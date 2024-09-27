AKP kimden yana?

27 Eylül 2024 Cuma

Hiçbir geliriniz yok. Daha doğrusu böyle söylüyor, devlete vergi vermiyorsunuz. Ama markalarının adını dahi telaffuz edemediğimiz otomobillere biniyor, lüks içinde yaşıyorsunuz. Kimsenin, özellikle de devletin ve maliyenin dikkatini çekmiyorsunuz. AKP paraya sıkışınca bir an için gözü bu kişilere takıldı, “Nereden bu yoğurdun bolluğu?” diye sormaya hazırlanıyordu ki... Olmadı. Bu yöndeki yaklaşım itinayla basına sızdırıldı tek kuruş vergi vermeden lüks yaşayanlar yine kurtuldu. Bu kesimin vergilendirilmesini AKP istemedi. “Çok kazanandan çok vergi alacağız” nutukları da unutuldu. Maliye Bakanı Şimşek, “Yeni vergi artık gündeme gelmeyecek” dedi.

Türkiye “zombi firma” cenneti. Yapıları zayıf, üretkenlikleri düşük. Yani sistemin üzerine yapışmış asalaklar. Bas bas bağırıyorlar, “Kredi faizleri bu kadar yüksek olursa batarız”. Çünkü varlıklarını, bankaların ve ödemedikleri vergiler ile halkın sırtına binerek sürdürüyorlar. Bunlar da AKP iktidarının koruması altında. Enflasyon muhasebesinden niye vazgeçildi sanıyorsunuz?

Güneş enerjisine yatırım yapmak istiyorsanız, Türkiye’de üretilmiş hücre kullanmak zorundasınız. Ne güzel “Yerli malı önemseniyor” diye düşünebilirsiniz. Burada da iktidarın “sevgisi” tek koşul. Başka neden yok. Çünkü hücre üreten tek bir firma var.

Bir örnek daha verelim, sonra konunun diğer boyutuna bakmaya çalışacağız.

İhracatçılar 7 konuda destek bekliyormuş: Yüzde 2’lik döviz desteği yüzde 10’a çıkarılsın, ihracata özel kur politikasına geçilsin, kısa çalışma ödeneği benzeri istihdam desteği sağlansın (devlet para versin), finans kuruluşlarında kredi iştahını yükseltecek adımlar atılsın (ucuza kredi muslukları açılsın), yüzde 30 olan döviz bozdurma zorunluluğu düşürülsün, KOBİ’ler için yüzde 2’lik kredi büyüme sınırı esnetilsin ve yurtdışı müteahhitlik firmaları finansman konusunda sübvanse edilsin. İnsanın sorası geliyor, başka bir isteğiniz var mı?

Ama hiç şüpheniz olmasın iktidar bu istekleri de karşılayacaktır.

Peki emekli ne istiyor? İnsanca yaşamak için bir maaş. Yok, bu istek gerçekleşmeyecek, tersine elinizdekini alacaklar. Para yok ya, çözüm üretilmiş. Diyelim ki EYT’den emekli oldunuz ancak maaşınız yetmiyor, bu nedenle çalışmayı sürdürüyorsunuz. Bunun için de cezalandırılacaksınız, maaşınızdan genel sağlık sigortası için yüzde 12.5 civarında kesinti yapılacak.

Aralık ayında asgari ücrete zam bekleyenler, kötü haber ortalıkta dolaşıyor: Yeni asgari ücret 22 bin TL’yi aşmayacak.

Memurlar, yeni yılda belirlenenin üzerinde bir “refah payı” beklemeyin, iktidar vermeyecek.

İşsizler, sizin için bir şey yapılmayacak. Hatta işsiz yurttaş sayısı artacak.

Talep etmezseniz, siyasal gücünüzü kullanmazsanız, iktidar büyük halk yığınlarına bir şey vermeyecek.

Çünkü AKP’nin kimden yana olduğu çok açık.