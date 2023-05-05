‘AKP bütün tuşlara basıyor’

05 Mayıs 2023 Cuma

Seçime 9 gün kala AKP iktidarı sıkışmış durumda ve telaşlı. Her koldan muhalefet ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu hedefte. Askeri darbe, ekonomik darbe daha önce dile getirilmişti, şimdi gündemde sandık-seçmen darbesi var. İçişleri Bakanı Soylu, ABD’nin “seçim aracılığıyla siyasi darbe” peşinde olduğunu söylüyor. Bunu ABD Başkanı Biden’ın dört yıl önceki bir söylemine dayandırıyor. Bir televizyon kanalında konuya ilişkin soruları yanıtlarken “Erdoğan, ABD’nin kurduğu sistemi tasfiye etti” dedi. Peki, ABD’nin F-16 modernizasyonu için Link-16 kitlerini hem de seçimden önce vermesine ne diyeceğiz o zaman?

Aslen Yozgatlı olan, bakanların adaylığı gündeme geldiğinde Ankara’yı isteyen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay nedeniyle bu isteği yerine gelmeyince Şanlıurfa’dan aday olan Adalet Bakanı Bozdağ, 20 yıldır partisinin oy devşirdiği bir başka konuyu, din konusunu gündeme getirdi. “Hiç olmazsa alnı secde görüyor” söyleminden beklentisini ortaya koydu: “Kimileri seçim akşamını şampanya patlatarak, kimileri şükür namazı kılarak kutlayacak.”

Erdoğan, “Ben cumhurbaşkanıyım, en ileri söylemi ben dile getiririm” der gibi, “Dini, bayrağı olmayanlar Kılıçdaroğlu’na oy veriyor” dedi. Bir anda tüm CHP seçmeninin “dinsiz, bayraksız” olduğunu ilan etti. Oysa CHP, bu ülkeyi kuran, Türk bayrağını yasayla belirleyen parti.

Erdoğan ve Bozdağ, seçime az bir süre kala, aldılar ellerine bir “imanometre” ölçüm yapıyor, kaçan tabanı geri getirmeye çalışıyor.

Düz mantıkla düşünüldüğünde Soylu’nun “siyasi darbe” iddiasının ortadan kalkması için sandıkların kurulmamasından başka yol yok. Ancak o da kaçan AKP seçmeninin peşinde.

Benzer çabaları Çalışma Bakanı Bilgin’in konuşmalarında da görmek olanaklı. Seçim sonrasına bir sürü vaat sıraladı. Emeklilerin bir kesimine zam, küçük esnaf ve tarım sigortası olanların erken emekliliği için gerekli pirim günlerinin düşürülmesi...

Son günlerde basın önüne çıkmayan bakan ise Ticaret Bakanı Muş. İhracat yüzde 17’nin üzerinde düştü. İhracatçılar düşüşün nedenine, “Döviz kuru baskılanıyor, zarar ediyoruz, pazarlarımızı kaybediyoruz” diyor. Bakan Muş’tan bir açıklama duymadık. En azından “Cari açık da düştü” gibi bir açıklama yapabilirdi...

Öyle bir garip ekonomi modelimiz oluştu ki... Borsa seçime ilişkin bir tahmin yapamıyor. Oysa gazetecilerden önce her türlü haberi öğrenir, “satın alacak bir konu” bulurlardı. Piyasada oluşan “serseri para”nın büyük bölümü şu an KKM’de tutuluyor. Miktarı trilyonları geçti. Deprem nedeniyle konuta ihtiyaç var ancak çok katlı binalara güven kalmadığı için satış yapılamıyor, yatırım amacıyla da ev alınmıyor. Bir kesim yatırım amacıyla otomobil almaya hücum etti, piyasada “sıfır” araç kalmadı. Unutmadan, tüm bu koşullarda ülkemizde ciddi bir ekonomik kriz de yaşanıyor.

Anladığımız kadarıyla iktidar ayarları öyle bir bozdu ki gençlerin deyimiyle “Bütün tuşlara birden basıyor”.

Ancak ne yaparsa yapsın kalıcı sonuç alamıyor...