursa olsun propaganda yapamaz, istismar edemez veya kötüye kullanamazlar.”

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Siyasi partiler yasasının 101. maddesine göre anayasayı ihlal eden siyasi partiler Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılırlar; Türk Ceza Yasası’nın 309. maddesine göre anayasal düzeni ortadan kaldıranlar ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılırlar.

Gerçekler böyleyken, anayasaya ve siyasi partiler yasasına bağlı kalan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu, ana muhalefet ve birinci partisi olan CHP’yi mahkemelerde süründürmek, soytarılıktan ve şuursuzluktan başka bir şey değildir!