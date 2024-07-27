ÖTV indirimi ve 5 milyar dolarlık 'müjde'

27 Temmuz 2024 Cumartesi

Resmi Gazete'de yer alan 7521 sayılı bazı kanun ve kanun hükmünde KHK'larda değişiklik yapılmasına dair kanuna göre, fişli hibrit otomobillerde (plug-in hibrit) Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesine gidildi.

Araç dışından şarj edilebilen hibrit elektrikli araçlardan ağırlıklı birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve sadece elektrikli menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan yüzde 30, 60 ve 70 oranlarından vergi alınacağı açıklandı.

Mevcut durumda 1600 - 1800 cc silindir hacmini ve elektrikli motor gücü 50 kw'ı aşmayan araçlardan;

228 bin TL altından yüzde 45 ÖTV

228 bin 1 TL ile 350 bin TL arasında olaranlardan yüzde 50 ÖTV

350 bin TL üzerinde olanlardan yüzde 80 ÖTV alınıyordu.

Tabii 350 bin TL altında hibrit otomobil olmadığı için minumum yüzde 80 ÖTV alınıyordu da denebilir.

Yeni yapılan değişiklik ile artık bazı araçlardan daha düşük oranlarda vergi alınabilecek.

Yeni değişikliğe göre karbondioksit emisyonu ve menzili gerekli kriterleri (en az 70 km menzil, en fazla kilometre başına 25 gr CO2 emisyonu) karşılayan fişli hibritlerde (plug-in hibrit) sırasıyla:

Motor hacmi 1,600 cm3'ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.35 milyon TL'yi aşmayanlar yüzde 30 ÖTV

Motor hacmi 1,600 cm3'ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.35 milyon TL'yi aşanlar yüzde 60 ÖTV

Motor hacmi 1,600 cm3'ü geçen ancak 1,800 cm3'ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.35 milyon TL'yi aşmayan araçlardan ise yüzde 70 ÖTV alınacak.

FİYATLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Yüzde 70 ÖTV kapsamına girecek model şu anda bulunmuyorken yüzde 60'a giren birkaç modelin fiyatı yüzde 11'e kadar düşebilecek.

Yüzde 30 ÖTV'ye tabi olansa şu anda yalnızca 1 model bulunuyor. O da BYD Seal U DM-i.

Seal U DM-i'nin fiyatı ise yüzde 27.78 oranında düşebilir. Bu oran yüzde 80 ve yüzde 30 ÖTV alınan aynı fiyattaki araçlarda ortaya çıkan orandır (yüzde KDV ile birlikte).

Yeni kararı bundan önce alınan Türkiye'ye yatırım yapan firmaların Çin'den yüzde 54'lük Gümrük Vergisi olmadan ithal edebileceği ile birlikte değerlendirirsek otomobil piyasası büyük bir değişimle karşı karşıya diyebiliriz.

BYD AYRICALIKLARI!

Bu değişim yapılan düzenlemeler ile vergiden muaf olacak araçların sınırsız araç getirebilme hakkı olduğu düşünüldüğünde mümkünken Ticaret Bakanlığı ve yeni düzenlemelerden en iyi şekilde etkilenen BYD'nin sözlü bir anlaşma yapıp belirli bir adet üzerinde anlaşılmış olması da ihtimal dahilinde.

Eğer bir sınırlanma olmaz ve 2023 yılında 2.8 milyon elektrikli ve hibrit otomobil satan BYD bu şartlar altında Türkiye'deki faaliyetlerini hızlandırırsa yeni modellerin oldukça uygun fiyatları ile satış rekorları rahatlıkla kıracaktır. Elektrikli pek çok modelinde yüzde 10 ÖTV'ye tabi olacak BYD hibrit modellerinde de 30 ÖTV ile piyasayı domine edebilir.

Çin'de satışa sunduğu ve BYD Seal U DM-i'den çok daha uygun olan hibrit modeller Türkiye'de 1 milyon lira hatta daha altına satışa sunulabilirken Çin'de 318 bin TL'den (69 bin 800 yuan) başlayan Seagull ve 455 bin TL'den başlayan (99 bin 800 yuan) Dolphin gibi yüzde 100 elektrikli modelleri de elektrikli satışlarından çok yüksek pay alabilir.

Öncelikle böyle bir durum ikinci eli hızla düşürür. Pek çok oto galeri bir anda batar. Yerli üretim modellerin satışları hızla düşer. İthalatsa hızla artar.

5 MİLYAR DOLAR TEŞVİK

Bu modellerin Türkiye'ye belirli periyotlarla ve tek tek gelmesi, yerli üretim araçlar içinse ÖTV oranlarında aşağı yönlü revize yapılması en doğrusu olacaktır. Peki yapılabilir mi? Bir çalışma var mı?

Aynı gün 26 Temmuz tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan otomotiv sektörüne 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz açıklaması geldi. Bir çalışma yapıldığı böylece paylaşıldı

Peki 5 milyar dolar ne ediyor? Manisa'ya fabrika kuracak diye neredeyse bayram ilan ettiğimiz, uğruna yeni yeni kurallar devreye aldığımız BYD'nin yapacağını açıkladığı yatırımın 5 katı. Bu hesaptan sonra aklıma Berat Albayrak'ın ''Ay'a yol yaptık desek inanacak seçmenimiz var'' açıklaması geldi.

Bakalım ilerleyen günlerde bu kararların sonuçları karşımıza nasıl çıkacak...